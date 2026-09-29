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Губернатор Техаса объявил режим ЧП из-за ситуации с дизельным топливом

Татьяна Мозолевская
Julio Cortez \ AP
Julio Cortez \ AP

Губернатор американского Техаса Грег Эбботт объявил режим ЧП во всех округах из-за нехватки дизеля и разрешил широкое использование окрашенного горючего. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Согласно решению Эбботта, фермерам и перевозчикам временно разрешается использовать на дорогах общего пользования окрашенное дизельное топливо, которое обычно предназначено для сельскохозяйственных и других внедорожных работ. Власти также отменили связанные с его использованием ограничения и штрафы, при этом обязанность по уплате топливного налога сохраняется.

«Рекордные цены ставят под угрозу обе отрасли и увеличивают расходы каждой техасской семьи. Фермеры и дальнобойщики теперь могут использовать окрашенное дизельное топливо на дорогах Техаса», – заявил Эбботт.

22 сентября президент США Дональд Трамп говорил, что поддерживает запрет на экспорт дизеля, поскольку республиканские кандидаты в некоторых из самых напряженных предвыборных гонок в ноябре призвали к этой мере как способу сдержать рекордные цены на топливо. Министр энергетики Крис Райт заявил, что запрет на экспорт дизельного топлива из страны не сработает и может привести к росту цен на топливо в мире.

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