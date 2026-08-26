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Reuters: Трамп внес в конгресс соглашение о ядерном сотрудничестве с саудитами

Сергей Пахомов

Президент США Дональд Трамп внес 24 августа в конгресс засекреченное соглашение о сотрудничестве с Саудовской Аравии в сфере мирной атомной энергетики. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

По данным собеседника агентства, это соглашение вступит в силу только в том случае, если Эр-Рияд нормализует отношения с Тель-Авивом. Согласно документу, американские компании смогут экспортировать гражданские ядерные технологии в Саудовскую Аравию. Конгресс будет рассматривать соглашение в течение 90 дней.

23 июля газета The New York Times сообщила, что Белый дом подписал документ о сотрудничестве с Саудовской Аравией. Документ предусматривает развитие ядерного взаимодействия между странами и может открыть путь к расширению участия Эр-Рияда в производстве топлива для реакторов.

18 июля CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, писал, что администрация американского президента предварительно согласилась разрешить Саудовской Аравии обогащать уран. Белый дом, по их словам, не будет требовать гарантий, запрещающих Эр-Рияду разрабатывать ядерное оружие.

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