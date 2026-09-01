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Вслед за Россией поддержку правительству Нигера оказал Алжир

Ранее российские военные участвовали в подавлении там мятежа
Илья Лакстыгал
Военный мятеж в Нигере был подавлен с помощью России
Военный мятеж в Нигере был подавлен с помощью России / REUTERS

После подавления с помощью Африканского корпуса Минобороны России попытки переворота в Нигере Алжир оказал военную поддержку военному правительству страны. Он перебросил туда четыре многофункциональных истребителя Су-30МКИ(А) российского производства в сопровождении военно-транспортного самолета Ил-76 и заправщика Ил-78. Об этом говорится в сообщении от 31 августа правящего с 2023 г. Национального совета по защите отечества – военного правительства Нигера.

Как следует из публикации, алжирские истребители, транспортник и заправщик прибыли в международный аэропорт им. Диори Хамани в столице страны Ниамее накануне, 30 августа. Алжир одним из первых выразил публичную поддержку военным властям Нигера 29 августа, в день мятежа. «Алжир с особым вниманием следил за крайне прискорбными и заслуживающими осуждения событиями <...>. Он заверил высшие власти Нигера в своей полной солидарности и решительной поддержке в целях преодоления этого испытания и содействия скорейшему восстановлению стабильности», – говорилось в заявлении алжирского МИДа. В тот же день о поддержке правительства в Ниамее заявил МИД Турции, сообщила нигерская государственная телевещательная компания RTN.

Алжир прагматично заинтересован в спокойствии на южных рубежах, чтобы угрозы, исходящие от джихадистов в Сахеле, купировались тем правительством Нигера, которое установилось с 2023 г., говорит замдекана восточного факультета ГАУГН Григорий Лукьянов. Район аэропорта, где происходил мятеж, за 2026 г. дважды атаковали джихадисты местного филиала ИГ (организация признана террористической и запрещена в РФ) (группировка признана террористической и запрещена в России). Нигер рассматривается в качестве «хорошего тыла» как в борьбе с исламистами, так и в соперничестве Алжира с Марокко в Западной Африке, говорит эксперт.

Мятежники сообщили, что солдаты атаковали аэропорт и президентский дворец в Нигере

Политика / Международные новости

В Нигере у власти находятся неквалифицированные в гражданском управлении идеалисты из среднего офицерского состава, как и в Мали, которое ближе к Марокко и пользуется меньшим доверием Алжира, отмечает Лукьянов: «Поэтому Алжир проводит символические акции, направляет самолеты, показав доверие к нигерскому режиму и солидарность с ним».

Но ключевую роль в провале мятежа сыграл не Алжир. Согласно заявлению МИД России, атаки антиправительственных сил в столице страны Ниамее «были отбиты национальными войсками при содействии военнослужащих Африканского корпуса Минобороны России». Ситуация находится под контролем законных властей во главе с президентом Абдурахманом Чиани, сообщил МИД. Он также пообещал «поддерживать нигерских друзей в борьбе с экстремистами, в том числе подстрекаемыми бывшими европейскими метрополиями». Россия пожелала Нигеру и Альянсу государств Сахеля (военный союз, учрежденный между Мали, Нигером и Буркина-Фасо в 2024 г. в координации с Минобороны России) «дальнейшего укрепления своего суверенитета и мирного развития».

Как сообщил ТАСС посол России в Нигере Виктор Воропаев, командование страны поблагодарило российских военных за помощь. Начальники генерального штаба, штаба сухопутных войск и командир базы 101, где произошел мятеж, «посетили место базирования Африканского корпуса Минобороны России и выразили признательность его военнослужащим за содействие в подавлении мятежа». Воропаев обратил внимание на поддержку Алжира и предположил координацию мятежа извне.

В Нигере десятки военных убиты и арестованы после мятежа в столице

Политика / Международные новости

В ночь с 28 на 29 августа группа нигерских военнослужащих попыталась удержать своих сослуживцев в казарме на базе 101 и открыла огонь по нескольким стратегически важным объектам Ниамея. Телекомпания RTN на несколько часов прекратила прямое вещание. По данным Financial Times, мятежникам удалось захватить RTN, они двинулись к президентскому дворцу, но были оттеснены. Позже RTN возобновила вещание и сообщила о перестрелках и взрывах в столице. Министр обороны Нигера Салифу Моди заявил, что силовики локализовали выступление протестующих солдат и восстановили контроль над объектами. RTN днем 29 августа констатировала, что обстановка в столице стабилизировалась. AFP сообщало, что и во второй половине дня 29 августа мятежники продолжали удерживать две казармы. Африканский корпус Минобороны находится в Нигере с 2024 г. Он заменил ЧВК «Вагнер» в Сахеле после мятежа и гибели ее основателя Евгения Пригожина в 2023 г. Военные Нигера после прихода к власти порвали связи с Францией и США. До этого Париж и Вашингтон имели военное присутствие в стране.

Произошедшее, несмотря на риторику о вмешательстве Парижа, имеет скорее внутренние, а не внешние причины в отличие от Мали, где с поддержкой Франции сепаратисты-туареги координировали с исламистами атаки в апреле 2026 г., считает Лукьянов. Генезис нигерского режима иной: молодые военные в Мали в 2021 г. тотально зачистили старые элиты, а в Нигере в 2023 г. часть старой военной и гражданской элиты свергла президента и начала искать ситуативную помощь у России, Турции и Китая, говорит эксперт. Удержать власть новым властям в Нигере оказалось гораздо сложнее в условиях, когда наиболее опытных и грамотных из военных стали привлекать к совместным с Мали и Буркина-Фасо операциям против джихадистов или поставили на гражданские должности, отмечает Лукьянов.

Африканский корпус Минобороны помог Нигеру отбить атаку мятежников

Политика / Международные новости

«Армия на пределе возможностей, в ней растет недовольство. Вкупе с кадровым голодом эффективность ряда структур без помощи Франции и США упала. Все переложить на Африканский корпус невозможно – особенно подготовку высших офицеров и гражданских бюрократов», – говорит эксперт.

Отдельные группы военной и политической элиты, в том числе ранее связанные с Францией, разочарованы в президенте Чиани и в объемах и качестве помощи России, Турции и Китая, говорит он: «Франция и исламисты могут воспользоваться ситуацией при ослаблении режима в Ниамее. Но у его внутренних оппонентов пока недостаточно сил – незначительное вмешательство Африканского корпуса пресекло переворот».

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