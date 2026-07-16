Украина расширит производство дронов благодаря поставкам из Китая

Китайцы так сильно вышли вперед по ряду позиций, в том числе в области производства дронов и комплектующих к ним, что им нет замены, а если есть, она хуже по качеству, срокам поставок, ценам и объемам, говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. В ситуации массовых закупок китайских комплектующих для украинских дронов России надо активизировать свои закупки в КНР, чтобы противнику доставалось меньше, а надежность и себестоимость российских решений была на должном уровне, считает эксперт. Без китайских микроконтроллеров и другой электроники не обходится практически ни один из небольших беспилотников, которые и составляют подавляющее большинство тех миллионов единиц, производством которых хвастается Зеленский, говорит источник в российской военной промышленности. При этом успехи по локализации электродвигателей в ЕС и на Украине есть, а турбореактивные и поршневые двигатели для крупных БПЛА производятся, в частности, в Чехии, говорит собеседник «Ведомостей».