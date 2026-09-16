Главное из выступления Лаврова на Международном фестивале молодежи

Главное из выступления Лаврова на Международном фестивале молодежиГлава МИД рассказал о переговорах по Украине и отношениях с Трампом
- Украина и переговоры
- Политика Европы в отношении Украины
- Отношения России с Европой
- Отношения России с США
- Китай и многополярный мир
- О долларе
- Вмешательство Запада в выборы в ГД
- Армения и евроинтеграция
Глава МИД России Сергей Лавров выступил на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, где затронул урегулирование конфликта на Украине, отношения с Европой и США и предстоящие выборы в России. В частности, министр заявил о готовности Москвы к переговорам по Украине как в двустороннем, так и в трехстороннем формате.
«Ведомости» собрали ключевые тезисы из выступлений министра иностранных дел.
Украина и переговоры
Лавров заявил, что Россия готова как к прямым переговорам с Украиной, так и к трехсторонним встречам с участием США. По его словам, американская сторона вновь предложила трехсторонний формат, который ранее уже использовался на переговорах в ОАЭ.
Министр подчеркнул: Москва не отказывалась от переговоров, а предыдущие переговорные процессы прекращались не по российской инициативе. Он упомянул переговоры весной 2022 г., российско-украинские контакты в Женеве и трехсторонние встречи в Абу-Даби.
При этом Лавров заявил, что для России урегулирование предполагает выполнение задач, поставленных в начале военной операции, и устранение первопричин конфликта. Это должно способствовать формированию мирового порядка, основанного на балансе интересов и международном праве.
Говоря о нынешних украинских властях, Лавров назвал их «откровенно нацистским режимом» и заявил о дискриминации русского языка. Он указал, что на Украине уничтожаются русскоязычные книги.
Политика Европы в отношении Украины
Лавров заявил, что размещение западных воинских контингентов на территории Украины Москва будет рассматривать как объявление прямой войны.
При этом Лавров подчеркнул, что Россия не собирается нападать первой. Однако в случае нападения Европы, это будет «совсем другая война», которая окажется «очень короткой».
Лавров выразил надежду, что это предупреждение будет услышано в европейских столицах.
Отношения России с Европой
Лавров заявил, что Россия в течение десятилетий пыталась выстраивать с западными странами отношения на основе сотрудничества и создать пространство «равной и неделимой безопасности» от Атлантического до Тихого океана. Эта повестка была отвергнута Западом, который сделал выбор в пользу сдерживания России.
При этом Москва не исключает возобновления диалога с отдельными европейскими государствами. Если европейские страны захотят вернуться к серьезному диалогу, Россия изучит их предложения, после чего решит, устраивают ли они ее.
Одновременно Лавров заявил, что Россия больше не намерена заключать с европейскими странами договоренности в сферах, от которых непосредственно зависит безопасность государства.
Отношения России с США
Отдельно Лавров остановился на контактах с администрацией президента США Дональда Трампа. Россия положительно оценивает то, что новая американская администрация вступила в диалог с Москвой сразу после возвращения Трампа в Белый дом.
При этом глава МИД отметил, что этот диалог пока не привел к ощутимым изменениям в российско-американских отношениях.
Лавров также заявил, что назрела необходимость диалога по стратегической стабильности. По его словам, США предлагают обсуждать эту тему с участием Китая, но Москва считает, что решение об участии в таком формате Пекин должен принимать самостоятельно.
Китай и многополярный мир
Лавров усомнился в жизнеспособности модели, при которой США и Китай могли бы совместно управлять мировыми процессами на основе двусторонних договоренностей. По его словам, Китай придерживается другой философии международных отношений.
Глава МИД также заявил, что западные страны воспринимают укрепление многополярности как угрозу своему историческому доминированию и пытаются сохранить влияние.
В вопросе реформирования Совета Безопасности ООН Россия поддерживает предоставление статуса постоянных членов Индии и Бразилии, а также выступает за расширение представленности африканских государств. При этом Москва против появления новых постоянных членов Совбеза из стран «коллективного Запада».
О долларе
Россия не ставила перед собой цель подорвать роль доллара в мировой финансовой системе, заявил Лавров. По его словам, Москва была вынуждена переходить на альтернативные формы расчетов с зарубежными партнерами из-за западных ограничений.
Министр напомнил, что ранее американские власти характеризовали доллар как глобальный финансовый инструмент, которым могут пользоваться все государства.
Вмешательство Запада в выборы в ГД
Лавров также затронул предстоящие выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Он заявил, что Москва в ходе нынешней избирательной кампании фиксирует особенно активные попытки Запада вмешаться в волеизъявление российских граждан как внутри страны, так и за ее пределами.
Министр отметил, что выборы определяют не только состав органов власти, но и направление развития государства на следующий избирательный период.
Армения и евроинтеграция
Лавров заявил, что Россия не может выступать против курса Армении на сближение с Евросоюзом, если такой выбор действительно поддерживает армянское общество. Однако Россия не хочет оплачивать подготовку вступление в блок за счет преференций ЕАЭС.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва не может препятствовать выбору народа другой страны. При этом глава МИД поставил вопрос о том, существует ли в Армении сформировавшийся общественный выбор именно в пользу ЕС.