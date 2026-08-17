В Ненецком округе запускают месторождения, обновляют аэропорт и растет зарплата

Гехт также попросила Путина поддержать строительство моста через реку Куя на дороге Нарьян-Мар – Усинск. Сейчас во время половодья существующий мост снимают, в результате чего примерно на полтора месяца прерывается автомобильное сообщение. Проектирование нового моста и подъездных путей уже завершено. Стоимость строительства составляет около 8 млрд руб. Финансирование предусмотрено начиная с 2029 г., однако пока в бюджете заложено только 5,3 млрд руб.