Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто рассказывает о разногласиях с Ангелой Меркель и о симпатиях к Дональду Трампу и объясняет, почему Европе и США нужно поскорее наладить отношения с Россией

Статья опубликована в № 4356 от 05.07.2017 под заголовком: «Мы не наложим вето на продление санкций ЕС в одностороннем порядке»

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Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто Е. Разумный / Ведомости

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто приехал в Москву на межправительственную комиссию по экономическим вопросам. До введения санкций и контрсанкций Россия была для Венгрии вторым по величине торговым партнером, но за последние три года переместилась во вторую десятку. По оценке Сийярто, за это время экспортные потери Венгрии составили 6,7 млрд евро, изменилась и структура экспорта: от сельскохозяйственной продукции страна перешла к трансферу технологий в агросекторе и также увеличила инвестиции в отраслях, не затронутых санкциями.

Экспорт России в Венгрию более однородный: более 80% приходится на энергоносители. Именно в энергетике Венгрия и Россия взаимодействуют особенно тесно: в 2014 г. «Росатом» заключил соглашение о строительстве двух новых реакторов на единственной в Венгрии АЭС «Пакш», ранее планировалось проложить через территорию страны газопровод «Южный поток» в обход Украины, однако в 2014 г. Владимир Путин проект свернул из-за «неконструктивной» позиции Еврокомиссии, которая сооружение газопровода тормозила.

При премьере Викторе Орбане Венгрия – одна из наиболее дружественных России стран ЕС. С 2013 г. Орбан и Путин каждый год встречаются в одной из столиц. Будапешт с самого начала заявлял о неэффективности санкций, однако вето на их продление ни разу не наложил.

Во время миграционного кризиса в Европе Венгрия оказалась одной из главных транзитных стран на пути следования беженцев. Пытаясь остановить поток мигрантов, власти закрыли границу с Сербией и Хорватией. В октябре прошлого года в стране прошел референдум, на котором 98% проголосовавших высказались против квот по распределению мигрантов в странах ЕС. Референдум, правда, не был признан действительным из-за недостаточной явки – 43% вместо необходимого минимума в 50%. В интервью «Ведомостям» Сийярто настаивает на необходимости наладить отношения с Россией и европейцам, и США.

– Что вы считаете своим главным успехом в торговых отношениях с Россией?

– После 2,5–3 непростых лет нам наконец-то удалось поменять нашу торговую траекторию, за первые четыре месяца этого года наш экспорт в Россию увеличился примерно на 30%. Это очень здорово, учитывая не самый благоприятный фон с 2014 г. Россия была вторым по значимости торговым партнером Венгрии, а сейчас только 14-я. Однако инвестиции венгерских компаний в России в сфере фармацевтики и сельского хозяйства наконец стали приносить плоды. Экспорт фармацевтической продукции в Россию увеличился примерно на 40%, экспорт зерна – на 88–90%, и мы покупаем все больше российской нефти и газа.

– Как бы вы описали стратегию Венгрии на российском рынке при нынешнем санкционном режиме?