Ожидавший казни 47 лет японец получил компенсацию $1,44 млн после оправдания
Окружной суд японской префектуры Сидзуока постановил выплатить 89-летнему Ивао Хакамата компенсацию в размере 217 млн иен ($1,44 млн). Мужчина провел за решеткой 47 лет и семь месяцев, ожидая смертной казни, а потом был оправдан. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.
Хакамата, работавший на заводе по производству пасты мисо, был арестован в 1966 г. по обвинению в убийстве начальника, его супруги и двоих детей. На этапе допросов он признал вину, однако впоследствии заявил, что показания были даны под пытками. В 1968 г. окружной суд Сидзуоки приговорил его к смертной казни, а в 1980 г. Верховный суд утвердил этот вердикт. Мужчина оставался в камере смертников, став рекордсменом Книги Гиннесса как человек, проведший в таком статусе самое продолжительное время.
Пересмотр дела начался в 2014 г. В ходе повторного расследования выяснилось, что ДНК, обнаруженная на вещдоках, не совпадает с генетическим материалом Хакаматы.
Осенью 2024 г. суд окончательно оправдал Хакамату, установив, что доказательства его виновности были сфальсифицированы. Адвокаты добивались максимальной суммы компенсации, указывая на «неизмеримый ущерб», нанесенный их подзащитному. Суд признал их доводы обоснованными и обязал власти выплатить 89-летнему японцу крупную денежную компенсацию.
В 2023 г. в мире было приведено в исполнение 1153 смертных приговора. Вот только вместе с ростом числа вынесения смертных приговоров повышается риск осуждения и смерти невиновных.
Япония и США – две страны из «большой семёрки», где до сих пор применяется смертная казнь. Также в последние годы особенно резкий рост числа смертных приговоров наблюдался в Иране, Саудовской Аравии и Сомали. Однако реальное количество казней может быть еще выше, поскольку в некоторых странах информация о проведенных казнях является государственной тайной.