CNN узнал о приостановке расследования удара по школе в Минабе

После удара Вашингтон провел первичную «оценку ущерба от боевых действий» (Battle Damage Assessment, BDA), которая включает два этапа: куда попал снаряд и был ли поражен намеченный объект. Третий этап, который должно проводить разведывательное управление Пентагона, так и не был согласован. Он включает анализ спутниковых снимков и разведданных.