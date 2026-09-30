Чем важен конец вывода армии США из Ирака на фоне войны с Ираном

Чем важен конец вывода армии США из Ирака на фоне войны с ИраномЭто может укрепить там позиции Тегерана и джихадистов, ослабив курдов и суннитов
США к 30 сентября полностью вывели своих военных с территории Ирака. Окончание американской миссии на территории страны подтвердил незадолго до этого дедлайна пресс-секретарь главкома иракских вооруженных сил Сабах аль-Нуман местному агентству INA. По его словам, в стране, включая автономный Иракский Курдистан, не останется иностранных солдат и баз.
Основная часть американского полуторасоттысячного контингента, находившаяся в Ираке с момента свержения Саддама Хусейна в 2003 г. и гражданской войны, покинула страну в 2011 г., сократившись к тому моменту втрое. А в 2024 г. Багдад и Вашингтон при президенте Джо Байдене договорились о поэтапном выводе оставшихся 2500 военных, с августа 2014 г. бывших ядром операции международной коалиции «Непоколебимая решимость» против ИГ
Ранее госдепартамент указал на растущие возможности иракских вооруженных сил и курдской «Пешмерги» в обеспечении безопасности. Вашингтон заверил, что, несмотря на эвакуацию войск, продолжит военную поддержку Багдада.
Уход американцев произошел на фоне полугода военного противостояния Ирана с США. С марта 2026 г. иранцы провели более 1000 воздушных налетов на американских военных в Ираке. Базы США там были разведцентрами и передовыми пунктами поддержки операций, включая диверсионных, говорит старший научный сотрудник ЦАСТа Юрий Лямин.
Присутствие было важно и для экстренных операций вроде эвакуации экипажа сбитого в Иране F-15. В роли передового рубежа обороны Израиля от иранских атак базы в Ираке работали пунктом дальнего обнаружения летящих в направлении Иордании иранских объектов, но сами комплексы ПВО, сбивая некоторые дроны и ракеты, в основном служили для самообороны контингентов США.
Сам конфликт США и Ирана не стал причиной вывода войск, хотя создал риски Багдаду, указал старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов. По словам эксперта РСМД Кирилла Семенова, война вокруг Ирана ускорила эвакуацию, хотя в 2026 г. у США в Ираке не было полноценных боевых подразделений. Завершая миссию, Вашингтон выполняет свои договоренности с Багдадом и сокращает число военных в регионе, уязвимых к атакам иранцев и их союзников, – в Бахрейне и Кувейте они также сокращены, говорит аналитик: «Но это не значит прекращения влияния США на Ирак».
Иракские власти 1 октября планируют провести международную конференцию во главе с премьером страны Али аз-Зейди и празднования в честь «полного восстановления суверенитета». Руководители проиранских шиитских групп приветствуют вывод сил США. «Это историческая победа исламского сопротивления и честных иракцев и сокрушительное поражение американцев. Мы перевернули черную страницу истории Ирака, где иностранные оккупанты пытались навязать нам свою волю», – сказал Reuters командующий «Исламским сопротивлением» Абу Моджтаба аль-Ясири.
Шиитские вооруженные группы созданы в 2000-е гг. с поддержкой Ирана и вели сопротивление американцам. Затем они вошли в Силы народной мобилизации, формально – в составе вооруженных сил Ирака, но фактически под влиянием Тегерана. С июня Багдад пытается разоружить проиранские фракции, но «Катаиб Хезболла», «Катаиб Сайид аш-Шухада» и «Харакат Хезболла аль-Нуджаба» и другие отказываются это делать, пишет Rudaw.
Полное разоружение проиранских группировок маловероятно, они сохранят структуры, политическое влияние и материальные интересы, уверен Сухов. Эксперт предположил, что Багдад попытается подчинять их переговорами и включением в госструктуры, хотя просто «смена вывески» проблем не решит. Тем более что теперь иранские прокси попытаются укрепить позиции, хотя их интересы не всегда совпадают с Тегераном, уверен он.
Сам Иран «приветствует вывод американских войск из Ирака», заявил 28 сентября зампред Комиссии по нацбезопасности иранского парламента Амир Хаят Мокаддам. Он похвастал, что даже во время вывода контингента США иранские союзники «нападают на американских военных и вступают с ними в столкновения».
У иракских курдов вывод войск США не вызвал энтузиазма. Американский контингент, согласно агентству Shafaq, 29 сентября перевез технику на свою авиабазу Инджирлик на юге Турции, работающую с холодной войны и поддерживавшую операции в Ираке и Сирии.
Премьер курдской автономии Масрур Барзани обеспокоен эвакуацией сил США без выстроенной системы безопасности и предупредил об опасности нестабильности федеральной структуре Ирака, передает Rudaw. При этом курдская «Пешмерга» 21 сентября формально перешла под контроль Багдада, учредившего специальное министерство, сообщил иракский премьер в Х. Племенной суннитский лидер в Фаллудже (центр сопротивления оккупации американцев в 2000-е гг.) Абдулрахман аль-Зобаи также указал Reuters на недостаточную способность иракцев обеспечить безопасность, так как уход американцев образует вакуум, чего «боятся все иракцы». Семенов считает, что на 2026 г. контингент США уже не мог обеспечить безопасность в целом в стране и гарантировать неприкосновенность курдской автономии.
Автоматически завершается и операция «Непоколебимая решимость», поддерживавшая иракских силовиков против ИГ. Центральное командование США 27 сентября назвало итогом 12-летней операции «огромный успех в уничтожении и пленении тысяч террористов», попавших в 2017–2019 гг. в тюрьмы Сирии на территориях тамошних курдов и Ирака (в январе американские военные перевели всех пленников под иракскую охрану).
Пресс-секретарь иракского главкома аль-Нуман заверил, что «ситуация с безопасностью у нас хорошая, мы контролируем всю территорию», а отношения с международной коалицией «перерастают в другое партнерство». Сухов предупредил о риске терактов с вероятным ослаблением поддержки иракских сил в районах с ячейками ИГ. Джихадисты слабы для захвата территорий, но вспышки насилия возможны в спорных для Багдада и курдов регионах при снижении между ними доверия из-за иранских атак и задержек в выполнении обязательств по финансам и полномочиям, заключает востоковед.