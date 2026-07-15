Трамп допустил, что кадры с ударом по школе в Иране мог сделать ИИ

По его словам, установить виновных в произошедшем может быть сложно, поскольку в тот период в регионе велись интенсивные боевые действия и «повсюду летали ракеты». Он отметил, что не видел данных, которые убедили бы его в том, что удар был нанесен Соединенными Штатами.