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Трамп заявил, что США не наносили удар по школе в Минабе

Ведомости

Президент США Дональд Трамп не думает, что удар по школе в Минабе в ходе войны с Ираном нанесли военные США. Об этом он сказал на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.

По словам Трампа, установить виновных в произошедшем может быть сложно, поскольку в тот период в регионе велись интенсивные боевые действия и «повсюду летали ракеты». Он отметил, что не видел данных, которые убедили бы его в том, что удар был нанесен Соединенными Штатами.

«Я не думаю, что это были мы», – заявил Трамп.

Посол Ирана в Москве: Тегеран потребует компенсации за атаку на школу в Минабе

Политика / Международные новости

Во время встречи президент попросил прокомментировать ситуацию министра обороны Пита Хегсета. Тот сообщил, что результаты расследования будут опубликованы, когда для этого настанет подходящее время.

28 февраля ракета упала на территорию начальной школы «Шаджаре Тайебе» для девочек в Минабе. По имеющимся данным, погиб 171 человек, большинство из них – ученицы в возрасте от семи до 12 лет.

6 марта NBC сообщал, что Белый дом признал нанесение ударов по району расположения школы. 10 марта The New York Times также опубликовала результаты собственного анализа фотографий с места происшествия. Издание утверждало, что на обломках ракеты были обнаружены опознавательные знаки США.

Тысячи иранцев простились с погибшими при авиаударе школьницами
3 марта в Иране прошли массовые похороны жертв атаки на начальную школу для девочек «Шаджаре Тайебе» в Минабе на юге страны: тысячи людей пришли проститься с детьми и учителями. По данным прокуратуры города, в результате авиаудара США и Израиля 28 февраля по учебному заведению погибли 165 человек.На фото: подготовка могил.
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3 марта в Иране прошли массовые похороны жертв атаки на начальную школу для девочек «Шаджаре Тайебе» в Минабе на юге страны: тысячи людей пришли проститься с детьми и учителями. По данным прокуратуры города, в результате авиаудара США и Израиля 28 февраля по учебному заведению погибли 165 человек.

На фото: подготовка могил. / Iranian Foreign Media Department via AP

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