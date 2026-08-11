В Турции официально запустили процесс примирения с курдскими боевиками

Документ об амнистии запускает решение проблемы РПК, а не курдской проблемы в Турции, заметил Дюрре. По его словам, принятие этого документа потенциально может привести к окончанию вооруженного противостояния, но окончательное разоружение курдских вооруженных группировок будет скорее зависеть от общей ситуации на Ближнем Востоке. «Турецких курдов не устраивает, что правительственная инициатива не дает возможности бывшим членам РПК участвовать в политической жизни страны по меньшей мере в течение двух лет. Тем не менее различные боевые ячейки РПК теоретически могут сменить вывеску и продолжить существовать, но не с целью продолжения войны с Турцией», – заключил аналитик.