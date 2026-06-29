Южную Осетию приравняли к Курчатовскому институту

Переговоры о смене политического статуса Гаглоева велись на протяжении нескольких месяцев. Изначально эксперты администрации президента РФ, курирующие отношения с Абхазией и Южной Осетией, склонялись к тому, чтобы считать целесообразным пребывание Гаглоева на посту главы республики до истечения срока полномочий. Гаглоев был избран президентом на выборах в мае 2022 г., и его отставка, таким образом, состоялась чуть меньше чем за год до окончания срока.