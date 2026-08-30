Жители Исландии проголосовали против возобновления переговоров о вступлении в ЕС

Жители Исландии проголосовали против возобновления переговоров о вступлении в ЕСВ стране проходит референдум, более 50% голосов набрали противники евроинтеграции
Исландия, по предварительным данным, отвергла предложение правительства о начале переговоров о вступлении в Европейский союз, сообщает The Guardian со ссылкой на национальное радио RUV. Осталось подсчитать лишь небольшое число голосов.
«Нация отвергает переговоры о вступлении в ЕС», – пишет RUV.
Как показал онлайн-подсчет голосов на сайте RUV, противники переговоров набрали 52,5% голосов, а сторонники вступления – 47,5%. Не подсчитаны лишь несколько бюллетеней в одном из шести избирательных округов Исландии, который уже склонялся к варианту «нет».
Как пишет The Guardian, если в последний момент не произойдет резкого изменения ситуации, этот исход станет серьезным ударом по Брюсселю, который рассчитывал на присоединение нового состоятельного члена и, судя по всему, был готов к компромиссам по сложным вопросам ради ускорения вступления Исландии.
В феврале Politico со ссылкой на источники в правительстве писало, что Исландия может провести референдум о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС в августе 2026 г.
В январе издание Euractiv со ссылкой на экспертов сообщало, что амбиции администрации президента США Дональда Трампа по захвату Гренландии подталкивают Исландию к дебатам о вступлении в Евросоюз.
Трамп говорил о намерении взять под контроль Гренландию в начале своего второго президентского срока в 2025 г. и возобновил такую риторику с новой силой в 2026-м.
Исландия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 г. на фоне финансового кризиса, однако в 2013 г. переговоры были заморожены, а в 2015 г. Рейкьявик попросил больше не считать страну кандидатом. С тех пор международная ситуация существенно изменилась: Исландия не имеет собственной армии и опирается на НАТО и соглашение о безопасности с США.
В случае положительного исхода референдума Исландия может продвигаться по переговорному процессу быстрее других стран-кандидатов, поскольку уже входит в Европейскую экономическую зону и Шенген, а также ранее закрыла 11 из 33 переговорных глав.