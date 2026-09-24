Эксперты назвали задачи нового президента Южной Осетии Марата Камболова

Эксперты назвали задачи нового президента Южной Осетии Марата КамболоваВыборы в республике впервые выиграл кадровый госслужащий из федерального центра
ЦИК Южной Осетии 19 сентября признала бывшего замминистра образования и науки России и директора Курчатовского института Марата Камболова победителем прошедших накануне выборов президента республики, набравшим 84,9% голосов. Его инаугурация назначена на 30 сентября. Врио президента Камболов стал 24 июня после того, как его предшественник Алан Гаглоев сложил полномочия и стал советником президента России Владимира Путина.
В российской администрации Гаглоев занялся содействием реализации подписанного 9 мая договора об углублении союзнического взаимодействия с Россией. С южноосетинской стороны с конца мая куратором договора стал Камболов – как госсоветник президента республики. Уже через месяц он стал премьером, а затем совместил этот пост с должностью врио президента.
Ключевую роль во взаимодействии правительства Южной Осетии с Россией играют российские трансферты, которые составляют 70% от доходов южноосетинского бюджета – 6,9 млрд из 8,9 млрд руб. по проекту на 2026 г.
По мнению ректора Юго-Осетинского университета Вадима Тедеева, новый президент республики наряду с увеличением соцвыплат, подтягивая их к уровню России, реформами в здравоохранении и образовании постарается обеспечить рост собственных доходов Южной Осетии. Но пока российские трансферты составляют две трети доходов, цель Камболова, как считает политолог-кавказовед Артур Атаев, более эффективное расходование этой помощи.
Камболов, профессиональный управленец, займется и необходимой для эффективного распределения средств кадровой политикой, поскольку в южноосетинской элите назрели перемены, добавляет Атаев. Тедеев считает, что Камболов избавится от «оказавшихся на своем посту случайно». Ведь технократические реформы, по мнению Атаева, возможны только при наличии слоя профессиональных высококлассных менеджеров, а их в Цхинвале мало из-за оттока населения в Россию. «Из осетин, окончивших российские вузы, на родину возвращается треть, не налажено воспроизводство кадров», – замечает эксперт.
Попыткой исправить это и является назначение Камболова. До 2026 г. 61-летний уроженец российской Северной Осетии Камболов не соприкасался с высшими должностями Южной Осетии.
Выпускник Академии управления и Академии народного хозяйства (с 2010 г. РАНХиГС) Камболов имеет 34-летний опыт работы в госаппарате и научных структурах. В 1990-х он работал в Госкомитете по антимонопольной политике, в Министерстве по делам национальностей и его структурах. С 2000-х гг. – в Министерстве науки и промышленности, агентстве Роснаука, после чего четыре года до 2014 г. занимал пост замминистра науки и образования. А следующие 11 лет работал в ключевом для российской атомной отрасли Курчатовском институте. В 2016–2021 гг. занимал пост первого замдиректора, в 2021–2025 гг. – директора, а в 2025–2026 гг. – первого вице-президента и директора.
Практика назначения в Южную Осетию кадров, инкорпорированных в систему управления России, распространена, а североосетинское происхождение Камболова подчеркивает единство народа, говорит доцент Финансового университета при правительстве России Александр Немцев. Москва заинтересована в контроле дел в республике, говорит политолог, Камболов – «ставленник России» в хорошем смысле, а его пост – высшая ступень в его карьере, но у него есть и шансы вернуться в высшее российское руководство, как и у Гаглоева, резюмирует Немцев.
Если Камболову с его бэкграундом удастся справиться с укреплением субъектности Цхинвала, то часто обсуждаемого местной элитой объединения с Россией может не произойти, считает Атаев.
МИД Грузии осудил Россию за выборы в «Цхинвальском регионе», в принципе, еще и потому, что Камболов «чисто российский управленец», говорит Атаев. Приоритетом Камболова будет и укрепление безопасности, говорит Тедеев. По мнению эксперта, перспективнее не прямое присоединение республики к России, а вхождение ее в Союзное государство России и Белоруссии.
«Ведомости» направили запрос в администрацию президента Южной Осетии.