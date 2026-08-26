Лидеры России и Китая могут встретиться дважды за две недели

Очень долгая история отношений Индии и Китая включает в себя, например, тот факт, что после обретения независимости индийское руководство рассматривало КНР как своего ключевого партнера, говорит руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО им. Примакова РАН Алексей Куприянов. Позже они испортились в результате пограничного конфликта, но в Нью-Дели хорошо понимают, что Китай при любых вводных останется их близким соседом. «Отношения между Индией и Китаем очень специфические: с одной стороны, наличие территориальных проблем, с другой – тесные экономические связи. Для Китая Индия – это ценный рынок, для Индии Китай – надежный и очень важный поставщик товаров, в то время как США – это потребитель индийских услуг», – объясняет Куприянов. И сейчас происходит скорее «возвращение к нормальности» и продолжение курса на потепление между КНР и Индией. На ближайших саммитах речь между ними пойдет о различных вопросах сотрудничества, включая укрепление мер доверия на границе и развитие экономических связей.