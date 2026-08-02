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Без высшей меры: как в России отказались от казни

30 лет назад в исполнение привели последний смертный приговор
Виктория Андронова
Наталья Шарапова / Ведомости
Наталья Шарапова / Ведомости

2 августа 1996 г. в России был приведен в исполнение последний смертный приговор – расстрелян серийный убийца Сергей Головкин по прозвищу «Фишер», на счету которого жизни 11 мальчиков-подростков. Как заработал мораторий на смертную казнь – в материале «Ведомостей». 

Смертная казнь в СССР

В СССР список преступлений, за которые предусматривалась высшая мера наказания, постоянно менялся. После смерти Иосифа Сталина и прихода к власти Никиты Хрущева Советский Союз взял курс на гуманизацию в том числе и в уголовном праве. Самый долгий тюремный срок уменьшили с 25 до 15 лет, а возраст, в котором можно судить за тяжелые преступления, повысили до 16 лет. Уже в 1958 г. приняли общесоюзные Основы уголовного законодательства, а через два года вступил в силу новый Уголовный кодекс РСФСР.

Согласно кодексу, смертная казнь предусматривалась за измену Родине, за шпионаж, за террористический акт, за диверсию, за бандитизм, за уклонение от мобилизации в Вооруженные Силы СССР в военное время, за побои начальника в военное время, за умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, за добровольную сдачу в плен и за мародерство. Исключительной мере наказания не подвергались только беременные женщины и несовершеннолетние дети: приговорены могли быть взрослые любого возраста.

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В 1962 г. Хрущев внес поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточили применение смертной казни. Теперь преступники подвергались расстрелу за изготовление поддельных денег или ценных бумаг и нарушение правил валютных операций в виде промысла, за изнасилование группой или с особо тяжкими последствиями, за организацию и участие в тюремных группировках и террор в отношении администрации или других заключенных, за хищение государственного или общественного имущества в особо крупных размерах и за посягательство на жизнь работника милиции или народного дружинника с отягчающими обстоятельствами. 

В таком виде, хоть и с многочисленными поправками, кодекс сохранялся вплоть до развала СССР. В общей сложности с 1962 по 1989 г. судебными органами было вынесено 24 422 смертных приговора, число помилованных составило 2 355 человек. При Брежневе количество приговоров уменьшилось: в 1961 г. к казни приговорили 2159 человек, а в 1981 г. – 415. После развала Союза была принята новая Конституция, п. 2 ст. 20 которой гласил: «Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей.» Так Основной закон создал правовую базу для последующей полной отмены смертной казни.

1990-е: путь к мораторию

Несмотря на значительное увеличение уровня преступности в 1990-х, количество расстрелов, напротив, снижалось: в 1992 г. к смерти были приговорены 159 человек, в 1993 г. – 157, в 1994 г. – 160, в 1995 г. – 141. В это время Россия нуждалась в укреплении международной позиции, поэтому 7 мая 1992 года Российская Федерация подала заявку на вступление в Совет Европы.

Из-за конфликта в Чечне рассмотрение заявки временно приостановили, но уже в 1996 г. Парламентская Ассамблея рекомендовала пригласить Россию стать членом Совета Европы. Условием являлось подписание Протокола № 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (об отмене смертной казни в мирное время) – это необходимо было сделать в течение одного года после вступления. Кроме того, требовалось ратифицировать протокол не позднее чем через три года, а с первого дня членства ввести мораторий на смертные казни.

16 мая того же года Ельцин подписал указ «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы». Документ обязывал правительство подготовить законопроект о присоединении к протоколу, рекомендовал парламенту ускорить принятие уголовных кодексов и сократить перечень преступлений, караемых расстрелом, а также поручил МВД привести условия содержания осужденных к смертной казни и пожизненному заключению в соответствие с международными нормами. В апреле 1997 г. Россия подписала протокол, хотя Государственная Дума его так и не ратифицировала. 

Наталья Шарапова / Ведомости
Казнь Сергея Головкина совпала с курсом на гуманизацию: еще в мае 1996 г. Ельцин подписал указ о поэтапном сокращении применения смертной казни в связи со вступлением России в Совет Европы. / Владимир Вяткин / РИА Новости

Новый Уголовный кодекс РФ

С 1997 г. вступил в силу новый Уголовный кодекс РФ. В нем высшая мера наказания предусматривалась за умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и геноцид. Круг лиц, к которым может применяться смертная казнь, был сужен: женщины и несовершеннолетние освобождены от этой меры наказания, расстрелу подвергаются только мужчины в возрасте до 65 лет.

Для выполнения требований Совета Европы было необходимо ввести мораторий на смертную казнь, поэтому 2 февраля 1999 г. Конституционный Суд РФ принял постановление, согласно которому смертная казнь не может назначаться до тех пор, пока на всей территории России не будут введены суды присяжных. С 1 января 2010 г. суды присяжных были введены в Чеченской Республике – последнем регионе России, где они до этого не действовали. Таким образом формальные препятствия для вынесения смертных приговоров, установленные постановлением КС, были устранены. 

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Однако фактически продлив действие прежнего запрета, Конституционный Суд 19 ноября 2009 г. вынес определение и постановил, что даже после повсеместного введения судов присяжных смертная казнь не может назначаться. Суд мотивировал это тем, что в результате длительного моратория сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни и сложился конституционно-правовой режим, направленный на необратимую отмену этой меры наказания. Кроме того, Россия с момента подписания протокола связана обязательством не применять смертную казнь до официального отказа от этого документа. 

Пожизненное заключение вместо казни

После выхода России из Совета Европы в 2022 г. оснований для сохранения моратория стало меньше, но власти не изменили своей позиции и продолжают воздерживаться от высшей меры наказания. Вместо нее назначается пожизненное лишение свободы или срок в 25 лет. 

Всего за 2005–2024 гг. к пожизненному лишению свободы были приговорены 1 316 человек. В 2005 и 2012 гг. было по 84 пожизненных приговора, в 2020-м – 66, в 2021-м – 47, в 2022-м – 58, в 2023-м – 78, в 2024-м – 79, а в 2025 г. их количество достигло рекордного за последние 20 лет значения – 100 человек.

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