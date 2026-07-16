Украина расширит производство дронов благодаря поставкам из Китая

Украина расширит производство дронов благодаря поставкам из КитаяИх нельзя сделать много, быстро и дешево без китайских компонентов
Еврокомиссия (ЕК) приняла решение выделить на дроны еще 1 млрд евро в дополнение к ранее выделенным на этим цели 3,9 млрд евро для Украины из общего кредита ей на 2026–2027 гг. на военные нужды в 90 млрд евро. Об этом 15 июля объявила находившаяся с визитом в Киеве руководитель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Представители Евросоюза (ЕС) и Украины также подписали в этот день письмо о намерениях, которое станет основой крупной сделки, которую Киев называет Drone Deal. Финансироваться она будет как из средств упомянутого кредита, так и по линии совместной программы оборонных инвестиций ЕС SAFE. Нововведением считается возможность производить и размещать БПЛА на территории всего ЕС, а не на Украине, что «обезопасит их от российских ударов». А затем уже они будут передаваться Киеву или же странам Восточной Европы. Президент Украины Владимир Зеленский в речи на праздновании Дня государственности 15 июля объявил о планах страны создавать по 20 млн беспилотников в год.
Одновременно Украина получила специальное разрешение от ЕС потратить средства первого транша из 90 млрд евро в размере 5,9 млрд евро на комплектующие для беспилотников из Китая, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на два источника. Согласно условиям кредита Брюсселя на 2026–2027 гг. (где 60 млрд евро предназначены именно для закупок оружия), продукция ВПК для Киева должна производиться либо в ЕС и на Украине, либо в таких странах-партнерах, как Канада и Великобритания. Предусматривалось, что доля компонентов из остальных стран в оружии для Украины не будет превышать 35%. Но в условиях кредита, который был одобрен ЕС в апреле, была и оговорка о возможностях большей составляющей из третьих стран (как в случае с БПЛА) при необходимости из-за недостатка комплектующих и невозможности быстрого их получения в Европе. Представитель Еврокомиссии так прокомментировал FT: «Для максимально быстрого реагирования на самые насущные потребности Украины возможны исключения. Они предоставляются в исключительно редких случаях». По утверждению властей Украины, на долю беспилотников сейчас приходится около 80% потерь российских войск.
Кредит в 90 млрд евро был утвержден после проигрыша на выборах в Венгрии бывшего премьер-министра Виктора Орбана, и по задумке авторов он будет погашен Киевом только в случае получения им репараций от России. Без их получения ее активы будут оставаться замороженными.
Официально позиция властей Китая состоит в том, что он не извлекает выгоду из украинского конфликта и государство не поставляет оружие какой-либо из его сторон. В декларации саммита НАТО 2024 г. КНР была названа «решающим фактором», который якобы способствует конфликту на Украине через «широкомасштабную поддержку» России. Но после прихода к власти в США Дональда Трампа подобные обвинения в адрес Пекина стали звучать чуть реже и скорее именно со стороны стран ЕС.
При этом в КНР после начала СВО на Украине несколько раз ужесточали экспортный контроль в сфере дронов. Это приводило затем и к перебоям с поставками, в том числе в Россию. В частности, с 1 сентября 2024 г. решение для «защиты нацбезопасности и национальных интересов» КНР затронуло как сами беспилотники, так и комплектующие (например, тогда двигатели для дронов мощностью более 16 кВт нельзя стало вывозить без разрешения минкоммерции КНР).
Китайцы так сильно вышли вперед по ряду позиций, в том числе в области производства дронов и комплектующих к ним, что им нет замены, а если есть, она хуже по качеству, срокам поставок, ценам и объемам, говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. В ситуации массовых закупок китайских комплектующих для украинских дронов России надо активизировать свои закупки в КНР, чтобы противнику доставалось меньше, а надежность и себестоимость российских решений была на должном уровне, считает эксперт. Без китайских микроконтроллеров и другой электроники не обходится практически ни один из небольших беспилотников, которые и составляют подавляющее большинство тех миллионов единиц, производством которых хвастается Зеленский, говорит источник в российской военной промышленности. При этом успехи по локализации электродвигателей в ЕС и на Украине есть, а турбореактивные и поршневые двигатели для крупных БПЛА производятся, в частности, в Чехии, говорит собеседник «Ведомостей».
Роль Китая в снабжении дронами обеих сторон украинского конфликта огромна и здесь у китайцев никаких предпочтений нет, а производители из КНР зарабатывают на этом огромные деньги, говорит директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Помимо непосредственно покупок БПЛА зависимость от Китая испытывает около 97% украинских производителей военных беспилотников, и она, как правило, носит критический характер. Доля импорта китайских компонентов лишь напрямую у них в последние годы составляла примерно около 40%, а часть идет реэкспортом через Европу. Эксперт говорит, что это снабжение во многом характеризует качество российско-китайских отношений.
В целом без поставок компонентов из КНР массовое производство военных беспилотников просто невозможно нигде, констатирует Кашин. Власти Китая же осознанно не пытаются создавать проблем, пусть и делали косметические шаги по ужесточению экспортного контроля, которые лишь на время создавали определенные трудности для украинцев и для России. Несмотря на чуть большее число успехов у России по импортозамещению, у нее тоже сохраняется критическая зависимость от КНР в этом аспекте, подчеркивает Кашин. В озвученную Зеленским цель производить 20 млн дронов в год входят и FPV-дроны, которые, по сути, стали главным боеприпасом в конфликте.
Зависимость Украины от комплектующих из КНР по БПЛА существенная, соглашается научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Мария Хорольская. Drone Deal с ЕС – это продолжение уже идущей политики по наращиванию снабжения Украины дронами, когда европейские производственные мощности и украинский опыт используются для их массового производства. А Украине необходимо производить беспилотники «много, быстро и дешево», что возможно только с применением китайских комплектующих, указывает эксперт. «Поэтому европейцы, понимая, какие объемы необходимы Украине на самом деле, согласились выделить средства на закупку китайских комплектующих. В данном случае эти представления перевесили их же риторику о том, что нужно снижать зависимость от Китая по критическим направлениям», – заключает Хорольская.