В Ненецком округе запускают месторождения, обновляют аэропорт и растет зарплата

В Ненецком округе запускают месторождения, обновляют аэропорт и растет зарплатаЧто рассказала Путину о развитии региона губернатор Ирина Гехт
Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Ирина Гехт на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказала о запуске новых нефтегазовых месторождений, развитии транспортной и коммунальной инфраструктуры, а также ситуации с зарплатами и социальной поддержкой в регионе. Об этом сообщается на сайте Кремля.
НАО остается одним из ключевых регионов Арктической зоны, несмотря на небольшую численность населения – 41 900 человек, отметила губернатор. По ее словам, на территории округа сосредоточены значительные запасы углеводородов, при этом сейчас освоено только 34% запасов нефти и 2% газа.
Инвестиции и экономика
В 2026 г. в НАО запускаются два новых месторождения. Лаявожское месторождение осваивают «Газпром» и «Лукойл», а на Командиршорском месторождении «Лукойл» планирует начать добычу нефти уже в сентябре. Их реализация позволит создать порядка 300 новых рабочих мест и привлечь дополнительных специалистов.
Кроме того, власти НАО совместно с нефтяными компаниями развивают гражданские проекты. В частности, с «Зарубежнефтью» регион работает в сфере малой энергетики. Тепловые насосы, которые используются на Харьягинском месторождении, власти планируют применять в населенных пунктах.
Еще один крупный инвестиционный проект – глубоководный порт Индига на мысе Румяничный. Объем вложений Гехт оценила примерно в 10 млрд руб. По ее словам, глубина в районе порта превышает 20 м, бухта является незамерзающей и практически не требует ледокольного сопровождения. Проект уже включен в план комплексного развития.
При этом 2025 г. оказался сложным для экономики округа из-за снижения налоговых поступлений. Экономика НАО остается монопрофильной: более 80% приходится на минерально-сырьевой комплекс. Одновременно Гехт сообщила о росте других отраслей. За последние два года малый и средний бизнес в округе вырос почти вдвое, число самозанятых увеличилось на 50%. По итогам первого полугодия индекс промышленного производства составил 102,5%.
Транспортная и коммунальная инфраструктура
В рамках подготовки к зиме в округе строятся 14 новых котельных и обновляются инженерные сети.
Отдельно Путин обратил внимание на замедление темпов расселения аварийного жилья. Гехт объяснила это сокращением дополнительных доходов бюджета. Ранее новое жилье в основном строилось за счет региональных средств, поскольку из-за небольшой численности населения НАО получает сравнительно небольшое финансирование по федеральной программе.
В прошлом году в округе заложили семь домов стоимостью около 1,5 млрд руб. Сдать их планируется в 2027 г.
Еще одним крупным инфраструктурным проектом станет реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Нарьян-Мара. Власти уже начали подготовку документов для концессионного соглашения. Стоимость работ оценивается в 10 млрд руб., необходимые средства предусмотрены, сообщила Гехт.
Гехт также попросила Путина поддержать строительство моста через реку Куя на дороге Нарьян-Мар – Усинск. Сейчас во время половодья существующий мост снимают, в результате чего примерно на полтора месяца прерывается автомобильное сообщение. Проектирование нового моста и подъездных путей уже завершено. Стоимость строительства составляет около 8 млрд руб. Финансирование предусмотрено начиная с 2029 г., однако пока в бюджете заложено только 5,3 млрд руб.
Власти также занимаются развитием связи. За последний год к ней подключили 14 поселков, тогда как ранее в большинстве сельских населенных пунктов округа связь практически отсутствовала. Следующим проектом должна стать оптоволоконная линия на западе НАО. Регион рассчитывает реализовать ее при федеральном софинансировании в течение двух-трех лет.
Зарплаты и социальная поддержка
Путин в ходе встречи отметил, что средняя зарплата в НАО превышает 140 000 руб. в месяц. Гехт пояснила, что высокий уровень оплаты труда во многом связан с нефтяной отраслью.
Несмотря на сложности с региональным бюджетом, в 2026 г. зарплаты работников бюджетной сферы были проиндексированы на 7%. «Здесь тоже стараемся идти в ногу с ростом в среднем по экономике», – сказала губернатор.
Сейчас в регионе действует 179 видов социальных выплат и льгот. Власти намерены расширить поддержку семей для повышения рождаемости. В частности, планируется увеличить материнский капитал, ввести студенческий капитал и открыть многофункциональный семейный центр.
На образование приходится порядка 24% расходов регионального бюджета, на национальную экономику – 54%, на здравоохранение и социальную политику – 12%.
Отдельным приоритетом остается поддержка участников военной операции на Украине и их семей. По словам Гехт, контракт заключил каждый десятый мужчина в округе. В НАО действуют 14 обязательных и еще 38 дополнительных мер финансовой поддержки. Среди них – предоставление земельного участка или денежной компенсации за него.
Здравоохранение и социальная инфраструктура
В 2025 г. в НАО удалось привлечь 24 врачей. В округе впервые начали проводить операции урологическим пациентам, а также приобрели ангиограф.
Гехт рассчитывает, что к концу 2026 г. пациенты с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут получать необходимую помощь непосредственно на территории региона в течение так называемого «золотого часа», а не ожидать транспортировки в другие города.
Губернатор также выступила за увеличение количества спортивных объектов в Арктике. По ее словам, действующие нормативы обеспеченности такой инфраструктурой не в полной мере учитывают большие расстояния между населенными пунктами, суровый климат и полярную ночь. В частности, региону необходим дополнительный бассейн.
В завершение встречи Гехт рассказала Путину об инициативе присвоить Нарьян-Мару звание «Город трудовой доблести». Региональные краеведы и историки готовят документы и собирают подписи в поддержку предложения. Президент предложил представить документы для рассмотрения.