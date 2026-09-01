Вслед за Россией поддержку правительству Нигера оказал Алжир

В ночь с 28 на 29 августа группа нигерских военнослужащих попыталась удержать своих сослуживцев в казарме на базе 101 и открыла огонь по нескольким стратегически важным объектам Ниамея. Телекомпания RTN на несколько часов прекратила прямое вещание. По данным Financial Times, мятежникам удалось захватить RTN, они двинулись к президентскому дворцу, но были оттеснены. Позже RTN возобновила вещание и сообщила о перестрелках и взрывах в столице. Министр обороны Нигера Салифу Моди заявил, что силовики локализовали выступление протестующих солдат и восстановили контроль над объектами. RTN днем 29 августа констатировала, что обстановка в столице стабилизировалась. AFP сообщало, что и во второй половине дня 29 августа мятежники продолжали удерживать две казармы. Африканский корпус Минобороны находится в Нигере с 2024 г. Он заменил ЧВК «Вагнер» в Сахеле после мятежа и гибели ее основателя Евгения Пригожина в 2023 г. Военные Нигера после прихода к власти порвали связи с Францией и США. До этого Париж и Вашингтон имели военное присутствие в стране.