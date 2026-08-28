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Что известно о последствиях ночных атак дронов

Погибли двое белгородцев, в Севастополе при ударе по пятиэтажке пострадали четверо
Елена Вострикова
Пресс-служба губернатора Подмосковья
Пресс-служба губернатора Подмосковья
Главное
  • Удар по жилому дому в Севастополе, есть пострадавшие
  • Разрушения в Подмосковье
  • В Костромской области повреждены школа и дома
  • Двое погибших в Шебекине
  • Атака 70 БПЛА на Ростовскую область

В ночь на 28 августа силы ПВО перехватили и уничтожили 512 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Севастополе, где дрон попал в жилую пятиэтажку, там пострадали четыре человека. В Белгородской области за сутки погибли двое мирных жителей, еще девять получили ранения. В Подмосковье беспилотник попал в магазин, а в Костромской области взрывной волной повреждены школа и жилые дома. «Ведомости» собрали главное о последствиях атак.

Севастополь

В Севастополе беспилотник повредил пятиэтажный жилой дом на улице Героев Подводников, два корпуса детского сада и более 15 автомобилей, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Пострадали четыре человека.

Наиболее серьезные повреждения получил пятиэтажный многоквартирный дом. У пожилой женщины предварительно диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, мужчина получил осколочные ранения спины. Еще двое пострадавших получили легкие травмы и отказались от госпитализации.

Сейчас на базе соседнего детского сада развернули пункт временного размещения для жителей пострадавшего здания.

Московская область

В Павловом Посаде беспилотник попал в магазин «Магнит», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Взрывной волной также повреждена расположенная рядом поликлиника.

Во взрослом отделении медучреждения выбило 46 окон. Специалисты убирают помещения, фиксируют повреждения и готовятся к восстановлению остекления. Воробьев пообещал в ближайшее время «привести поликлинику в порядок». При этом медучреждение продолжит свою работу после случившегося, приостановил работу лишь кабинет физиотерапии.

Костромская область

В Костромской области, по данным губернатора Сергея Ситникова, после уничтожения БПЛА взрывной волной повреждены окна в школе и нескольких жилых домах.

Один дрон был уничтожен над селом Емсна Нерехтского района. Еще один беспилотник ликвидировали над Волгореченском. Информации о пострадавших не поступало.

Белгородская область

Белгородская область за сутки подверглась более чем 130 атакам со стороны ВСУ, рассказал врио губернатора Александр Шуваев. Погибли двое мирных жителей, еще девять человек получили ранения.

В Шебекинском округе погибли двое мужчин, один из них – фельдшер скорой помощи. В Белгородском и Шебекинском округах пострадали девять человек, в том числе двое сотрудников скорой помощи. Двое раненых остаются в больницах, остальные направлены на амбулаторное лечение.

Ростовская область

В Ростовской области за ночь уничтожили 70 беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В селе Новоселовка после атаки загорелась сухая трава. На хуторе Чеботовка Тарасовского района из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание скошенного поля. По последним данным, оба пожара уже ликвидированы.

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