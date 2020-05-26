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Тренировка на присяжных

Народные судьи оправдывают чаще, чем профессиональные, и на них пытаются влиять
Константин Скоблик , стипендиат Oxford Russia Fellowship, научный сотрудник Criminal Justice Process Laboratory
Андрей Гордеев / Ведомости

Идея борьбы с преступностью – основа российского, японского и турецкого уголовного процесса. И в России, и в названных странах эффективность работы системы оценивается по количеству вынесенных и не отмененных обвинительных приговоров. Чем выше число осужденных и ниже – оправданных, тем лучше функционирует система. Это делает российское правосудие карательным. Оно становится конвейером по производству обвинительных приговоров. Полицейские, судьи, следователи, прокуроры превращаются в рабочих, выполняющих заданные операции, чтобы продвинуть дело на шаг ближе к осуждению преступника. С 1960 г. количество оправдательных приговоров не поднималось выше 1%. По статистике Судебного департамента при Верховном суде, процент оправданий в 2019 г. (без учета дел, рассмотренных присяжными) составил 0,32%.

Иначе работают суды присяжных. Количество оправданий, по подсчетам Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге, составило в 2018 г. 25,7%, а в 2019 г. – 24,6%, почти в 80 раз выше, чем в обычных судах. Всего за 2018 г. в районные суды присяжных поступило 148 дел, за 2019 г. – 463 дела. Присяжные на этом уровне могут рассматривать часть дел о производстве, сбыте и контрабанде наркотических веществ, дела о посягательствах на жизнь общественных и государственных деятелей (служащих), о геноциде. Убийство и причинение вреда здоровью, повлекшее смерть, – наиболее частые составы для присяжных. Чтобы дело было рассмотрено народными судьями, обвиняемый должен заявить соответствующее ходатайство. 

Реформа 2018 г., создавшая коллегии присяжных в районных судах (раньше они были только в судах региональных столиц), имела двойственный эффект. Ожидалось, что расширение суда присяжных повысит доверие общества к судебным органам, легитимизирует в его глазах систему уголовного правосудия. На деле происходит обратное: суды присяжных делегитимизируют систему: она сама начинает сомневаться в своей эффективности. Для «стабилизации» правосудию нужно найти способ снизить долю оправдательных приговоров в судах присяжных. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных