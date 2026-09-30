Эксперты оценили роль ИИ в политической повестке

Отрасль так быстро развивается, что непонятно, что именно регулировать, как именно регулировать и т. д., говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Это проблема мировая. Есть куча алармистских заявлений, но нет внятных рамок, что, собственно, надо делать. <...> Есть рамочный закон, но он такой, знаете, за все хорошее против всего плохого. Там очень мало содержательной составляющей», – сказал он «Ведомостям».