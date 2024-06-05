Только четверть российских промышленных компаний внедряют искусственный интеллект

Лишь 24% российских компаний нефтегазового и металлургического сектора внедряют решения на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится в исследовании аналитической компании Strategy Partners, которое она презентовала 4 июня – в нулевой день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) ​​на сессии «ИИ в отрасли нефти и газа».