Куда и зачем ездили партийные лидеры перед выборами в Госдуму

Куда и зачем ездили партийные лидеры перед выборами в ГосдумуПоездки по стране позволяют поддержать местный актив и договариваться с губернаторами
Региональные поездки кандидатов – неотъемлемая часть крупной предвыборной кампании, в ходе которых каждая партия старается охватить своим вниманием как можно больше субъектов. Поэтому во многом сенсационным стал неожиданный отказ по состоянию здоровья лидера «Справедливой России» (СР) Сергея Миронова от участия в дебатах и визитов в регионы.
В обращении, опубликованном 26 августа на сайте партии, Миронов заявил, что в ходе поездки в Алтайский край «получил небольшую травму» и это заставило его пройти «вынужденное лечение». Что у него за травма, политик не уточнил. Официальный представитель СР также не раскрыл «Ведомостям», что именно травмировал Миронов, но утверждает, что о серьезных проблемах речь не идет. «Увы, бытовая житейская ситуация», – сказал «Ведомостям» источник, близкий к партии, но и он характер травмы не описал.
До Алтайского края Миронов успел, в частности, посетить Калининград, Тулу и Нижний Новгород. Теперь по его поручению предвыборные поездки будет совершать первый заместитель Александр Бабаков и лидеры партийного списка – секретарь президиума центрального совета партии по информационной политике Марина Ким и командир гвардейского мотострелкового полка 1429 Олег Чернышев. «Конкретные даты и регионы визитов будут определены поручениями председателя партии», – добавил представитель СР.
«Каждый день расписан» у лидера КПРФ Геннадия Зюганова, сообщил «Ведомостям» пресс-секретарь компартии депутат Госдумы Александр Ющенко. По его словам, Зюганов посещал Тулу, Орловскую область, в ближайшее время будет анонсирована поездка по Московской области, планируются визиты в регионы Поволжья и Северо-Западного федерального округа. На 10–11 сентября запланирован визит Зюганова в Санкт-Петербург, сообщил источник, близкий к КПРФ. По словам собеседника, лидер коммунистов в том числе может встретиться с рабочими Кировского завода.
В середине июля Зюганов посещал Татарстан. В рабочей поездке его сопровождали первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, зампред ЦК Дмитрий Новиков и другие члены думской фракции. В ходе визита раис республики Рустам Минниханов вручил Зюганову орден «Дуслык» – вторую по значимости госнаграду Татарстана.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий – один из самых активных в плане региональных поездок. В августе он посетил Курскую область, регионы Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Когда основатель партии Владимир Жириновский (1946–2022 гг.) приезжал в регион, «это всегда было суперсобытие», вспоминает глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Начиная с 1990-х гг. Жириновский ездил по стране на агитпоезде ЛДПР, встречался на станциях и вокзалах с избирателями и раздавал им деньги. Слуцкий в отличие от покойного лидера ЛДПР деньги избирателям не раздает.
Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков в августе ездил, в частности, в Липецкую область, Ставропольский край и Кабардино-Балкарию. С главой последней республики Даванков обсудил развитие туризма, а в Ставрополе запустил «комитет по защите автомобилистов» вместе с блогершей Лиса Рулит. Там же вице-спикер Госдумы начал «кампанию по легализации тонировки» в автомобилях.
Региональные поездки лидеров партсписка «Единой России» (ЕР) строятся на принципах результативности, а не некой «парадной» или «глянцевой» агитации «для кампании», сказал «Ведомостям» сенатор Сергей Перминов. По его словам, максимально заметна работа лидеров общефедеральной пятерки – главы МИДа Сергея Лаврова, мэра Москвы Сергея Собянина, военкора Евгения Поддубного, детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой и главы «Юнармии» Владислава Головина. «Вместе с председателем партии Дмитрием Медведевым и секретарем генсовета Владимиром Якушевым они и наши другие коллеги на местах проводят аудит по линии народной программы, коммуницируют с жителями по задачам. Поездки посвящены донастройке нашей работы. Это главный задел на будущее», – отметил Перминов.
Поездки по регионам имеют смысл в том случае, если субъект обделен вниманием федеральных политиков, говорит политолог Константин Калачев. При этом лидер партии должен быть готов по полной отработать региональную и местную повестку, т. е. либо продемонстрировать знание проблемного поля и раскритиковать непопулярного губернатора, либо, напротив, пообещать помощь в решении актуальных задач, если его партия участвует в выборах заксобрания субъекта. По словам эксперта, попадание в народные ожидания и запросы дают электоральную отдачу.
Многое в поездках по стране зависит от фигуры партийного лидера, считает Минченко. «Не думаю, что есть толпы фанатов, которые расстроятся от того, что Миронов не приехал к ним в регион», – заключил глава «Минченко консалтинга».
Для партий важно личное присутствие узнаваемых лиц в крупных регионах, важных с электоральной точки зрения: Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Краснодарском крае, Татарстане и др., отмечает собеседник «Ведомостей», близкий к ЕР. Это еще и возможность сверить часы с руководителями субъектов, что актуально и для оппозиционных партий, особенно в сложных для них регионах, добавляет он. Наконец, многое зависит от электоральных раскладов – например, для ЛДПР традиционно важны Дальний Восток и Сибирь.
В подготовке материала участвовал Евгений Мездриков