Куда и зачем ездили партийные лидеры перед выборами в Госдуму

В обращении, опубликованном 26 августа на сайте партии, Миронов заявил, что в ходе поездки в Алтайский край «получил небольшую травму» и это заставило его пройти «вынужденное лечение». Что у него за травма, политик не уточнил. Официальный представитель СР также не раскрыл «Ведомостям», что именно травмировал Миронов, но утверждает, что о серьезных проблемах речь не идет. «Увы, бытовая житейская ситуация», – сказал «Ведомостям» источник, близкий к партии, но и он характер травмы не описал.