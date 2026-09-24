Верховный суд инициировал обсуждение реформы присяжных

Как заявила член НКС при ВС РФ Оксана Качалова, нынешнее разделение судебного следствия на два процесса – с присяжными и без – ведет к «главным источникам процессуальной усложненности» и «оснований для отмены приговоров». «Постоянно присяжные ходят туда-сюда: то в совещательную комнату на время разрешения процессуальных вопросов, то возвращаются <...>, – говорит Зеленин. – Может возникнуть в связи с этим сомнение в том, что от них скрывают какую-то важную часть судебного разбирательства».