В Башкирии набирает обороты конфликт между разными ветвями власти

В Башкирии набирает обороты конфликт между разными ветвями властиГлава республики критикует главу верховного суда региона за клановость
В Башкирии разгорается конфликт между исполнительной и судебной властью. Госсобрание республики 17 сентября собралось на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть проект постановления «О состоянии законности, системном кризисе и признаках коррупционных проявлений в руководстве Верховного суда Республики Башкортостан (ВС РБ)». В нем планировалось обратиться к руководству Верховного суда России по поводу недопустимого поведения председателя ВС РБ.
Включить вопрос в повестку предложил первый зампред комитета по правопорядку и судебным вопросам Виктор Гурьев. По его словам, действия ВС РБ должны получить соответствующую правовую оценку с последующим прекращением полномочий председателя суда Раиля Шайдуллина. Но глава республики Радий Хабиров попросил депутатов дождаться результатов проверок в отношении Шайдуллина и предложил перенести рассмотрение обращения. В итоге проект постановления в повестку заседания не включили.
Просьба Хабирова о переносе вопроса прозвучала в конце его 13-минутного выступления в госсобрании. Глава региона обрушился с критикой на руководство ВС РБ, в частности, его недовольство вызвало то, что судьями в Башкирии назначают выходцев из Татарстана. По мнению Хабирова, клановость влияет на справедливость решений, выносимых судьями. Он сказал, что с момента назначения Шайдуллина в верховном суде республики было уволено 40 судей, которых заменили судьями из тех мест, где раньше работал председатель ВС РБ, к примеру Татарстана.
Практика межрегионального назначения судей является обычной, но согласно кодексу судейской этики при принятии кадровых решений «судья должен руководствоваться не покровительством и клановостью, а интересами осуществления правосудия», сказал губернатор. «В данном случае мы видим другое. Помимо наличия 10 судей, которых привел председатель ВС РБ Шайдуллин, председателями районных и городских судов, в том числе крупнейших городов республики, являются выходцы из другого понятного региона...» – заявил Хабиров.
Он рассказал о результатах проверки контрольно-счетной палатой Уфы использования автопарка мэрии. Ранее сообщалось, что аудиторы выявили 136 случаев незаконного расходования средств на сумму 3,3 млн руб. Еще в 23 случаях речь шла о нецелевых расходах на 661 000 руб. Хабиров рассказал, что на машинах гаража мэрии Уфы судьи ездили в частные поездки в другие регионы – Казань, Самару и т. д. «Вы знаете, какой мем ходит в гараже мэрии Уфы? «Верхушка просит машин». Председатель горсовета [Уфы] передал в правоохранительные органы сведения о преступном использовании служебных машин», – отметил Хабиров. С подобной критикой ВС РБ Хабиров выступал и 14 сентября на совещании республиканского правительства.
Поводом для конфликта стало уголовное дело в отношении мэра Уфы Ратмира Мавлиева, возглавлявшего город с 2022 г. В апреле 2026 г. Мавлиев был арестован по подозрению в получении взятки и превышении полномочий. Следственный комитет России сообщал, что Мавлиев вымогал у застройщика взятку в виде услуг – компания должна была купить земельный участок за свой счет, а право собственности оформить в интересах мэра. Мавлиев вину отрицает. После возбуждения уголовного дела горсовет Уфы уволил его с поста мэра, но в августе ВС РБ восстановил Мавлиева в должности. Хабиров называл решение ВС РБ о восстановлении Мавлиева в должности мэра ошибочным.
Позже в августе Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде отменил решение о восстановлении Мавлиева в должности. «Коммерсантъ» писал о дружеских связях между Рафилом Мавлиевым, отцом экс-мэра, и председателем ВС РБ Шайдуллиным. Шайдуллин стал председателем ВС РБ в 2023 г., большая часть его судейской карьеры проходила в Татарстане.
У Мавлиева плотные отношения с ВС РБ, считает президент «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. А вопрос о татарском влиянии в Башкирии является дополнительным нюансом, говорит он. По мнению Минченко, своим выступлением Хабиров дает подачу Верховного суду России. По мнению Минченко, вероятный сценарий дальнейшего развития ситуации заключается в том, что федеральный центр поддержит главу региона.