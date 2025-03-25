Ожидавший казни 47 лет японец получил компенсацию $1,44 млн после оправдания

Хакамата, работавший на заводе по производству пасты мисо, был арестован в 1966 г. по обвинению в убийстве начальника, его супруги и двоих детей. На этапе допросов он признал вину, однако впоследствии заявил, что показания были даны под пытками. В 1968 г. окружной суд Сидзуоки приговорил его к смертной казни, а в 1980 г. Верховный суд утвердил этот вердикт. Мужчина оставался в камере смертников, став рекордсменом Книги Гиннесса как человек, проведший в таком статусе самое продолжительное время.