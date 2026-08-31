Исландия проголосовала против евроинтеграции

Исландия проголосовала против евроинтеграцииНадежды Евросоюза на расширение на севере не оправдались
Согласно предварительным итогам прошедшего 29 августа референдума о возобновлении переговоров по вступлению Исландии в ЕС, за их продолжение высказались 47,2% голосовавших, против – 52,8%, сообщила телекомпания RUV. Сам референдум носит рекомендательный характер, но власти обещали учесть его результаты. Явка на референдум была высокой и составила 82%. В случае успешного для евроинтеграции исхода потребовался бы второй референдум и одобрение заявки Рейкьявика всеми членами блока.
Исландия впервые подала заявку на членство в ЕС в июле 2009 г. в условиях мирового финансового кризиса. Переговоры шли до 2013 г., когда были приостановлены евроскептическим правительством во главе с премьер-министром Сигмундуром Давидом Гуннлаугссоном. Камнем преткновения были жесткие квоты в ЕС на вылов рыбы. Окончательно заявка была отозвана в 2015 г. При этом Исландия с 1994 г. член Европейской экономической зоны, входит в Шенгенское соглашение. Рейкьявик может участвовать в подготовке европейских правил и работе экспертных групп, но без права голоса на уровне ЕС.
Нынешние идеологи возобновления курса на евроинтеграцию в Исландии – представители социал-демократического «Альянса», победив в конце 2024 г. на выборах, внесли в коалиционное соглашение нового правительства обязательство провести до 2027 г. референдум о возобновлении переговоров с ЕС. В январе глава МИДа страны Торгердур Катрин Гуннарсдоттир в своей статье «Безопасность Исландии в неспокойные времена», опубликованной в журнале Vísir, назвала среди тревожных факторов действия США в Венесуэле и не раз заявленные намерения получить контроль над Гренландией. Из этого Гуннарсдоттир заключила, что Исландии нужно усилить связи со странами «нашей части мира, которые уважают и защищают ценности демократических сообществ» – т. е. с ЕС, а не с Америкой. У Исландии нет собственной армии (есть лишь береговая охрана), в обороне она полагается на НАТО и США.
Не стоит переоценивать влияние президента США Дональда Трампа и его риторики по Гренландии на попытки возобновить вступление в ЕС, уверен младший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Евгений Панков. Но этот фактор использовали проевропейские силы. Инициировавшие референдум социал-демократы выражают интересы жителей столичной агломерации Рейкьявика, тех, кто недоволен инфляцией, высокими ипотечными ставками: предполагалось, что вступление в ЕС смягчит эти проблемы. Против евроинтеграции в первую очередь выступают аграрии и рыбопромышленники из провинции. Противники ЕС преобладают на востоке и в прибрежных рыбацких городах, которые опасаются евроинтеграции за счет их интересов, указывает эксперт. Медиаресурсы противников членства в ЕС играли на национальной гордости. Не без доли истины они отмечали, что отказаться от независимой политики в рыболовстве – это предать предков, боровшихся сначала за независимость от Дании, полученной в 1944 г., а потом – за расширение рыболовной зоны в «тресковых войнах» 1958–1976 гг. с Великобританией, напоминает Панков. Сейчас, когда Великобритания уже не в ЕС, договориться по «рыбе» будет легче, а морепродукты, будучи важной статьей исландского экспорта, играют уже не такую роль, как в ХХ в., обращает внимание Панков.
Угроза провала референдума оправдалась, ее признаки были заметны в последние дни. При этом даже победа инициативы о возобновлении переговоров была бы крайне неубедительным мандатом для принятия судьбоносных решений в будущем, продолжает эксперт. Независимо от результатов инициатива социал-демократов расколола исландское общество, считает Панков.
Для ЕС возобновление процесса евроинтеграции Исландии – вопрос прежде всего политический: обозначить перед лицом конкурентов (США и Великобритании) пространственные претензии Брюсселя и застолбить роль в Северной Атлантике, дающей доступ к Арктике, говорит завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. Экономически страна важна для ЕС прежде всего с точки зрения доступа в территориальные воды и рыболовства, поясняет он. Для внутренней европейской аудитории переговоры с Исландией – шанс показать, что интеграционный проект Евросоюза по-прежнему востребован, продолжает Тимофеев: «При желании можно собрать несколько новых стран (кроме Исландии, например, Черногорию), чтобы объявить новую волну расширения».