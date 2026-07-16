CNN узнал о приостановке расследования удара по школе в Минабе
США не завершили расследование удара по школе для девочек в иранском Минабе, при котором погибли 168 детей. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
После удара Вашингтон провел первичную «оценку ущерба от боевых действий» (Battle Damage Assessment, BDA), которая включает два этапа: куда попал снаряд и был ли поражен намеченный объект. Третий этап, который должно проводить разведывательное управление Пентагона, так и не был согласован. Он включает анализ спутниковых снимков и разведданных.
Собеседники телеканала утверждают, что процесс заблокировало Центральное командование США, запретив «кому-либо заниматься этим вопросом». CNN указывает, что результат первых двух этапов проверки уже указывает на ответственность США за удар.
Накануне президент США Дональд Трамп выразил сомнение, что «кто-либо когда-нибудь сможет сказать, что там произошло». Более того, комментируя сообщения о видеозаписях с места трагедии, где видны осколки американской ракеты Tomahawk, Трамп заявил, что есть вероятность, что эти кадры были сгенерированы ИИ.
Удар по территории начальной школы в Минабе произошел 28 февраля, в первый день войны США и Ирана. Погибли 168 учениц в возрасте от 7 до 12 лет и 14 взрослых, передавали иранские СМИ.