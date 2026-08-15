МИД РФ потребовал от США и Турции разъяснить планы по поставкам оружия Украине

МИД РФ потребовал от США и Турции разъяснить планы по поставкам оружия УкраинеУщерб отношениям в случае поставок неизбежен, подчеркнули в Москве
МИД России запросил в Анкаре и Вашингтоне разъяснений после обнародованной конгрессом США информации об американо-турецких планах поставить оружие Киеву. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Речь идет о 12 установках ракетных систем залпового огня и более 2 500 неуправляемых кассетных боеприпасов к ним, 47 000 кассетных артиллерийских снарядах калибра 203 мм, а также 70 оперативно-тактических ракетах ATACMS.
Захарова подчеркнула, что обстоятельства и условия «трансфера» вооружения Украине остаются «крайне противоречивыми». По ее словам, пока неясно, кто именно выступил инициатором реэкспорта, каким образом и когда планируется перебросить груз киевским получателям.
Представитель МИДа добавила, что Турция и США претендуют на особую роль в урегулировании украинского кризиса и декларируют приоритет политико-дипломатического решения. Поставки Киеву нового вооружения «неспособны повлиять на ход специальной военной операции», но при этом наносят многоплановый ущерб, включая серьезный урон двусторонним отношениям России с Вашингтоном и Анкарой.
Захарова также обратила внимание на то, что попытки использовать миротворческую риторику и одновременно снабжать оружием Украину подтачивают взаимное доверие. Это особенно актуально на фоне неоднократных заверений турецких представителей о том, что Анкара избегает «летальных» поставок Киеву.
10 августа госдепартамент США уведомил конгресс о намерении Турции передать Украине крупную партию вооружений американского производства, включая пусковые установки реактивных систем залпового огня M270 MLRS и баллистические ракеты ATACMS. Согласно документам, Украине планируют передать 12 установок M270 MLRS, более 2500 кассетных ракет M26 и 47 000 203-мм снарядов M509A1 на сумму около $255,9 млн. Поставка пройдет через частные фирмы США, Турции и Болгарии.
Отдельным пунктом идут 70 ракет ATACMS стоимостью $28 млн. Получатель – правительство Украины, посредники – турецкая компания MKE и две американские компании.
14 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что администрация США выразила несогласие с решением бывшего президента США Джо Байдена о массовых поставках оружия за рубеж, в том числе на Украину. Президент США Дональд Трамп 11 августа в интервью американскому телеведущему Уэйну Эллину Руту заявил, что Соединенные Штаты продают вооружение странам Евросоюза. Дальнейшее распоряжение этой техникой остается за европейскими государствами. По его словам, Вашингтон не передает оружие Украине напрямую, а поставляет его европейским союзникам на коммерческой основе.