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Только четверть российских промышленных компаний внедряют искусственный интеллект

В финтехе и ритейле этот показатель вдвое выше
Анна Устинова
ИИ позволяет сэкономить целую секунду при выдаче слябов из печи/ Донат Сорокин / ТАСС

Лишь 24% российских компаний нефтегазового и металлургического сектора внедряют решения на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится в исследовании аналитической компании Strategy Partners, которое она презентовала 4 июня – в нулевой день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) ​​на сессии «ИИ в отрасли нефти и газа».

Strategy Partners проанализировала бизнес-процессы и опросила сотрудников более 150 российских промышленных компаний. Согласно отчету, хотя в 76% компаний существует хранилище данных, 75% из них по-прежнему работают с Excel. Как выяснилось, треть компаний вообще обрабатывает более половины исходной информации вручную.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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