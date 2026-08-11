В Турции официально запустили процесс примирения с курдскими боевиками

В Турции официально запустили процесс примирения с курдскими боевикамиВ парламенте рассматривают закон об их амнистии
Депутаты Великого национального собрания Турции (однопалатный парламент) с 10 августа рассмотрят законопроект «Об укреплении национальной солидарности и социальной интеграции», который потенциально может привести к окончанию многолетнего вооруженного противостояния турецкого государства с РПК. Документ совместно разработан правящей Партией справедливости и развития (277 мандатов из 600) президента Реджепа Эрдогана и союзной ей правой Партией националистического движения (46 мандатов). Его также поддержали оппозиционные Народно-республиканская партия (НРП; до раскола 134 мандата) и прокурдская Народная партия равенства и демократии (57 мест).
Законопроект по замыслу законодателей призван сформировать правовую основу для нового турецко-курдского мирного процесса. Он предусматривает полное разоружение РПК, реабилитацию и интеграцию в турецкое общество тысяч ее членов.
Кроме этого законопроект предполагает амнистию некоторых осужденных боевиков, а также отсрочку расследований и судебных процессов в течение пяти или 10 лет в зависимости от тяжести предполагаемых преступлений. Однако этим правом не смогут воспользоваться осужденные к пожизненному заключению за умышленное убийство. С 1999 г. по этой статье отбывает пожизненное заключение лидер РПК Абдулла Оджалан.
Предложенный правящими силами законопроект не устраивает главным образом турецких националистов, так как они опасаются, что его принятие приведет к эрозии турецкого характера национального государства, говорит доцент МГЛУ Икбаль Дюрре. Тем не менее, отмечает эксперт, они пока не могут помешать этому процессу, поскольку националисты занимают только порядка 10% парламента.
Раскритиковала законопроект также РПК. За день до его рассмотрения в турецком парламенте в заявлении члены организации отказались сложить оружие до тех пор, пока турецкие власти не освободят Оджалана из заключения и не гарантируют ему право участия в мирном процессе. Кроме того, они обратили внимание, что эта инициатива содержит «серьезные ошибки и недостатки» и не решает всесторонне курдскую проблему в Турции.
Проправительственные фракции смогут преодолеть сопротивление оппозиции и, скорее всего, примут законопроект об амнистии членов РПК, считает гендиректор турецкого Международного института развития научного сотрудничества Ариф Асалыоглу. Эксперт также допустил освобождение Оджалана в ходе мирного процесса и превращение его впоследствии в «духовного лидера» легальных в стране прокурдских партий и политических организаций. При этом, предположил эксперт, доступ в легальную политику другим членам РПК будет, вероятно, закрыт после их разоружения.
Мирный процесс Турции и РПК запустился в феврале 2025 г., после того как Оджалан призвал своих сторонников сложить оружие, а организацию – самораспуститься. И хотя через два с половиной месяца РПК объявила о прекращении вооруженной борьбы с турецким государством, аффилированные с ней вооруженные ячейки продолжают существовать в соседнем Ираке, на северо-западе Ирана и северо-востоке Сирии.
Запущенный в прошлом году мирный процесс зашел в тупик из-за разногласий в последовательности решения проблемы РПК, напоминает научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Алина Вернигора: «Анкара изначально настаивала на разоружении курдских формирований и только затем на амнистии. А РПК – наоборот. На фоне раскола НРП Эрдоган воспользовался случаем, чтобы за счет проекта амнистии выиграть электоральные очки и увеличить рейтинги правящей коалиции».
По мнению Асалыоглу, турецко-курдский мирный процесс связан с желанием Анкары улучшить отношения со странами Запада и расширить свое влияние на территории компактного проживания курдов за пределами Турции, где РПК пользовалась поддержкой. «Возможно, во время нормализации отношений Турции с США и некоторыми европейскими государствами Эрдоган даже согласится предоставить турецким курдам какую-то автономию, несмотря на официальный отказ этого не делать», – допустил эксперт.
Документ об амнистии запускает решение проблемы РПК, а не курдской проблемы в Турции, заметил Дюрре. По его словам, принятие этого документа потенциально может привести к окончанию вооруженного противостояния, но окончательное разоружение курдских вооруженных группировок будет скорее зависеть от общей ситуации на Ближнем Востоке. «Турецких курдов не устраивает, что правительственная инициатива не дает возможности бывшим членам РПК участвовать в политической жизни страны по меньшей мере в течение двух лет. Тем не менее различные боевые ячейки РПК теоретически могут сменить вывеску и продолжить существовать, но не с целью продолжения войны с Турцией», – заключил аналитик.