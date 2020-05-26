Тренировка на присяжных

Иначе работают суды присяжных. Количество оправданий, по подсчетам Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге, составило в 2018 г. 25,7%, а в 2019 г. – 24,6%, почти в 80 раз выше, чем в обычных судах. Всего за 2018 г. в районные суды присяжных поступило 148 дел, за 2019 г. – 463 дела. Присяжные на этом уровне могут рассматривать часть дел о производстве, сбыте и контрабанде наркотических веществ, дела о посягательствах на жизнь общественных и государственных деятелей (служащих), о геноциде. Убийство и причинение вреда здоровью, повлекшее смерть, – наиболее частые составы для присяжных. Чтобы дело было рассмотрено народными судьями, обвиняемый должен заявить соответствующее ходатайство.