Эксперты оценили роль ИИ в политической повестке

Эксперты оценили роль ИИ в политической повесткеВ гонку нормативного регулирования отрасли включились все парламентские партии
В первый год работы IX созыва Госдумы следует ожидать резкого роста законотворческих инициатив по теме искусственного интеллекта (ИИ), говорится в докладе Центра политической конъюнктуры (ЦПК) «Кибер-айсберг: риски расширения госрегулирования». «Ведомости» изучили документ.
В нем отмечается, что тема ИИ является приоритетной во властной повестке, и указывается на большой объем нормотворческой деятельности, целью которой станет регулирование отрасли. Рамочный закон «О поддержке развития технологий ИИ», в котором закреплены базовые принципы и подходы, был принят в июле 2026 г., но он слабо описывает конкретные практики использования нейросетей, говорится в докладе.
За период избирательной кампании тема ИИ пережила трансформацию от периферийной и преимущественно прикладной для партий в начале до разработки собственных законопроектов по отрасли каждой парламентской фракцией в конце, пишут эксперты. В августе и сентябре партии конкурировали за внимание избирателей, предлагая свои подходы к контролю инструментов ИИ.
ЕР предложила создать лаборатории медицинского ИИ и школьный курс по ИИ, КПРФ – обязательную маркировку ИИ-контента, ЛДПР – бесплатный доступ вузов и колледжей к ИИ-сервисам и фонд роботизации, «Новые люди» – право пользователя отключить рекомендации ИИ-контента, «Справедливая Россия» – ограничение ботов в социально значимых сервисах, перечисляется в докладе. «Конкуренция за подходы к регулированию сектора будет усиливаться. При этом не исключен сценарий, при котором каждая из партий найдет свою нишу», – говорится там же.
Темой ИИ в Думе IX созыва в числе прочих займется новый комитет по технологическому лидерству, который возглавит руководитель центрального исполкома ЕР Александр Сидякин, писали «Ведомости» 24 сентября.
Отрасль так быстро развивается, что непонятно, что именно регулировать, как именно регулировать и т. д., говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Это проблема мировая. Есть куча алармистских заявлений, но нет внятных рамок, что, собственно, надо делать. <...> Есть рамочный закон, но он такой, знаете, за все хорошее против всего плохого. Там очень мало содержательной составляющей», – сказал он «Ведомостям».
Судя по мировой динамике развития отрасли, панике некоторых институций и отсутствию внятных и эффективных инструментов регулирования, придется еще многое менять в законодательстве, говорит глава ЦПК Алексей Чеснаков. По его словам, правовое регулирование не успевает за развитием технологий и скоростью их освоения в ряде сфер. «Вполне возможно, какой-нибудь инцидент станет сильным триггером, ускоряющим процессы», – сказал политолог.
Государство хочет показать, что предпринимает что-то по поводу ИИ, но, с другой стороны, человечество не накопило достаточного опыта, чтобы прийти к согласию по поводу того, как с этим быть, все пока в стадии эксперимента, сказал «Ведомостям» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Этап регуляторной активизации ИИ несет в себе ряд рисков, которые ЦПК разделил на три основных блока: правовые и электоральные (неединообразный подход судов к одним и тем же практикам использования ИИ в политической сфере, правовая неопределенность статуса сгенерированного контента, рост цифрового неравенства); административные (чрезмерное нормативное регулирование, юридические ограничения в процессе суверенизации отрасли) и технологические (нарастание отставания российских моделей из-за санкций, риски глобальной потери контроля над технологиями ИИ).
Тема рисков развития ИИ в партийной повестке стала фигурировать чаще, говорится в докладе: «С одной стороны, это связано с общемировыми трендами (в иностранной прессе в августе – сентябре много говорили об угрозах уничтожения человечества из-за ИИ), с другой – это также может говорить о вероятном консервативном подходе в вопросах установления границ функционирования рынка нейросетей».
В результате возник риск искусственного замедления развития направления ИИ. По мнению Чеснакова, такой сценарий наиболее вероятен. «Придется взвешивать пользу и вред. Определять будут не партии, а государство. Оно становится все более уязвимым в связи с развитием технологий ИИ. И постоянный рост этих уязвимостей может привести к катастрофе», – сказал глава ЦПК «Ведомостям».