Южную Осетию приравняли к Курчатовскому институтуКуда и зачем досрочно ушел президент республики
Состоявшаяся 23 июня отставка президента Южной Осетии Алана Гаглоева не является спонтанным событием – она отражает стратегию координации политического курса республики с интересами России, возможно, в большей степени, чем многие прежние кадровые решения на этом направлении.
Переговоры о смене политического статуса Гаглоева велись на протяжении нескольких месяцев. Изначально эксперты администрации президента РФ, курирующие отношения с Абхазией и Южной Осетией, склонялись к тому, чтобы считать целесообразным пребывание Гаглоева на посту главы республики до истечения срока полномочий. Гаглоев был избран президентом на выборах в мае 2022 г., и его отставка, таким образом, состоялась чуть меньше чем за год до окончания срока.
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