Миссия ООН назвала удар США по школе в Минабе военным преступлением

Миссия ООН назвала удар США по школе в Минабе военным преступлениемТрамп отрицал причастность Соединенных Штатов к инциденту
Независимая международная миссия ООН по установлению фактов по Ирану пришла к выводу, что удар по начальной школе в городе Минаб нанесли силы США. Об этом говорится в докладе миссии для 63-й сессии Совета ООН по правам человека.
По данным миссии, в результате атаки погибли более 150 человек. Эксперты заявили о наличии разумных оснований полагать, что удар по школе мог быть квалифицирован как военное преступление.
В ООН заявили, что школа представляла собой гражданский объект, и не обнаружили никаких доказательств того, что она использовалась в военных целях. Эксперты пришли к аналогичному выводу и по поводу забастовки в спортивном центре в Ламерде. Они также обнаружили, что иранские власти совершили преступления против человечности во время жестокого подавления антиправительственных протестов.
28 февраля ракета упала на территорию начальной школы «Шаджаре Тайебе» для девочек в Минабе. По имеющимся данным, погиб 171 человек, большинство из них – ученицы в возрасте от 7 до 12 лет. 6 марта NBC сообщал, что Белый дом признал нанесение ударов по району расположения школы.
25 июня президент США Дональд Трамп заявил, что не думает, что удар по школе в Минабе в ходе войны с Ираном нанесли военные США. По его словам, установить виновных в произошедшем может быть сложно, поскольку в тот период в регионе велись интенсивные боевые действия и «повсюду летали ракеты». Он отметил, что не видел данных, которые убедили бы его в том, что удар был нанесен Соединенными Штатами.
16 июля CNN сообщил, что США не завершили расследование удара по школе. После атаки Вашингтон провел первичную «оценку ущерба от боевых действий», которая включает два этапа: куда попал снаряд и был ли поражен намеченный объект. Третий этап, который должно проводить разведывательное управление Пентагона, так и не был согласован. Он включает анализ спутниковых снимков и разведданных. Собеседники телеканала отмечали, что процесс заблокировало Центральное командование США. CNN утверждал, что результат первых двух этапов проверки уже указывает на ответственность США за удар.