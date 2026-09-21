В Госдуме сохранятся те же пять партий, а лидерство остается за «Единой Россией»

«Есть ощущение, что показатели явки соотносят не с прошлыми думскими, «мирными», выборами, а с президентскими, которые прошли в 2024 г. Но можно сравнить и с 2018 г.», – отметил эксперт. Тогда впервые в истории за Путина проголосовало больше половины избирателей страны (не в процентах, в людях) – 56,4 млн из 108,9 млн при явке 67,9%. В 2024 г. он получил 87,28% голосов избирателей (76,3 млн человек) при явке 77,49%.