Что известно о последствиях ночных атак дронов

Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Севастополе, где дрон попал в жилую пятиэтажку, там пострадали четыре человека. В Белгородской области за сутки погибли двое мирных жителей, еще девять получили ранения. В Подмосковье беспилотник попал в магазин, а в Костромской области взрывной волной повреждены школа и жилые дома. «Ведомости» собрали главное о последствиях атак.