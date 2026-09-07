Как меняется оказание госуслуг в регионах на фоне цифрового давления

Цифровую зрелость уже нельзя оценивать только по количеству сервисов, считает заместитель генерального директора Servicepipe Даниил Щербаков. «Важны их реальная доступность, устойчивость к пиковым нагрузкам и DDoS-атакам, защищенность API и способность отличать легитимного пользователя от бота. В ближайшие годы добавится новый фактор – трафик от ИИ-агентов, которые могут массово обращаться к сайтам и сервисам. Поэтому следующий этап цифрового развития регионов – управление надежностью и безопасностью инфраструктуры, качеством пользовательского опыта», – сказал эксперт «Ведомостям». Просто иметь электронные сервисы регионам уже мало: важна их глубина и связность между собой, уверен пресейл-инженер «Спикатела» Денис Ушаков.