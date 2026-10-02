Решатся ли США на запрет экспорта дизеля и чем он грозит

По данным американского Управления энергетической информации (EIA), экспорт из США дизельного и печного топлива в 2025 г. составил 1,25 млн барр./сутки, или 15% мирового экспорта (Россия обычно обеспечивает 10% – но эти объемы сейчас выпали) отмечает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Основа экспорта США, как и России, – дизель «евро-5» и выше; в 2025 г. его отгружалось 1,081 млн барр./сутки, а за январь – июль 2026 г., по данным EIA , – 1,28 млн барр./сутки (+24,5% к 2025 г.), или 26,5% от объема производства в США; рост экспорта за семь месяцев 2026 г. на 74% на фоне благоприятной конъюнктуры превысил объемы производства и обеспечил нынешнюю ценовую ситуацию в США, указывает эксперт.