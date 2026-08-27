Как партии агитируют за себя на телевидении

Как партии агитируют за себя на телевиденииРолики призваны скорее напомнить о предстоящих выборах, полагает эксперт
На телеканалах начался показ агитационных роликов партий, участвующих в выборах в Госдуму. «Ведомости» изучили их содержание. Например, в ролике «Единой России» (ЕР) логотип партии появляется лишь в конце. На фоне предприятий, запуска ракет, строек и так далее звучит следующий текст: «Россия – здесь разные поколения делают общее дело. Здесь сила каждого становится силой страны. Вместе мы помним, вместе работаем, вместе растем, вместе идем вперед. И мы знаем: когда мы едины – мы непобедимы».
Кампания ЕР на телевидении подчинена логике консолидации общества: партия апеллирует к каждому, делая ставку на темы безопасности, социальных гарантий «Народной программы» и поддержки участников спецоперации, сказал «Ведомостям» сенатор Сергей Перминов (ЕР). Отсутствие прямого призыва голосовать за партию – это выверенная позиция, отметил он. «В условиях внешнего давления слоган «Сила в единстве!» – это условие, необходимое для победы страны, а не партийная пропаганда. Партия сознательно встает «над» политической схваткой», – подчеркнул Перминов.
За КПРФ агитировал председатель Геннадий Зюганов – в красном галстуке и на фоне развевающегося флага компартии. «Цель власти – защитить граждан, стремиться получить их доверие. Уходящее большинство Госдумы не нашло в себе ни воли, ни мудрости принять нашу программу победы. Это не просто список мер, это клятва верности нашим отцам и дедам, присяга идеалам справедливости, мира и дружбы», – говорит лидер КПРФ. В финале он сообщает, что «народ вправе жить, а не выживать».
У коммунистов есть «программа победы» из 10 пунктов, кандидаты будут их раскрывать в ходе агитации и дебатов, сказал «Ведомостям» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Также появятся ролики, связанные с работой партии и «яркими кандидатами», уточнил он.
Ролик ЛДПР обыгрывает проблематику неравного положения субъектов РФ относительно столицы. Он начинается с высказывания молодого человека: «Я, как и тысячи молодых людей, был вынужден оставить родителей и уехать в другой регион. Я приехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив. Но я молодой, и мне не все равно.
Я считаю, что Россия – больше, чем Москва». Затем в кадре появляется глава ЛДПР Леонид Слуцкий и говорит: «У молодежи будет возможность реализовать себя дома».
Представитель партии не ответил на запрос.
В ролике «Новых людей» (НЛ) депутат Госдумы Сардана Авксентьева (третий номер федерального списка) сообщает, что партия пришла в Думу пять лет с фракцией из 15 человек и этого оказалось достаточно, чтобы «изменить многое». «Мы показали, что политика может быть другой – с доверием, уважением к людям», – добавляет она. Выступление Авксентьевой сопровождает видеоряд с депутатами Госдумы от НЛ.
«Наши ролики, как и всегда, о людях <...> Мы обращаемся к широкой аудитории: ко всем, кто хочет, чтобы депутаты работали для людей, а не вспоминали про избирателей только на время выборов», – сообщил «Ведомостям» представитель НЛ.
В ролике «Справедливой России» (СР) женщина с книгой в руках с экрана телевизора зачитывает: «Жил-был злой дух – инфляция». Ее прерывает член партии актер Сергей Горобченко. Он выключает телевизор и говорит: «Красивая сказка. Но реальность иная». Затем он со стуком ставит на стол матрешки, олицетворяющие ставку ЦБ, рост тарифов на бензин и услуги ЖКХ. Последнюю, самую большую, матрешку ставит лидер СР Сергей Миронов со словами: «И все это накрывает монополия торговых сетей».
Среди непарламентских партий необычный ролик у «Зеленых» – он оформлен в постапокалиптическом стиле, где супергероиня в зеленом кожаном костюме на лодке спасает мир от экологической катастрофы. Она включает «зеленый режим», и вид вокруг моментально преображается: вместо загрязненной воды – чистые реки с рыбами, вместо грязной земли – поля и медведи. «Выбирай будущее, выбирай свободу», – говорит закадровый голос на фоне лидера федерального списка – депутата заксобрания Санкт-Петербурга Марины Шишкиной.
«Коммунисты России» изобразили главу партии Сергея Малинковича в буденовке. «Коммунисты за победу и Советскую власть», – говорится в ролике. От «Родины» с заявлением выступил глава Алексей Журавлев: «Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может». В другом видео он в том же костюме говорит: «Патриоты во власть – это наш лозунг».
Партия пенсионеров в агитационном ролике выступает за доступную медицину, жилье без долгов и образование «без поборов». В агитации Партии прямой демократии перечисляются ее тезисы: прозрачный цифровой бюджет, свобода совести, образование через дискуссии и др.
По сути, это все фоновые ролики, информирующие скорее о самом факте выборов и призванные поддержать присутствие партийного бренда, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. У ЕР ролики, как и вся кампания, – это скорее шаги по легитимации результата, а ролик СР значим скорее появлением в кадре актера, похожего на Евгения Пригожина, полагает эксперт.
У КПРФ слово «победа» неожиданно балансируется словом «мир», отмечает Виноградов. А НЛ скорее пытаются напомнить о существовании своего бренда и показать в кадре максимальное количество кандидатов, в том числе тройку, поскольку каждый из ее представителей ориентирован на свою аудиторию и важно было всем напомнить о себе, заключил эксперт.