Без высшей меры: как в России отказались от казни

Без высшей меры: как в России отказались от казни30 лет назад в исполнение привели последний смертный приговор
2 августа 1996 г. в России был приведен в исполнение последний смертный приговор – расстрелян серийный убийца Сергей Головкин по прозвищу «Фишер», на счету которого жизни 11 мальчиков-подростков. Как заработал мораторий на смертную казнь – в материале «Ведомостей».
Смертная казнь в СССР
В СССР список преступлений, за которые предусматривалась высшая мера наказания, постоянно менялся. После смерти Иосифа Сталина и прихода к власти Никиты Хрущева Советский Союз взял курс на гуманизацию в том числе и в уголовном праве. Самый долгий тюремный срок уменьшили с 25 до 15 лет, а возраст, в котором можно судить за тяжелые преступления, повысили до 16 лет. Уже в 1958 г. приняли общесоюзные Основы уголовного законодательства, а через два года вступил в силу новый Уголовный кодекс РСФСР.
Согласно кодексу, смертная казнь предусматривалась за измену Родине, за шпионаж, за террористический акт, за диверсию, за бандитизм, за уклонение от мобилизации в Вооруженные Силы СССР в военное время, за побои начальника в военное время, за умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, за добровольную сдачу в плен и за мародерство. Исключительной мере наказания не подвергались только беременные женщины и несовершеннолетние дети: приговорены могли быть взрослые любого возраста.
В 1962 г. Хрущев внес поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточили применение смертной казни. Теперь преступники подвергались расстрелу за изготовление поддельных денег или ценных бумаг и нарушение правил валютных операций в виде промысла, за изнасилование группой или с особо тяжкими последствиями, за организацию и участие в тюремных группировках и террор в отношении администрации или других заключенных, за хищение государственного или общественного имущества в особо крупных размерах и за посягательство на жизнь работника милиции или народного дружинника с отягчающими обстоятельствами.
В таком виде, хоть и с многочисленными поправками, кодекс сохранялся вплоть до развала СССР. В общей сложности с 1962 по 1989 г. судебными органами было вынесено 24 422 смертных приговора, число помилованных составило 2 355 человек. При Брежневе количество приговоров уменьшилось: в 1961 г. к казни приговорили 2159 человек, а в 1981 г. – 415. После развала Союза была принята новая Конституция, п. 2 ст. 20 которой гласил: «Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей.» Так Основной закон создал правовую базу для последующей полной отмены смертной казни.
1990-е: путь к мораторию
Несмотря на значительное увеличение уровня преступности в 1990-х, количество расстрелов, напротив, снижалось: в 1992 г. к смерти были приговорены 159 человек, в 1993 г. – 157, в 1994 г. – 160, в 1995 г. – 141. В это время Россия нуждалась в укреплении международной позиции, поэтому 7 мая 1992 года Российская Федерация подала заявку на вступление в Совет Европы.
Из-за конфликта в Чечне рассмотрение заявки временно приостановили, но уже в 1996 г. Парламентская Ассамблея рекомендовала пригласить Россию стать членом Совета Европы. Условием являлось подписание Протокола № 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (об отмене смертной казни в мирное время) – это необходимо было сделать в течение одного года после вступления. Кроме того, требовалось ратифицировать протокол не позднее чем через три года, а с первого дня членства ввести мораторий на смертные казни.
16 мая того же года Ельцин подписал указ «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы». Документ обязывал правительство подготовить законопроект о присоединении к протоколу, рекомендовал парламенту ускорить принятие уголовных кодексов и сократить перечень преступлений, караемых расстрелом, а также поручил МВД привести условия содержания осужденных к смертной казни и пожизненному заключению в соответствие с международными нормами. В апреле 1997 г. Россия подписала протокол, хотя Государственная Дума его так и не ратифицировала.
Новый Уголовный кодекс РФ
С 1997 г. вступил в силу новый Уголовный кодекс РФ. В нем высшая мера наказания предусматривалась за умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и геноцид. Круг лиц, к которым может применяться смертная казнь, был сужен: женщины и несовершеннолетние освобождены от этой меры наказания, расстрелу подвергаются только мужчины в возрасте до 65 лет.
Для выполнения требований Совета Европы было необходимо ввести мораторий на смертную казнь, поэтому 2 февраля 1999 г. Конституционный Суд РФ принял постановление, согласно которому смертная казнь не может назначаться до тех пор, пока на всей территории России не будут введены суды присяжных. С 1 января 2010 г. суды присяжных были введены в Чеченской Республике – последнем регионе России, где они до этого не действовали. Таким образом формальные препятствия для вынесения смертных приговоров, установленные постановлением КС, были устранены.
Однако фактически продлив действие прежнего запрета, Конституционный Суд 19 ноября 2009 г. вынес определение и постановил, что даже после повсеместного введения судов присяжных смертная казнь не может назначаться. Суд мотивировал это тем, что в результате длительного моратория сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни и сложился конституционно-правовой режим, направленный на необратимую отмену этой меры наказания. Кроме того, Россия с момента подписания протокола связана обязательством не применять смертную казнь до официального отказа от этого документа.
Пожизненное заключение вместо казни
После выхода России из Совета Европы в 2022 г. оснований для сохранения моратория стало меньше, но власти не изменили своей позиции и продолжают воздерживаться от высшей меры наказания. Вместо нее назначается пожизненное лишение свободы или срок в 25 лет.
Всего за 2005–2024 гг. к пожизненному лишению свободы были приговорены 1 316 человек. В 2005 и 2012 гг. было по 84 пожизненных приговора, в 2020-м – 66, в 2021-м – 47, в 2022-м – 58, в 2023-м – 78, в 2024-м – 79, а в 2025 г. их количество достигло рекордного за последние 20 лет значения – 100 человек.