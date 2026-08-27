Германия готова оплачивать британские ядерные силы

Германия готова оплачивать британские ядерные силыЕвропейцы боятся ослабления ядерных гарантий США
Германия может частично заплатить за обновление флота британских стратегических ракетоносцев, сообщает газета Daily Telegraph. В настоящее время Великобритания планирует заменить существующий флот из четырех атомных подводных лодок с баллистическими ракетами «Трайдент» (ПЛАРБ) на четыре субмарины нового поколения. Таким образом, Германия якобы может оплатить расходы на европейские ядерные силы в виде британской и французской составляющей, а не вкладываться в собственные разработки ядерного оружия из-за «вины за [Вторую мировую] войну», сообщает газета.
Как заявил осведомленный источник Telegraph, немецкая сторона «имеет существенный интерес в том, чтобы европейские ядерные силы расширили свои возможности». Помимо инвестиций в ядерную сферу Германия намерена помочь Великобритании и в сфере обычных вооружений – например, разместить свои ракетные установки Patriot на британской базе в Фаслейне, Шотландия, где расквартированы британские ПЛАРБ.
Кроме этого, в Берлине рассчитывают, что немецкие технологии могут оказаться полезными при строительстве следующего поколения ПЛАРБ, ракет для них или обогащения урана для будущих боеголовок. При этом в Лондоне к этим планам немцев относятся несколько скептически – как сказал The Telegraph источник в британском минобороны, там не уверены в таких возможностях промышленности Германии. Но, отметил источник, помощь Германии в том же прикрытии базы в Фаслейне может быть весьма кстати.
Ядерный арсенал Великобритании составляет около 200 ядерных боеголовок на ракетах ПЛАРБ. При этом, несмотря на автономию Великобритании в запуске своих ядерных ракет, без США британцы не могут поддерживать или модернизировать их. Ракеты «Трайдент» полностью производятся в США, англичане предоставляют материалы для производства боеголовок.
Причиной для таких планов Берлина является в том числе и неуверенность европейцев в США. Дискуссии между Германией, Францией и Великобританией активизировались из-за страха, что президент США Дональд Трамп может вывести американские войска из Европы. Как пожаловался источник британского издания из дипломатической среды, «политики каждый день просыпаются с мыслью о том, что же, черт возьми, американцы сделают завтра». Кроме того, европейские столицы считают угрозой и Россию, поэтому намерены укреплять свои ядерные силы.
В Германии за последние годы произошел резкий разворот от дискуссий «как бы избавиться от американского ядерного оружия на своей территории и не развалить НАТО» к поиску путей укрепления ядерного сдерживания для обеспечения собственной безопасности, говорит научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. На фоне сомнений в надежности американского «расширенного ядерного сдерживания» естественным является поиск внутриевропейских решений. У Берлина, продолжает эксперт, пока главный, если не единственный ресурс – финансовый. Вместе с тем по мере возможного укрепления потенциала немецких вооружённых сил они могут все более активно привлекаться к задачам обеспечения боевого дежурства ядерных сил союзников. Самое же интересное во всей истории – планы фактически «заменить» американский ядерный зонтик на американские же средства доставки ядерного оружия, пусть и находящиеся буквально в лизинге у британцев и оснащенные боеголовками, которые британцы разработали в плотном сотрудничестве с американцами. Наблюдается некоторый диссонанс, даже если допустить полную автономность британской системы боевого управления ядерными силами, резюмирует Стефанович.
Германия прощупывает почву у ЕС и НАТО в ядерных вопросах, так как своего ядерного оружия у ФРГ в обозримом будущем не будет, говорит научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Мария Хорольская. Сейчас в Европе превалирует не реальное стремление к стратегической автономии, а страх снижения американских гарантий безопасности, считает эксперт. Если бы немцы были уверены в обязательствах США по пятой статье НАТО и в американском ядерном зонтике, то никакая европейская программа их попросту бы не интересовала, говорит она.