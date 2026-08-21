Как дата-центры вредят обеим партиям США

В преддверии ноябрьских промежуточных выборов в конгресс США американские политики начинают постепенно переосмыслять свой подход к центрам обработки данных. Издание Axios привело несколько случаев, когда политики либо сами пытались показать свою готовность регулировать и ограничивать создание такой инфраструктуры, либо обвинялись в бездействии на этом направлении со стороны своих конкурентов. В качестве наиболее ярких и показательных примеров выступили губернаторы Техаса республиканец Гег Эббот и Пенсильвании демократ Джош Шапиро. Если раньше они приветствовали сооружение ЦОДов на территории своих штатов, то теперь первый хочет ограничить их деятельность в сельской местности, отозвать существующие налоговые льготы, а второй продвигает дополнительные меры по ограничению возможности сооружения новых объектов.