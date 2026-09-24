Верховный суд инициировал обсуждение реформы присяжных

Верховный суд инициировал обсуждение реформы присяжныхВ состав коллегии с их участием войдет профессиональный судья, а ее размер сократится
Представители Верховного суда представили параметры реформы суда присяжных. В качестве главного новшества в рамках концепции предлагается объединить профессионального судью и присяжных в одну коллегию, сократив число присяжных до четырех человек, заявил председатель судебного состава Судебной коллегии по уголовным делам Сергей Зеленин. По его словам, «разделение присяжных и профессионального судьи, в том числе компетенции, является преимущественно атрибутом англосаксонской системы права», чуждой традиции.
«Представляется обоснованным соединить в одной комиссии профессионального судью и присяжных заседателей, сократив их количество до четырех человек во всех органах суда, районных и приравненно к областным», – пояснил Зеленин. Председательствующий сможет давать разъяснения присяжным в совещательной комнате, что повысит стабильность вердиктов, сказал он.
Как заявила член НКС при ВС РФ Оксана Качалова, нынешнее разделение судебного следствия на два процесса – с присяжными и без – ведет к «главным источникам процессуальной усложненности» и «оснований для отмены приговоров». «Постоянно присяжные ходят туда-сюда: то в совещательную комнату на время разрешения процессуальных вопросов, то возвращаются <...>, – говорит Зеленин. – Может возникнуть в связи с этим сомнение в том, что от них скрывают какую-то важную часть судебного разбирательства».
Согласно концепции, председательствующий входит в состав коллегии и это решает ряд вопросов, в том числе информационной изоляции присяжных, заявила Качалова: разъяснения о том, что какие-то сведения не могут быть учтены в вердикте, обеспечат защиту наравне с удалением из зала.
Предполагается, что сокращение состава отвечает на проблему явки – чем меньше заседателей, тем меньше нужно усилий обеспечения их присутствия, сказала Качалова. Планируется оптимизировать и стадию отбора присяжных: отказаться от роспуска коллегии ввиду тенденциозности как «излишнего и неэффективного института», а также разрешить участие лицам старше 65 лет при наличии желания и здоровья. Возраст повысят до 70 – приравняв к судьям.
Главным принципом института присяжных является отсутствие влияния на заседателей со стороны судьи, говорит член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева. Есть опасения, что в случае объединения судьи и присяжных в одну коллегию граждане начнут действовать под влиянием авторитета. Сокращение числа присяжных также укладывается в эту логику.
Сжатие института присяжных не может идти на пользу правосудию, считает адвокат Дмитрий Кравченко. «Действительно, количество отмен приговоров по делам с присяжными резко превышает общее количество отмен (об отмене решений говорили на круглом столе. – «Ведомости»), и я скорее связал бы это с высоким процентом оправдательных вердиктов, а не с нарушениями в ходе процесса», – говорит он.
Помещение во главе коллегии присяжных профессионального судьи – это не «оптимизация», а фактическое прекращение работы института присяжных, уверен Кравченко. С учетом того, что профессиональный судья будет занимать особое положение, «присяжные превратятся в аналог советских «народных заседателей», которых в простонародье называли «кивалами». Этот термин говорит о его полезности, отметил адвокат.
Суть идеи состоит именно в изменении формы рассмотрения уголовного дела с сохранением формального названия «суд с участием присяжных заседателей», говорит адвокат, советник Федеральной палаты адвокатов Сергей Насонов. «Эта тонкость позволит изменить УПК без изменения Конституции», – сказал он.
На этот раз впервые предлагается не фрагментарная корректировка, а взаимосвязанный комплекс изменений, направленный на устранение самих причин выявленных проблем, говорит Качалова. Предложенные изменения «достигаются здесь не изолированными новеллами, а согласованным изменением связанных между собой институтов», отметила она.
Конституция 1993 г. закрепила право обвиняемого на суд присяжных в случаях, установленных законом.