Расширенной опцией досрочного голосования воспользовались миллионы человек

Расширенной опцией досрочного голосования воспользовались миллионы человекЭто стало одной из новаций кампании, которая внесла вклад в явку
Досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы впервые в истории охватило несколько миллионов избирателей. В 12 приграничных с Украиной субъектах Федерации, где по решению Центризбиркома (ЦИК) была доступна эта опция, ею воспользовались 4 400 215 избирателей, заявила глава комиссии Элла Памфилова 19 сентября. Еще 264 950 человек досрочно проголосовали в труднодоступных и отдаленных местностях ряда регионов (военнослужащие в зоне спецоперации, вахтовики, сотрудники полярных и метеостанций, избиратели на находящихся в плавании судах и т. д.), сказала 20 сентября член ЦИК Василина Кулиева.
Таким образом, в общей сложности досрочное голосование в 2026 г. охватило около 4,7 млн избирателей. На предыдущих думских выборах в 2021 г. количество досрочно проголосовавших было кратно меньше. Как заявляла Памфилова 17 сентября 2021 г., этим правом воспользовались около 225 000 избирателей. В 2021 г. досрочное голосование охватывало только труднодоступные и отдаленные местности. По понятным причинам (Россия ввела войска на Украину 24 февраля 2022 г.) организовывать досрочные выборы в приграничных регионах необходимости не было.
Досрочно обычно голосуют сознательные, лояльные и те, кому создали комфортные условия для волеизъявления, говорит политолог Виталий Иванов. По его словам, все эти категории массово голосуют за власть и партию власти. При досрочном голосовании контроль и наблюдение за его ходом по понятным причинам ослаблены, а само по себе оно дает колоссальный прирост к явке, считает политолог Владимир Слатинов.
О начале досрочного голосования на выборах депутатов Госдумы в 12 субъектах России, где введено военное положение (четыре новых региона) и средний уровень реагирования (прифронтовые регионы), ЦИК сообщил 28 августа. По решению комиссии субъекта России оно может проводиться в четырех формах: в помещении для голосования; вне помещения для голосования (на дому); на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах); досрочное голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и других местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, либо в местах, где отсутствует возможность организовать голосование в помещении для голосования.
Досрочное голосование проходило с 30 августа по 17 сентября. Всего явка превысила показатели 2021 г. уже в первый день единого дня голосования (ЕДГ-2026) 18 сентября. Средний прирост по регионам (первый день к первому дню) составил 8–12 п. п. А суммарно проголосовало больше 56% избирателей.
Максимальный прирост (+37,57 п. п.) зафиксирован в приграничной Брянской области – там явка в первый день составила 64,49%. Это всего на 4,16 п. п. меньше, чем за все три дня голосования в 2021 г. Ближе всех в первый день к результатам трехдневной явки за 2021 г. подобрался Севастополь – ему не хватило всего 2,13 п. п. (47,13% против 49,26%).
Нет смысла искать особый подтекст в относительно высокой явке, полагает президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Ключевая история» в этом, по его мнению, началась еще на прошлой неделе – когда стартовало досрочное голосование в новых и приграничных регионах.
«И это ситуация, когда наблюдение практически невозможно. Представьте себе – на протяжении больше 10 дней обеспечить наблюдателей на участках. По данным ЦИК, почти 4,5 млн человек проголосовали [там] досрочно. И это, на мой взгляд, главная новация этой избирательной кампании», – сказал Минченко «Ведомостям».