Однокурсник убитого генерала Кириллова может возглавить костромской парламент

Возможная замена Анохина на Комиссарова может оказаться ярким политическим ходом, учитывая прежние связи Комиссарова с убитым в результате теракта генералом Игорем Кирилловым, вдова которого уже стала в прошлом году сенатором от областной думы, говорит политолог Ростислав Туровский. Комиссаров и Кириллов в 1991 г. окончили Костромское высшее командное училище химической защиты. Выпускником этого же вуза 1994 г. является начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.