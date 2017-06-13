Еврокомиссия начала расследование против Польши, Венгрии, Чехии за отказ принимать мигрантов

Еврокомиссия начала расследование причин отказа Чехии, Польши и Венгрии от приема мигрантов. Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии. В отношении данных стран могут быть введены санкции.

По мнению Еврокомиссии, власти Чехии, Польши и Венгрии нарушают договоренности о распределении по территории ЕС беженцев, оказавшихся в Италии и Греции. Комиссия неоднократно напоминала Праге, Варшаве и Будапешту о необходимости выполнения взятых на себя обязательств.

«В этой связи, как было указано в предыдущем докладе о перемещении и переселении, комиссия решила запустить процедуры по предотвращению нарушений против этих трех стран-членов», — говорится в пресс-релизе.

«Наш союз основан на принципах солидарности и разделения ответственности. Эти основополагающие ценности применимы ко всем нашим правилам, и миграция не является исключением... Реализация решений Совета по переселению является юридическим обязательством, выбора нет», - приводятся в пресс-релизе слова еврокомиссара по вопросам миграции Димитриса Аврамопулоса.