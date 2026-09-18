В Башкирии набирает обороты конфликт между разными ветвями власти

Просьба Хабирова о переносе вопроса прозвучала в конце его 13-минутного выступления в госсобрании. Глава региона обрушился с критикой на руководство ВС РБ, в частности, его недовольство вызвало то, что судьями в Башкирии назначают выходцев из Татарстана. По мнению Хабирова, клановость влияет на справедливость решений, выносимых судьями. Он сказал, что с момента назначения Шайдуллина в верховном суде республики было уволено 40 судей, которых заменили судьями из тех мест, где раньше работал председатель ВС РБ, к примеру Татарстана.