Бастрыкин рассказал о неоднократных призывах вернуть смертную казнь

В феврале 2025 г. глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что консенсуса по вопросу смертной казни в российском обществе нет. На тот момент число сторонников возвращения смертной казни и противников делилось почти поровну: за – 49%, против – 41%. Остальные не определились. В декабре 2024 г. президент РФ Владимир Путин на ежегодном заседании СПЧ заявлял, что Москва не вводит смертную казнь даже в условиях проведения спецоперации на Украине, несмотря на то что значительное число граждан и политических деятелей поднимают этот вопрос.