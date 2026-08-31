Исландия проголосовала против евроинтеграции

Не стоит переоценивать влияние президента США Дональда Трампа и его риторики по Гренландии на попытки возобновить вступление в ЕС, уверен младший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Евгений Панков. Но этот фактор использовали проевропейские силы. Инициировавшие референдум социал-демократы выражают интересы жителей столичной агломерации Рейкьявика, тех, кто недоволен инфляцией, высокими ипотечными ставками: предполагалось, что вступление в ЕС смягчит эти проблемы. Против евроинтеграции в первую очередь выступают аграрии и рыбопромышленники из провинции. Противники ЕС преобладают на востоке и в прибрежных рыбацких городах, которые опасаются евроинтеграции за счет их интересов, указывает эксперт. Медиаресурсы противников членства в ЕС играли на национальной гордости. Не без доли истины они отмечали, что отказаться от независимой политики в рыболовстве – это предать предков, боровшихся сначала за независимость от Дании, полученной в 1944 г., а потом – за расширение рыболовной зоны в «тресковых войнах» 1958–1976 гг. с Великобританией, напоминает Панков. Сейчас, когда Великобритания уже не в ЕС, договориться по «рыбе» будет легче, а морепродукты, будучи важной статьей исландского экспорта, играют уже не такую роль, как в ХХ в., обращает внимание Панков.