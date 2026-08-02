Без высшей меры: как в России отказались от казни

В таком виде, хоть и с многочисленными поправками, кодекс сохранялся вплоть до развала СССР. В общей сложности с 1962 по 1989 г. судебными органами было вынесено 24 422 смертных приговора, число помилованных составило 2 355 человек. При Брежневе количество приговоров уменьшилось: в 1961 г. к казни приговорили 2159 человек, а в 1981 г. – 415. После развала Союза была принята новая Конституция, п. 2 ст. 20 которой гласил: «Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей.» Так Основной закон создал правовую базу для последующей полной отмены смертной казни.