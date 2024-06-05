Только четверть российских промышленных компаний внедряют искусственный интеллект

Только четверть российских промышленных компаний внедряют искусственный интеллектВ финтехе и ритейле этот показатель вдвое выше
Лишь 24% российских компаний нефтегазового и металлургического сектора внедряют решения на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится в исследовании аналитической компании Strategy Partners, которое она презентовала 4 июня – в нулевой день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) на сессии «ИИ в отрасли нефти и газа».
Strategy Partners проанализировала бизнес-процессы и опросила сотрудников более 150 российских промышленных компаний. Согласно отчету, хотя в 76% компаний существует хранилище данных, 75% из них по-прежнему работают с Excel. Как выяснилось, треть компаний вообще обрабатывает более половины исходной информации вручную.
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