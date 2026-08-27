Вооруженные формирования курдов в Сирии самоликвидируются

Прорыв в решении многолетней курдской проблемы в Сирии последовал на фоне недавно принятого в турецком парламенте закона об амнистии курдских граждан, сотрудничавших или сражавшихся в составе идейно близкой к СДС Рабочей партии Курдистана (РПК) против Турции. Амнистия при этом не распространится на лидера организации Абдуллу Оджалана и других боевиков, осужденных на пожизненное заключение. Сам документ возник после того, как РПК объявила в мае 2025 г. о самороспуске.