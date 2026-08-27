Вооруженные формирования курдов в Сирии самоликвидируются

Вооруженные формирования курдов в Сирии самоликвидируютсяЭто происходит параллельно процессу самороспуска Рабочей партии Курдистана в Турции
Курдские вооруженные формирования – Сирийские демократические силы (СДС) вечером 25 августа объявили о самороспуске и интеграции бойцов в состав сирийской армии. Об этом сообщил командующий СДС Мазлум Абди по итогам переговоров с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Дамаске, передает агентство SANA. Это может стать важной вехой как в процессе окончательной интеграции курдских структур на северо-востоке Сирии в общесирийские государственные институты, так и для решения многолетней курдской проблемы в стране.
Выступая по итогам переговоров на пресс-конференции в президентском дворце в Дамаске, Абди объявил о «завершении миссии» СДС. Теперь, по его словам, страна вступает в новый мирный этап строительства обновленной Сирии, в котором граждане курдской национальности хотели бы принять участие. «Мы хотим построить новую Сирию для всего ее населения: арабов, ассирийцев, курдов, туркменов», – отметил курдский политик.
В своей речи Абди также коснулся вопроса образования в Сирии на курдском языке. Он подчеркнул, что реализация этого права оставалась ключевой проблемой для сирийских курдов, за которую им пришлось бороться десятилетиями. По его словам, соглашение с Дамаском дает курдам возможность запустить процесс внедрения курдского языка в образовательные учреждения уже с этого года.
Все годы независимости Сирии преподавание курдского языка в образовательных учреждениях страны было запрещено. Кроме этого в период 50-летнего правления семьи Асадов сирийские власти отказывались предоставлять многим местным курдам гражданство, а также запрещали им публичное празднование национального праздника Навруз (праздник прихода весны и нового года у иранских и некоторых тюркских народов).
Как пишет Rudaw со ссылкой на источники, по итогам переговоров в Дамаске аш-Шараа и Абди достигли предварительного соглашения об обучении на курдском языке гуманитарным предметам и на арабском – научным дисциплинам в школах в районах компактного проживания курдов в Сирии. Кроме того, аш-Шараа предложил Абди занять должность советника президента, а руководителю департамента внешних связей курдской сирийской автономии Ильхам Ахмад предложено возглавить парламентский комитет по международным делам. Пока с этим предложением согласился Абди, добавил собеседник телеканала.
После соглашения Дамаск, вероятно, передаст Абди функции координатора по северо-востоку без оперативного командования, а глава дипломатии Ахмад получит дипломатическую или политическую должность, предположил старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов. Далее, возможно, последует период управляемой интеграции курдов – теперь политическая борьба переносится в сферу конституции, образования, местного самоуправления, выборов и распределения доходов, допустил аналитик. Единство сирийских курдов при этом ослабнет, а между бывшими участниками СДС и курдского национального совета усилится конкуренция, уверен Сухов: «Но проблемы по-прежнему сохраняются: возвращение курдских беженцев и перемещенных лиц, реституция собственности, доли курдов в силовых структурах, вопросы местного самоуправления и присутствия арабских племен в курдских населенных пунктах».
На данном этапе в курдском вопросе главной проблемой остается образование на курдском языке в Сирии, констатирует доцент кафедры зарубежного регионоведения МГЛУ Икбаль Дюрре. Однако сирийское правительство, по всей видимости, согласно на это, поэтому внедрение курдского в сирийский образовательный процесс – вопрос времени, считает эксперт. «Курдские боевые отряды уже интегрированы в сирийскую армию в виде отдельных батальонов, а вопрос с женскими отрядами находится в процессе обсуждения. В курдских районах Сирии есть лишь небольшое количество солдат новой сирийской армии некурдской национальности. Сейчас стороны решают множество формальных вопросов», – отметил эксперт.
СДС объявили о самороспуске спустя восемь месяцев после соглашения между Дамаском и местными курдами об интеграции курдской автономии в состав Сирии. Документ предусматривал также передачу курдами пограничных пунктов, месторождений нефти и тюрем на северо-востоке страны под контроль центральных властей. В обмен сирийские власти согласились признать курдский официальным языком в государстве наряду с арабским, а также признать Навруз государственным праздником.
Государство в государстве
Само соглашение стало возможным после успешного наступления сирийских вооруженных формирований и дружественных им арабских племен на позиции курдов в начале года, в результате которого Дамаск вернул под свой контроль большую часть северо-востока страны. В последующие месяцы сирийское руководство интегрировало многих бойцов YPG в состав сирийских силовых структур, а ее командующего Сипана Хамо назначило замминистра обороны Сирии. СДС при этом продолжали функционировать, несмотря на январские договоренности.
Одной из причин затянувшегося процесса интеграции курдских вооруженных формирований стало несогласие Дамаска включить бойцов молодежного крыла СДС «Молодые солдаты» в состав сирийской армии, сообщал телеканал Al Jazeera. Вместо этого сирийское руководство предлагает им трудоустройство в местной полиции. Кроме этого неизвестна судьба тяжелого вооружения, находящегося в распоряжении курдских ополчений, а также женских батальонов в составе YPG.
Прорыв в решении многолетней курдской проблемы в Сирии последовал на фоне недавно принятого в турецком парламенте закона об амнистии курдских граждан, сотрудничавших или сражавшихся в составе идейно близкой к СДС Рабочей партии Курдистана (РПК) против Турции. Амнистия при этом не распространится на лидера организации Абдуллу Оджалана и других боевиков, осужденных на пожизненное заключение. Сам документ возник после того, как РПК объявила в мае 2025 г. о самороспуске.
Источник «Ведомостей», знакомый с ситуацией на северо-востоке Сирии, подтверждает факт ухода ранее состоявших в СДС бойцов и командиров РПК с территорий компактного проживания курдов в стране. Собеседник газеты также сообщил о начале процесса перехода местных курдских вооруженных формирований в оперативное подчинение командования новой сирийской армии.
По мнению Сухова, СДС согласились пойти на самороспуск после военного поражения от Дамаска, возникновения риска новой турецкой военной операции в регионе и ставки Вашингтона на новое сирийское руководство во главе с аш-Шараа. «Закон об амнистии членов РПК в Турции помог завершить конфликт и дал турецким националистам основание терпимо относиться к курдским бригадам, присоединившимся к аш-Шараа. Абди обменял, таким образом, военно-территориальную власть на кадровую интеграцию сирийских курдов, культурные права, а также на присутствие курдской элиты в центральном правительстве», – поясняет востоковед.
При этом курдские руководители готовы не на поголовное разоружение бойцов СДС, а лишь на ликвидацию организации как военно-политического субъекта, говорит Сухов. Курдские бойцы сохранят оружие в ранее специально созданных бригадах новой сирийской армии в Кобани и Хасаке, а также в МВД, объяснил востоковед: «Курды также сохраняют кадровую связность, снабжение и задачи. Однако реальная степень интеграции их отрядов, судьба тяжелого вооружения, женских вооруженных формирований не ясны».