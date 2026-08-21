Как дата-центры вредят обеим партиям США

Как дата-центры вредят обеим партиям СШАРастет недовольство их воздействием на окружающую среду и цены на электроэнергию
В преддверии ноябрьских промежуточных выборов в конгресс США американские политики начинают постепенно переосмыслять свой подход к центрам обработки данных. Издание Axios привело несколько случаев, когда политики либо сами пытались показать свою готовность регулировать и ограничивать создание такой инфраструктуры, либо обвинялись в бездействии на этом направлении со стороны своих конкурентов. В качестве наиболее ярких и показательных примеров выступили губернаторы Техаса республиканец Гег Эббот и Пенсильвании демократ Джош Шапиро. Если раньше они приветствовали сооружение ЦОДов на территории своих штатов, то теперь первый хочет ограничить их деятельность в сельской местности, отозвать существующие налоговые льготы, а второй продвигает дополнительные меры по ограничению возможности сооружения новых объектов.
Тема искусственного интеллекта и дата-центров становится токсичной для обеих партий, говорит руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский. Для демократов – потому что это вредит их имиджу защитников окружающей среды, для республиканцев – по экономическим причинам. В частности, поэтому, отметил эксперт, действующий президент США республиканец Дональд Трамп пытался продвигать инициативы, направленные на облегчение бремени обычных граждан при строительстве дата-центров.
Одной из таких инициатив является RPP (дословно переводится как «Обязательство по защите плательщиков коммунальных тарифов»), призывающая технологические компании не перекладывать свои расходы на плечи обычных граждан. Но документ не обязывает их это делать и не имеет статус закона.
При этом республиканцы сейчас не хотят отказываться от партнерства с техкомпаниями, продолжает Дубравский, потому что опасаются повторения сценария 2016–2024 гг., когда такие фирмы объединялись вокруг демпартии.
Безоговорочная поддержка высокотехнологичных компаний и получение от них донорских средств может стать бременем для политиков из обеих партий, согласен старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Но он также добавил другой фактор, который негативно сказывается на настроениях электората: ИИ приписывают ухудшение качества избирательной агитации (искажение фактов, например). И репутационных издержек на этом направлении, считает Кошкин, не избежать.
Все это происходит на фоне роста недовольства американцев увеличением количества дата-центров. Как сообщило агентство Gallup в марте, 71% граждан немного или очень недовольны сооружением ЦОДов в месте их проживания. Для сравнения, в том же месяце проводился похожий опрос, но уже по строительству атомной электростанции: 53% опрошенных высказались против. В майском обзоре Gallup отмечается, что пик критики АЭС в американском обществе пришелся на 2001 г., когда против их сооружения высказались 63%.
Стоит отметить, что одной из главных причин сопротивления строительству ЦОДов 50% назвали их чрезмерную потребность в ресурсах: воде, электроэнергии. 22% обеспокоены ухудшением качества жизни в результате сооружения центров, а 20% вспомнили увеличение коммунальных счетов. Еще 16% обеспокоены загрязнением окружающей среды, 14% – общими экономическими эффектами их появления (замена человека на ИИ), а 27% в целом с подозрением относятся ко всему, что связано с ИИ.
По данным портала Data Center Map, на территории США работают 4767 дата-центров. В пятерку лидеров по их количеству входят Иллинойс (242), Джорджия (276), Калифорния (296), Техас (537) и Вирджиния (674). Согласно информации Statista, резкий рост расходов на сооружение ЦОДов начался на рубеже 2021–2022 гг. Кроме того, как сообщило в октябре 2024 г. американское Бюро переписи населения, одно из четырех американских домохозяйств сообщало об отключении электроэнергии хотя бы раз за 12 месяцев.
Неустойчивость американского энергоснабжения связана с особенностями местного законодательства и отсутствием традиции больших централизованных энергетических компаний, отметил руководитель «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Эксперт добавил, что помимо экологических и общих экономических проблем, связанных с ЦОДами, американцы обеспокоены перспективами обвала рынка ЦОДов. «Люди боятся, что это будет пузырь и впоследствии никто не будет пользоваться этой дорогой и грязной инфраструктурой», – сказал он. При этом он тоже подчеркнул, что эта тема пока не имеет четкого политического окраса и может навредить как демократической, так и республиканской партии.