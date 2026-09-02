Почему уволился министр армии США, участвовавший в переговорах по Украине

Почему уволился министр армии США, участвовавший в переговорах по УкраинеДэн Дрисколл считал неадекватным военного министра Пита Хегсета
Министр армии США Дэн Дрисколл подал заявление об отставке президенту США Дональду Трампу, сообщили в ночь на 1 сентября несколько источников телеканалу CNN, а также газетам The Hill и The New York Times. В США есть не только министр обороны, но и гражданские министры видов вооруженных сил (армия, флот и ВВС). Первой об отставке Дрисколла сообщила газета The Wall Street Journal. Эти СМИ сообщают, что в качестве одной из основных причин чиновник указал сомнения в способности осуществить в сухопутных силах необходимые преобразования, так как им мешал военный министр Пит Хегсет. Например, он выступал за увольнение генералов, которые как раз должны были реализовывать нововведения, предложенные Дрисколлом.
Администрация старается не выносить сор из избы. «Секретарь Дрисколл был весьма эффективен в продвижении программы президента Трампа по восстановлению силы Америки в министерстве армии, обеспечивая выдающееся руководство во время исторических военных операций, восстанавливая акцент на боеготовности и летальности, помогая в переговорах между Россией и Украиной и многое другое», – заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли в своем спецзаявлении для The Hill.
Традиционно в случае отставки пост временно занимает заместитель министра (ныне – Майк Обадал). В конце августа The Hill сообщила, что Хегсет пытается продвинуть в руководство вооруженных сил лояльных себе людей и хочет застолбить место министра армии за пресс-секретарем Шоном Парнеллом, с которым он работал на любимом телеканале Трампа Fox News.
21 ноября 2025 г. газета The Guardian сообщила, что Трамп назвал или назначил Дрисколла своим специальным представителем. И в таком предположительном статусе он посещал Киев, где встречался с президентом Владимиром Зеленским. Тогда многие отмечали, что он хочет сосредоточиться на отслеживании военных расходов Украины. В своей вступительной речи во время слушаний в сенате в январе 2025 г. Дрисколл заявил, что его приоритет – «оживить» военно-промышленную базу американской армии.
Дрисколл практически не имеет опыта работы во внешнеполитической сфере. Его образование связано с бизнесом и юриспруденцией. Несколько лет он провел в рядах американских вооруженных сил, включая одну девятимесячную командировку в Ирак в 2009 г. Позже он стажировался в сенатском комитете по делам ветеранов. В 2020 г. Дрисколл безуспешно пытался стать кандидатом республиканской партии на выборах в конгресс от 11-го округа Северной Каролины. При этом он был однокашником вице-президента Джеймса Вэнса по юридической школе. В те же годы он познакомился с сыном сенатора-демократа Ричарда Блюменталя (одного из наиболее активных сторонников санкционной политики в отношении России) и бывшим советником экс-президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном (2021–2025).
Уход Дрисколла вряд ли сведет на нет его реформу по модернизации армии с упором на развитие беспилотных систем и инноваций, вероятная причина отставки – неспособность сработаться с Хегсетом из-за разных представлений о том, как должна развиваться и укомплектовываться армия, считает старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин.
«Хегсет идейный, тогда как Дрисколл руководствуется преимущественно прагматизмом. Сомневаюсь, что его увольнение навредит Вэнсу. Здесь не стоит искать подоплеки. Главная причина – личный фактор: не нашли взаимопонимания и решили придерживаться своих принципов», – сказал эксперт.
По его мнению, фактор Ирана тоже мог сыграть свою роль. «Дрисколл, вероятно, осознал, что ничего не может поменять и ни на что не влияет. Не стал подстраивать свои взгляды под запросы администрации», – резюмировал Кошкин.