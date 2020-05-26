Тренировка на присяжных

Тренировка на присяжныхНародные судьи оправдывают чаще, чем профессиональные, и на них пытаются влиять
Идея борьбы с преступностью – основа российского, японского и турецкого уголовного процесса. И в России, и в названных странах эффективность работы системы оценивается по количеству вынесенных и не отмененных обвинительных приговоров. Чем выше число осужденных и ниже – оправданных, тем лучше функционирует система. Это делает российское правосудие карательным. Оно становится конвейером по производству обвинительных приговоров. Полицейские, судьи, следователи, прокуроры превращаются в рабочих, выполняющих заданные операции, чтобы продвинуть дело на шаг ближе к осуждению преступника. С 1960 г. количество оправдательных приговоров не поднималось выше 1%. По статистике Судебного департамента при Верховном суде, процент оправданий в 2019 г. (без учета дел, рассмотренных присяжными) составил 0,32%.
Иначе работают суды присяжных. Количество оправданий, по подсчетам Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге, составило в 2018 г. 25,7%, а в 2019 г. – 24,6%, почти в 80 раз выше, чем в обычных судах. Всего за 2018 г. в районные суды присяжных поступило 148 дел, за 2019 г. – 463 дела. Присяжные на этом уровне могут рассматривать часть дел о производстве, сбыте и контрабанде наркотических веществ, дела о посягательствах на жизнь общественных и государственных деятелей (служащих), о геноциде. Убийство и причинение вреда здоровью, повлекшее смерть, – наиболее частые составы для присяжных. Чтобы дело было рассмотрено народными судьями, обвиняемый должен заявить соответствующее ходатайство.
Реформа 2018 г., создавшая коллегии присяжных в районных судах (раньше они были только в судах региональных столиц), имела двойственный эффект. Ожидалось, что расширение суда присяжных повысит доверие общества к судебным органам, легитимизирует в его глазах систему уголовного правосудия. На деле происходит обратное: суды присяжных делегитимизируют систему: она сама начинает сомневаться в своей эффективности. Для «стабилизации» правосудию нужно найти способ снизить долю оправдательных приговоров в судах присяжных.