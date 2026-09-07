Как меняется оказание госуслуг в регионах на фоне цифрового давления

Как меняется оказание госуслуг в регионах на фоне цифрового давленияВластям субъектов нужно строить замкнутые экосистемы, считают эксперты
Москва осталась лидером второго индекса цифровой экосистемы регионов России, разработанного Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК). На основании 11 показателей агрегировались оценки по четырем ключевым направлениям: глубина сервисов оказания государственных и муниципальных услуг, масштаб инфраструктуры, пользовательский опыт и технологичность. «Ведомости» изучили исследование.
Одним из трендов 2026 г. аналитики называют сокращение межрегионального разрыва. Отрыв столицы от замыкающей рейтинг Ингушетии сократился с 66,3 до 61,8 – «это результат целенаправленной работы регионов по наращиванию базовой инфраструктуры». Средний итоговый индекс вырос с 50,91 до 53,73.
Москва выступает основным генератором стандартов и поставщиком готовых решений для всей страны, говорится в исследовании. Наравне с Минцифры столица формирует технологическую повестку: платформы «Московская электронная школа» (МЭШ) и ЕМИАС становятся отраслевыми эталонами, масштабируемыми на десятки регионов, отмечают аналитики.
Также в регионы тиражируются «МосмедИИ» (платформа с сервисами искусственного интеллекта для автоматизированной расшифровки компьютерных томограмм), «Тройка» (свои транспортные карты на основе «Тройки» завели более 30 регионов). Приложение «Парковки России», которое изначально называлось «Парковки Москвы» и работало только в столице, теперь есть в Санкт-Петербурге, Московской области и Кисловодске.
Независимость и безопасность
Среди трендов развития цифровых экосистем регионов 2026 г. заместитель директора исследовательского центра стратегического анализа технологического развития ВШСНН МГУ им. Ломоносова Тимофей Воронин называет массовое удаление российских приложений из App Store и Google Play, например сервисов VK. По его словам, это демонстрирует весьма важную проблему и уязвимость: даже если у региона выстроена внутренняя IT-инфраструктура и функционируют эффективные собственные сервисы, «доставка» этих сервисов до смартфона все еще зависит от политики зарубежных корпораций.
«Такая зависимость диктует необходимость ускоренного перехода на независимые отечественные мобильные платформы, например RuStore и адаптивные веб-приложения, что особенно важно для пользователей продукции Apple», – отметил Воронин.
Cейчас наблюдается переход от «цифровизации ради процесса» к «цифровизации ради устойчивости», говорит советник губернатора Владимирской области Ахметжан Махмутов. Главным вызовом 2027 г., по его оценке, является обеспечение устойчивости и безопасности того, что уже создано.
«Внешнее давление на цифровую инфраструктуру будет только расти. И тот, кто сможет построить замкнутые, защищенные и независимые экосистемы, тот и останется в лидерах. Москва этот путь уже прошла. Остальным – догонять, но не ценою качества, а ценой стратегического выбора», – сказал Махмутов «Ведомостям».
Цифровую зрелость уже нельзя оценивать только по количеству сервисов, считает заместитель генерального директора Servicepipe Даниил Щербаков. «Важны их реальная доступность, устойчивость к пиковым нагрузкам и DDoS-атакам, защищенность API и способность отличать легитимного пользователя от бота. В ближайшие годы добавится новый фактор – трафик от ИИ-агентов, которые могут массово обращаться к сайтам и сервисам. Поэтому следующий этап цифрового развития регионов – управление надежностью и безопасностью инфраструктуры, качеством пользовательского опыта», – сказал эксперт «Ведомостям». Просто иметь электронные сервисы регионам уже мало: важна их глубина и связность между собой, уверен пресейл-инженер «Спикатела» Денис Ушаков.
Госуслуги в новых регионах
Новые регионы АПЭК в индексе не учитывает, так как они находятся на начальном этапе интеграции в общероссийскую цифровую экосистему и формирования собственной инфраструктуры. Государственные услуги для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей предоставляются через единый для новых регионов сервис единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) «Я в России», сказала «Ведомостям» ведущий аналитик АПЭКа Виктория Мамонова. Этот инструмент, по ее словам, выступает временным интеграционным решением.
Для полноценного участия в рейтинге необходимо, чтобы каждый из четырех регионов обрел самостоятельную цифровую инфраструктуру – собственные порталы или страницы-агрегаторы, ведомственные сайты, каналы обратной связи, добавила эксперт. «При оптимистичном сценарии развития включение этих субъектов в рейтинг может состояться в 2029 г.», – считает она.