МИД РФ потребовал от США и Турции разъяснить планы по поставкам оружия Украине

14 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что администрация США выразила несогласие с решением бывшего президента США Джо Байдена о массовых поставках оружия за рубеж, в том числе на Украину. Президент США Дональд Трамп 11 августа в интервью американскому телеведущему Уэйну Эллину Руту заявил, что Соединенные Штаты продают вооружение странам Евросоюза. Дальнейшее распоряжение этой техникой остается за европейскими государствами. По его словам, Вашингтон не передает оружие Украине напрямую, а поставляет его европейским союзникам на коммерческой основе.