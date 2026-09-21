Расширенной опцией досрочного голосования воспользовались миллионы человек

О начале досрочного голосования на выборах депутатов Госдумы в 12 субъектах России, где введено военное положение (четыре новых региона) и средний уровень реагирования (прифронтовые регионы), ЦИК сообщил 28 августа. По решению комиссии субъекта России оно может проводиться в четырех формах: в помещении для голосования; вне помещения для голосования (на дому); на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах); досрочное голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и других местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, либо в местах, где отсутствует возможность организовать голосование в помещении для голосования.