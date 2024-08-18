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Большинство компаний из списка Fortune 500 указали на риски от ИИ

Ведомости

Более половины крупнейших американских компаний из списка Fortune 500 в своих годовых отчетах указали на растущий риск, связанный с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на исследование Arize AI.

«В целом 56% компаний из списка Fortune 500 назвали искусственный интеллект "фактором риска" в последних годовых отчетах», – говорится в исследовании.

Руководство компаний опасается, что они могут не успеть за конкурентами, которые лучше используют технологию искуственного интеллекта. Другие потенциальные риски включают репутационные проблемы, к примеру втягивание в вопросы, связанные с влиянием ИИ на права человека и конфиденциальность.

Более 90% крупнейших американских медиакомпаний и 86% компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения, заявили, что быстро развивающиеся системы ИИ представляет собой большой риск. Половина компаний в сфере здравоохранения, финансовых услуг, розничной торговли, потребительского сектора и аэрокосмической промышленности также предупредили об этом своих инвесторов. Например, стриминговый сервис Netflix отметил, что конкуренты могут получить преимущество над ним за счет внедрения ИИ, что сильно повлияет на конкурентоспособность площадки.

В марте Европарламент одобрил первый в мире закон об искусственном интеллекте. В частности, запрещается нецелевое извлечение изображений людей из интернета или с камер видеонаблюдения для создания баз данных распознавания лиц. Также закон не позволяет распознавание эмоций на рабочем месте и в школах, социальный рейтинг, манипулирование поведением человека или использование его уязвимости. Кроме того, запрещена предиктивная полицейская деятельность, когда совершение преступлений предсказывается искусственным интеллектом.

В мае 2023 г. сценаристы и актеры Голливуда начали забастовку, которая продлилась пять месяцев. Протест стал самым крупным за 43 года, были заморожены съемки десятков проектов, актерам было запрещено участвовать в промокампаниях уже снятых фильмов. Среди причин забастовки называли низкую оплату труда и опасения остаться без работы из-за искусственного интеллекта. В середине лета к протесту присоединились и актеры. Забастовка завершилась 27 сентября прошлого года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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