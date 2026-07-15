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Трамп допустил, что кадры с ударом по школе в Иране мог сделать ИИ

Ведомости

Результаты расследования обстоятельств удара по школе для девочек в иранском городе Минаб, вероятно, никогда не будут опубликованы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Не думаю, что можно сделать окончательный доклад. Мне надо посоветоваться с военными. Возможно, есть причина, по которой они не могут [опубликовать доклад с результатами расследования]», – отметил Трамп (цитата по ТАСС).

Президент также выразил сомнение, что «кто-либо когда-нибудь сможет сказать, что там произошло».

Комментируя сообщения о видеозаписях с места трагедии, на которых видны осколки американской ракеты Tomahawk, Трамп заявил, что «есть вероятность того, что эти кадры были сгенерированы искусственным интеллектом».

28 февраля ракета упала на территорию начальной школы «Шаджаре Тайебе» для девочек в Минабе. По имеющимся данным, погиб 171 человек, большинство из них – ученицы в возрасте от 7 до 12 лет. 6 марта NBC сообщал, что Белый дом признал нанесение ударов по району расположения школы.

25 июня Трамп заявил, что не думает, что удар по школе в Минабе в ходе войны с Ираном нанесли военные США.

По его словам, установить виновных в произошедшем может быть сложно, поскольку в тот период в регионе велись интенсивные боевые действия и «повсюду летали ракеты». Он отметил, что не видел данных, которые убедили бы его в том, что удар был нанесен Соединенными Штатами.

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