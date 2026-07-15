ЕК выделила Украине 1 млрд евро на дроны

Еврокомиссия и Украина подписали меморандум для выделения кредита на 90 млрд евро в мае. Принятие инициативы было задержано на несколько месяцев из-за ее блокировки Венгрией. Будапешт требовал возобновления поставок нефти по «Дружбе». После поражения венгерского премьер-министра Виктора Орбана на выборах процесс был разблокирован.