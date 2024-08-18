Большинство компаний из списка Fortune 500 указали на риски от ИИ
Более половины крупнейших американских компаний из списка Fortune 500 в своих годовых отчетах указали на растущий риск, связанный с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на исследование Arize AI.
«В целом 56% компаний из списка Fortune 500 назвали искусственный интеллект "фактором риска" в последних годовых отчетах», – говорится в исследовании.
Руководство компаний опасается, что они могут не успеть за конкурентами, которые лучше используют технологию искуственного интеллекта. Другие потенциальные риски включают репутационные проблемы, к примеру втягивание в вопросы, связанные с влиянием ИИ на права человека и конфиденциальность.
Более 90% крупнейших американских медиакомпаний и 86% компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения, заявили, что быстро развивающиеся системы ИИ представляет собой большой риск. Половина компаний в сфере здравоохранения, финансовых услуг, розничной торговли, потребительского сектора и аэрокосмической промышленности также предупредили об этом своих инвесторов. Например, стриминговый сервис Netflix отметил, что конкуренты могут получить преимущество над ним за счет внедрения ИИ, что сильно повлияет на конкурентоспособность площадки.
В марте Европарламент одобрил первый в мире закон об искусственном интеллекте. В частности, запрещается нецелевое извлечение изображений людей из интернета или с камер видеонаблюдения для создания баз данных распознавания лиц. Также закон не позволяет распознавание эмоций на рабочем месте и в школах, социальный рейтинг, манипулирование поведением человека или использование его уязвимости. Кроме того, запрещена предиктивная полицейская деятельность, когда совершение преступлений предсказывается искусственным интеллектом.
В мае 2023 г. сценаристы и актеры Голливуда начали забастовку, которая продлилась пять месяцев. Протест стал самым крупным за 43 года, были заморожены съемки десятков проектов, актерам было запрещено участвовать в промокампаниях уже снятых фильмов. Среди причин забастовки называли низкую оплату труда и опасения остаться без работы из-за искусственного интеллекта. В середине лета к протесту присоединились и актеры. Забастовка завершилась 27 сентября прошлого года.