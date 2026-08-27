Как партии агитируют за себя на телевидении

За КПРФ агитировал председатель Геннадий Зюганов – в красном галстуке и на фоне развевающегося флага компартии. «Цель власти – защитить граждан, стремиться получить их доверие. Уходящее большинство Госдумы не нашло в себе ни воли, ни мудрости принять нашу программу победы. Это не просто список мер, это клятва верности нашим отцам и дедам, присяга идеалам справедливости, мира и дружбы», – говорит лидер КПРФ. В финале он сообщает, что «народ вправе жить, а не выживать».