Reuters: Трамп внес в конгресс соглашение о ядерном сотрудничестве с саудитами

По данным собеседника агентства, это соглашение вступит в силу только в том случае, если Эр-Рияд нормализует отношения с Тель-Авивом. Согласно документу, американские компании смогут экспортировать гражданские ядерные технологии в Саудовскую Аравию. Конгресс будет рассматривать соглашение в течение 90 дней.