Какие региональные парламенты чаще других вносили законопроекты в Госдуму

Какие региональные парламенты чаще других вносили законопроекты в ГосдумуЛишь в одном субъекте заксобрание не выступало с инициативами
Госсобрание Башкирии оказалось самым активным региональным парламентом в части внесенных в Госдуму VIII созыва законопроектов, следует из информации, размещенной в системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД). «Ведомости» изучили сводные данные.
Парламент республики с октября 2021 г. внес в Думу 55 законопроектов, и еще 12 достались депутатам нижней палаты парламента «в наследство» от предыдущих созывов. По итогам рассмотрения 67 законопроектов башкирских депутатов лишь шесть из них были приняты, причем две инициативы (о приведении терминологии федеральных конституционных законов в соответствие с нормами законодательства об образовании и об охране здоровья; о бесплатной юридической помощи адвокатами) перешли в VIII созыв из предыдущего.
43 законопроекта, внесенные парламентом Башкирии, были отклонены, еще 6 депутаты отозвали сами. 8 законодательных инициатив находятся на рассмотрении.
На 2-м месте по количеству внесенных законопроектов (41) – Брянская областная дума. Еще 6 законодательных инициатив брянских депутатов перешли в VIII созыв нижней палаты парламента из предыдущего созыва. Девять законопроектов было принято, 18 – отклонено. Трижды брянские парламентарии отзывали собственные законопроекты. Работа над 12 продолжается.
В топ-3 по внесенным законопроектам (39) также вошло заксобрание Санкт-Петербурга. Семь проектов законов перешло в текущий созыв Думы из VII созыва. Шесть петербургских законопроектов было принято, 24 – отклонено. Трижды парламентарии сами отзывали свои инициативы. Работа над 13 продолжается.
Лидерство Санкт-Петербурга может объясняться тем, что это «понятный партнер федеральных элитариев», а Башкирии – тем, что глава Радий Хабиров в 2009–2016 гг. работал заместителем начальника управления президента по внутренней политике, полагает глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Как правило, [принимаются] согласованные с федералами инициативы, которые делегируют регионам», – сказал он «Ведомостям».
Единственным региональным парламентом, не предложившим Госдуме ни одной законодательной инициативы, стала Херсонская областная дума. При этом легислатуры других субъектов Федерации, присоединенных к России в 2022 г., свои законопроекты в нижнюю палату парламента вносили. Например, заксобрание Запорожской области предложило семь инициатив, четыре (о продлении срока оформления документов в области усыновления; о создании судебных участков и должностей мировых судей; о продлении сроков применения особенностей правового регулирования отношений в сфере образования; о продлении сроков действия особенностей регулирования отношений в сферах медицинской и фармацевтической деятельности, а также обращения лекарственных средств и медицинских изделий) из которых были приняты.
Законопроект запорожских депутатов, предлагающий отнести организацию и проведение работ по увековечиванию памяти жертв геноцида советского народа к полномочиям органов государственной власти субъекта, был Госдумой отклонен. Также Дума отклонила законопроект об установлении особенностей передачи, изъятия, перераспределения государственных полномочий Запорожской области. Работа над инициативой по вопросам правового регулирования нотариальной деятельности на территории региона в условиях переходного периода продолжается.
Также идет работа над единственным внесенным в Госдуму VIII созыва законопроектом парламента ЛНР о создании судебных участков и должностей мировых судей. Единственный законопроект, предложенный нижней палате парламента заксобранием ДНР – об увеличении числа мировых судей, – был принят.
Право законодательной инициативы за региональными парламентами закреплено ч. 1 ст. 104 Конституции России. В 2025 г. широкий резонанс вызвал предложенный Госсоветом Татарстана законопроект, фактически запрещающий журналистам писать о преступлениях до приговора суда. Инициативой предлагалось ввести легальное определение понятия «обвинительная информация», распространение которой допускается «исключительно при наличии судебного акта, вступившего в законную силу».
Законопроект, однако, в Госдуму внесен не был, а был направлен «на предварительное заключение» в так называемый совет законодателей – совещательный орган, куда входят представители обеих палат парламента, региональных заксобраний и т. д. Вскоре автор законопроекта, депутат Госсовета Татарстана Марат Галиев, отозвал его. По предложению Ярославской областной думы в 2024 г. город Ростов был переименован в Ростов Великий.
Число внесенных законопроектов говорит не о качестве работы депутатов, а о том, есть ли в заксобрании сильное правовое управление и считает ли спикер федеральную повестку своей, говорит политолог Константин Калачев. Само право региональной инициативы, по его мнению, нужное: «правоприменение ломается внизу и заксобрание сидит ближе всех к месту поломки». «Но измерять качество надо не валом внесенного, а долей принятого и тем, сколько региональных идей потом всплыло в чужих законопроектах», – добавил Калачев. При этом иногда за региональными инициативами может быть просто стремление субъекта попасть в федеральную медиаповестку, допустил он.