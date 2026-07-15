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ЕК выделила Украине 1 млрд евро на дроны

Ведомости

Киеву выделили 1 млрд евро на дроны из европейского кредита. Об этом объявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Еврокомиссия одобрила выделение нового транша в 1 млрд евро на беспилотники», – сказала она (цитата по ТАСС).

По этой же программе финансирование Брюссель утвердил план распределения еще 10 млрд евро.

Еврокомиссия и Украина подписали меморандум для выделения кредита на 90 млрд евро в мае. Принятие инициативы было задержано на несколько месяцев из-за ее блокировки Венгрией. Будапешт требовал возобновления поставок нефти по «Дружбе». После поражения венгерского премьер-министра Виктора Орбана на выборах процесс был разблокирован.

Кредит должен быть погашен Киевом только после получения «репараций» от России. В связи с этим до их получения активы Центробанка РФ будут оставаться замороженными.

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