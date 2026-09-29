Губернатор Техаса объявил режим ЧП из-за ситуации с дизельным топливом

22 сентября президент США Дональд Трамп говорил, что поддерживает запрет на экспорт дизеля, поскольку республиканские кандидаты в некоторых из самых напряженных предвыборных гонок в ноябре призвали к этой мере как способу сдержать рекордные цены на топливо. Министр энергетики Крис Райт заявил, что запрет на экспорт дизельного топлива из страны не сработает и может привести к росту цен на топливо в мире.