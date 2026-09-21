В Госдуме сохранятся те же пять партий, а лидерство остается за «Единой Россией»Коммунисты сохраняют второе место
На выборах в Госдуму побеждает «Единая Россия» (ЕР), по данным ЦИК и по опросам избирателей, проведенным на выходе с участков. В новом созыве, вероятней всего, вновь будут те же пять фракций, преодолевших барьер в 5% голосов. А ни одна из непарламентских партий не получит государственного финансирования, для чего требуется поддержка 3% избирателей.
По итогам обработки 20% протоколов, согласно данным ЦИК, голоса распределяются следующим образом:
ЕР – 57,1%,
КПРФ – 14,01%,
ЛДПР – 9,32%,
«Новые люди» – 7,93%,
«Справедливая Россия» (СР) – 5,13%.
Все эти партии и сейчас представлены в Госдуме. Российская партия пенсионеров набирает 2,05% голосов, «Зеленые» – 0,94%, «Коммунисты России» – 0,89%, «Родина», которая обращалась в суд с иском о снятии «Яблока», – 0,62%. Партия прямой демократии – 0,33%.
Окончательные итоги голосования будут оглашены не ранее 25 сентября, «чтобы они подводились после тщательного подсчета голосов», заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. В 2021 г. результаты прошедших в Госдуму партий выглядели так: ЕР – 49,82%, КПРФ – 18,9%, ЛДПР – 7,55%, СР – 7,46%, «Новые люди» – 5,32%.
В 21.00, когда закрылись участки в Калининградской области, были представлены данные экзитполов ВЦИОМ и «Инсомара». По данным первого, ЕР может получить 49,4% голосов, КПРФ – 14,2%, ЛДПР – 10,7%, «Новые люди» – 9,7%, СР – 6,6%. В аналогичном опросе «Инсомара» тот же порядок партий: у ЕР – 52,8%, у КПРФ – 14,8%, у ЛДПР – 9,9%, четвертыми становятся «Новые люди» с 8,6%. СР также проходит в Госдуму, получая 5,5%.
И ВЦИОМ, и «Инсомар» не проводили опросы в приграничных и в новых регионах, а также не учитывали военных и пр.
Согласно экзитполам, ЕР выступила на выборах «достойно», заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий Медведев. Граждане страны «сохраняют доверие к нашей ведущей политической силе» и готовы доверить партии и дальше управление на самых разных уровнях, сказал он.
Как голосовали в ДЭГ
Явка на выборах в Госдуму составила 56,66% на момент официального закрытия всех участков, следует из данных ЦИК. Это больше, чем на думских выборах 2021, 2016, 2003 и 1993 гг. Онлайн на федеральной платформе ДЭГ проголосовало 3,59 млн россиян, сообщили в ЦИК. Явка на ДЭГ составила 90,89% от числа планировавших проголосовать.
Медведев отметил, что показатель явки стал самым высоким за последние годы и поблагодарил граждан, которые участвовали в голосовании, несмотря на попытки «испортить кампанию». Выборы в Госдуму впервые проходили в условиях специальной военной операции, что определило всю специфику кампании, напомнил он.
«Если что-то надо показать и доказать на внешнем контуре, то явка впечатляет», – сказал «Ведомостям» политолог Константин Калачев.
И президент Владимир Путин, и Медведев высказывались об этих выборах как о возможности показать единство россиян. «Ломается шаблон по поводу всеобщей апатии. Показать апатию – показать слабость. А тут высокая активность», – рассуждает эксперт.
«Сушить» выборы и явку – не одно и то же, говорит Калачев. Расчет, по его словам, мог быть на то, что в отсутствие интриги протестное голосование будет минимизировано. А высокая явка даст бонусы не только КПРФ и «Новым людям», но в первую очередь ЕР.
«Есть ощущение, что показатели явки соотносят не с прошлыми думскими, «мирными», выборами, а с президентскими, которые прошли в 2024 г. Но можно сравнить и с 2018 г.», – отметил эксперт. Тогда впервые в истории за Путина проголосовало больше половины избирателей страны (не в процентах, в людях) – 56,4 млн из 108,9 млн при явке 67,9%. В 2024 г. он получил 87,28% голосов избирателей (76,3 млн человек) при явке 77,49%.
У президентских и парламентских выборов разный статус и уровень, говорит глава Фонда развития гражданского общества, бывший начальник управления президента по внутренней политике Константин Костин. И, соответственно, явка на ГД всегда ниже в среднем на 10%, чем на президентских. Явка на уровне 60% – естественная для Госдумы, полагает он.
Большинство поддерживают нынешний курс, меньшинство верит, что могут что-то поменять своим голосом. «Два эффекта, два запроса на стабильность и перемены накладываются друг на друга, на выходе получается весьма активное голосование», – считает Калачев. Отказ от участия в выборах как форма протестного поведения оказался, похоже, не очень популярен, добавляет он.
Во внутреннем фокусе, по словам Костина, система политического представительства адекватно отражает текущие настроения и взгляды в обществе – рейтинг партий, преодолевающих 5%, составит более 90%.
Политическая система успешно прошла краш-тест, обеспечив проведение выборов в условиях военного времени – атак БПЛА, новых санкций, проблем на топливном рынке, подчеркивает эксперт. «Этот факт, как и лидерство ЕР, – важный аргумент в поддержку позиции России в международных отношениях и на переговорном треке», – сказал он «Ведомостям».
В КПРФ не удовлетворены результатами, сказал «Ведомостям» секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов. По словам Обухова, в партии не сомневались в сохранении второго места. «Основная ось компании – это было противостояние КПРФ и ЕР», – заявил коммунист.