Главное из выступления Лаврова на Международном фестивале молодежи

Глава МИД России Сергей Лавров выступил на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, где затронул урегулирование конфликта на Украине, отношения с Европой и США и предстоящие выборы в России. В частности, министр заявил о готовности Москвы к переговорам по Украине как в двустороннем, так и в трехстороннем формате.