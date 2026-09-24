Эксперты назвали задачи нового президента Южной Осетии Марата Камболова

Выпускник Академии управления и Академии народного хозяйства (с 2010 г. РАНХиГС) Камболов имеет 34-летний опыт работы в госаппарате и научных структурах. В 1990-х он работал в Госкомитете по антимонопольной политике, в Министерстве по делам национальностей и его структурах. С 2000-х гг. – в Министерстве науки и промышленности, агентстве Роснаука, после чего четыре года до 2014 г. занимал пост замминистра науки и образования. А следующие 11 лет работал в ключевом для российской атомной отрасли Курчатовском институте. В 2016–2021 гг. занимал пост первого замдиректора, в 2021–2025 гг. – директора, а в 2025–2026 гг. – первого вице-президента и директора.