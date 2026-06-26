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Бастрыкин рассказал о неоднократных призывах вернуть смертную казнь

Ведомости

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин не раз призывал установить в России смертную казнь, но не получил поддержки. Он заявил об этом на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

«Я неоднократно призывал вернуть смертную казнь, меня никто не поддержал», – сказал глава СК (цитата по Telegram-каналу RT).

В феврале 2025 г. глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что консенсуса по вопросу смертной казни в российском обществе нет. На тот момент число сторонников возвращения смертной казни и противников делилось почти поровну: за – 49%, против – 41%. Остальные не определились. В декабре 2024 г. президент РФ Владимир Путин на ежегодном заседании СПЧ заявлял, что Москва не вводит смертную казнь даже в условиях проведения спецоперации на Украине, несмотря на то что значительное число граждан и политических деятелей поднимают этот вопрос.

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