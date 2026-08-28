Однокурсник убитого генерала Кириллова может возглавить костромской парламент

Однокурсник убитого генерала Кириллова может возглавить костромской парламентЭтот пост освободится в случае перехода нынешнего спикера в Госдуму
Заместитель председателя Костромской областной думы Владимир Комиссаров («Единая Россия», ЕР) может получить повышение в случае избрания действующего спикера Алексея Анохина депутатом Госдумы в единый день голосования 20 сентября (ЕДГ-2026). Об этом «Ведомостям» сообщили три собеседника в регионе.
О том, что Комиссаров – «один из рассматриваемых вариантов», также слышал источник, близкий к администрации Костромской области. Анохин – давний соратник губернатора Сергея Ситникова.
По словам одного из собеседников, решение будет приниматься исходя из публичного образа и неформального статуса в рамках региональной элиты и эффективности вклада в текущую избирательную кампанию. «Вопрос о спикере пока подвешен, полагаю, примерно до середины сентября», – уточнил он.
Собеседник в Костромской области говорит, что пост спикера изначально был обещан депутату Госдумы от ЕР, однофамильцу губернатора Алексею Ситникову. Тот не пошел в девятый созыв нижней палаты парламента, уступив единственный в регионе одномандатный округ Анохину. Последний также выдвинут ЕР по списку в региональной группе, объединяющей Костромскую и Ярославскую области. Анохин занял в ней 2-е место за действующим депутатом Госдумы, первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой.
Алексей Ситников баллотируется в думу Костромского муниципального округа первого созыва.
На сайте Костромской областной думы говорится, что Комиссаров с 2014 г. возглавляет ОГБУ «Костромское государственное опытное охотничье хозяйство им. Комиссарова». При этом, по данным СПАРК, он оставил должность директора учреждения вскоре после избрания депутатом, в октябре 2025 г. 28 мая 2026 г. охотхозяйство возглавил Алексей Смирнов, месяцем ранее покинувший пост сити-менеджера Костромы. Смирнов возглавлял администрацию областного центра с 2018 г.
Комиссаров с 6 августа стал курировать направление поддержки участников специальной военной операции – соответствующее решение было принято президиумом регионального политсовета ЕР. «Владимир Олегович имеет значительный профессиональный опыт: более 20 лет он посвятил службе в Вооруженных силах и органах внутренних дел Российской Федерации. Его практические знания и понимание специфики службы позволяют эффективно выстраивать работу по данному направлению», – говорилось в партийном пресс-релизе.
Руководитель фракции КПРФ в заксобрании, оппонент Анохина на выборах в Госдуму в Костромском округе Валерий Ижицкий предложил задать вопрос о новом спикере руководству региона. По словам коммуниста, «никто из депутатов не будет обсуждать [кандидатуру] по определению», сказал Ижицкий «Ведомостям».
Ижицкий – преподаватель Сергея Ситникова и Анохина в Костромском пединституте. Еще один известный его студент – губернатор Кировской области Александр Соколов (в прошлом – референт управления президента по обеспечению деятельности Госсовета).
«Ведомости» направили запросы в пресс-службы думы и администрации Костромской области. Анохин не ответил на звонок «Ведомостей». В возглавляемом Комиссаровым на протяжении 11 лет до 2025 г. Костромском государственном опытном охотничьем хозяйстве им. Комиссарова не ответили на звонки «Ведомостей».
Возможная замена Анохина на Комиссарова может оказаться ярким политическим ходом, учитывая прежние связи Комиссарова с убитым в результате теракта генералом Игорем Кирилловым, вдова которого уже стала в прошлом году сенатором от областной думы, говорит политолог Ростислав Туровский. Комиссаров и Кириллов в 1991 г. окончили Костромское высшее командное училище химической защиты. Выпускником этого же вуза 1994 г. является начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.
Анохин представляет старую костромскую элиту, начав свою карьеру еще в комсомоле и КПСС, а затем продолжив ее в управленческих структурах в постсоветский период, отметил Туровский. Переход Анохина в Госдуму выглядит как уход в тихую гавань, говорит политолог Константин Калачев.