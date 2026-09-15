Какие региональные парламенты чаще других вносили законопроекты в Госдуму

Число внесенных законопроектов говорит не о качестве работы депутатов, а о том, есть ли в заксобрании сильное правовое управление и считает ли спикер федеральную повестку своей, говорит политолог Константин Калачев. Само право региональной инициативы, по его мнению, нужное: «правоприменение ломается внизу и заксобрание сидит ближе всех к месту поломки». «Но измерять качество надо не валом внесенного, а долей принятого и тем, сколько региональных идей потом всплыло в чужих законопроектах», – добавил Калачев. При этом иногда за региональными инициативами может быть просто стремление субъекта попасть в федеральную медиаповестку, допустил он.