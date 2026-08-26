Лидеры России и Китая могут встретиться дважды за две недели

Лидеры России и Китая могут встретиться дважды за две неделиМежду саммитами ШОС и БРИКС Си Цзиньпин заглянет в Египет впервые за 10 лет
Лидер Китая Си Цзиньпин в ближайший месяц может посетить как минимум четыре страны, что нетипично для его графика последних лет. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь 26 августа сообщил, что сначала Си посетит с госвизитом Киргизию, где с 31 августа по 1 сентября состоятся саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и переговоры с президентом Садыром Жапаровым, а затем – Египет. Если в Киргизию председатель КНР предыдущий раз ездил в 2019 г. ради участия в том же формате, то в Каире с визитом был в феврале 2016 г.
Следом в графике Си, как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, может оказаться посещение Индии, с которой у Пекина есть территориальный спор, ради саммита БРИКС в Нью-Дели 12–13 сентября. Наконец, 24 сентября ожидается ответный визит Си в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа.
В Индии китайский лидер не был тоже долго – с 2019 г., визит состоится впервые после пограничного столкновения в Гималаях в 2020 г. Более того, согласно Reuters, Си в этот раз будут сопровождать примерно 400 чиновников по сравнению с менее 200 в прошлый раз. В 2025 г. визит в Китай впервые после пандемии на саммит ШОС совершил и премьер Индии Нарендра Моди. Нормализация отношений этих двух гигантов ШОС и БРИКС началась с встречи на саммите в Казани в 2024 г., когда стороны договорились об отводе войск к позициям до столкновения в 2020 г.
Работа по пограничному урегулированию активно продолжается: 25 августа в Пекине прошел очередной раунд переговоров между министром иностранных дел КНР Ван И и советником Моди по нацбезопасности Аджитом Довалом. Кроме того, в 2025/26 финансовом году главным торговым партнером Индии стал Китай, вытеснив с этого места США (объем торговли КНР и Индии составил $151,1 млрд, при этом Нью-Дели беспокоит значительный дефицит – $112,1 млрд). Научный сотрудник программы стратегических исследований Observer Research Foundation Антара Госал Синх считает, что «условия как в Нью-Дели, так и в Пекине созрели для глубокого восстановления двусторонних отношений, что не отменяет тяжелых грядущих переговоров».
Источники South China Morning Post пишут, что и Моди посетит саммит ШОС в Киргизии, где, возможно, тоже состоится их краткая беседа в преддверии «главного события» (БРИКС в Индии). Президент России Владимир Путин 24 августа на встрече с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром сказал, что надеется увидеться с Моди «в ближайшее время в рамках работы ШОС», а потом, вероятно, еще раз в 2026 г. Помощник Путина Юрий Ушаков еще в мае анонсировал поездку президента на сентябрьский саммит БРИКС в Нью-Дели, где «предусматривается двусторонний контакт» с Си. Предыдущий саммит БРИКС 2025 г. в Бразилии пропустили и Путин, и китайский лидер.
Египет и Китай – стратегические партнеры, Каир – участник инициативы «Пояс и путь». В 2025 г. страны провели первые совместные военно-воздушные учения недалеко от израильской границы. 70 лет назад Египет был первой арабской и африканской страной, установившей дипломатические отношения с КНР, говорил Си.
У Китая хорошие отношения практически со всеми странами Африки и для большинства из них он основный торговый партнер, говорит научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин. Египет одновременно относят и к региону Ближнего Востока, и при этом он важный игрок при урегулировании кризисов в этом регионе. Китай традиционно развивает отношения в разных сферах с Египтом, а также заинтересован в разрешении ближневосточного кризиса, в том числе из-за поставок нефти, напоминает Лукин.
«Что касается Индии, то у Китая с ней неровные отношения. И Си едет туда лишь спустя семь лет после предыдущего визита как раз из-за территориального конфликта, который периодически разгорается. Но с другой стороны, у них развивается торговля, это два крупнейших государства Азии в политическом смысле. И им было бы выгодно сотрудничать более тесно друг с другом», – уверен эксперт. Лукин отмечает, что дополнительную динамику потеплению отношений между Нью-Дели и Пекином дает фактор США и их тарифов. Что же касается того, что БРИКС и ШОС не поддержали Иран, то эксперт напоминает, что в первом случае скорее речь вообще идет о клубе без собственных механизмов (за исключением Нового банка развития). Что касается ШОС, то между ее членами много противоречий.
ШОС и БРИКС
Очень долгая история отношений Индии и Китая включает в себя, например, тот факт, что после обретения независимости индийское руководство рассматривало КНР как своего ключевого партнера, говорит руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО им. Примакова РАН Алексей Куприянов. Позже они испортились в результате пограничного конфликта, но в Нью-Дели хорошо понимают, что Китай при любых вводных останется их близким соседом. «Отношения между Индией и Китаем очень специфические: с одной стороны, наличие территориальных проблем, с другой – тесные экономические связи. Для Китая Индия – это ценный рынок, для Индии Китай – надежный и очень важный поставщик товаров, в то время как США – это потребитель индийских услуг», – объясняет Куприянов. И сейчас происходит скорее «возвращение к нормальности» и продолжение курса на потепление между КНР и Индией. На ближайших саммитах речь между ними пойдет о различных вопросах сотрудничества, включая укрепление мер доверия на границе и развитие экономических связей.
Гипотетическая встреча Путина, Моди и Си в трехстороннем формате стала бы еще одним подтверждением наличия взаимной симпатии и их готовности развивать отношения, продолжает аналитик. «И тогда в очередной раз станут говорить о формате Россия – Индия – Китай. Но на данный момент в этом треугольнике есть три отдельных трека: Россия – Индия, Россия – Китай, Индия – Китай», – указывает Куприянов. Российско-индийский трек будет, скорее всего, в этот раз посвящен вопросам увеличения товарооборота и возможностей его диверсификации – пока во взаимной торговле доминируют поставки российской нефти (сейчас их доля – 75%), резюмирует Куприянов.