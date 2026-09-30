Чем важен конец вывода армии США из Ирака на фоне войны с Ираном

Сам конфликт США и Ирана не стал причиной вывода войск, хотя создал риски Багдаду, указал старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов. По словам эксперта РСМД Кирилла Семенова, война вокруг Ирана ускорила эвакуацию, хотя в 2026 г. у США в Ираке не было полноценных боевых подразделений. Завершая миссию, Вашингтон выполняет свои договоренности с Багдадом и сокращает число военных в регионе, уязвимых к атакам иранцев и их союзников, – в Бахрейне и Кувейте они также сокращены, говорит аналитик: «Но это не значит прекращения влияния США на Ирак».