Германия готова оплачивать британские ядерные силы

В Германии за последние годы произошел резкий разворот от дискуссий «как бы избавиться от американского ядерного оружия на своей территории и не развалить НАТО» к поиску путей укрепления ядерного сдерживания для обеспечения собственной безопасности, говорит научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. На фоне сомнений в надежности американского «расширенного ядерного сдерживания» естественным является поиск внутриевропейских решений. У Берлина, продолжает эксперт, пока главный, если не единственный ресурс – финансовый. Вместе с тем по мере возможного укрепления потенциала немецких вооружённых сил они могут все более активно привлекаться к задачам обеспечения боевого дежурства ядерных сил союзников. Самое же интересное во всей истории – планы фактически «заменить» американский ядерный зонтик на американские же средства доставки ядерного оружия, пусть и находящиеся буквально в лизинге у британцев и оснащенные боеголовками, которые британцы разработали в плотном сотрудничестве с американцами. Наблюдается некоторый диссонанс, даже если допустить полную автономность британской системы боевого управления ядерными силами, резюмирует Стефанович.