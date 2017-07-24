«Мы поняли, что советский человек никуда не уходит»

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Лев Гудков, директор «Левада-центра» Евгений Разумный / Ведомости

Многие замечают разницу в результатах исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и фонда «Общественное мнение» (ФОМ) с одной стороны и «Левады-центра» с другой, когда их респонденты отвечают на сходные вопросы. И объясняют примерно так: ВЦИОМ и ФОМ – подрядчики Кремля и истеблишмента, «Левада-центр» – независимая организация, а с прошлого года еще и иностранный агент. Тем более, что знаменитый социолог Юрий Левада в 2003 г. вышел из ВЦИОМа, которым руководил более 10 лет, когда преобразованная из ФГУП организация осталась-таки под контролем государства. В 2004 г. появился «Левада-центр».

Лев Гудков, 11 лет назад возглавивший «Левада-центр» после смерти его основателя, косвенно это подтверждает – дело, мол, в том, что у его команды и ВЦИОМа с ФОМ, разные задачи. По его мнению, за «кажущимися нейтральными» формулировками вопросов его приближенных к власти коллег как раз и стоит язык той самой власти, «который считывается респондентом». Они обслуживают лиц, принимающих решения (здесь Гудков ссылается на слова гендиректора ФОМ Александра Ослона) и не занимаются, в отличие от «Левада-центра», исследованием массового сознания. Изучение динамики массового сознания чрезвычайно интересует Гудкова, так же интересовала его учителя, профессора Леваду. И программу «Советский простой человек», которую тот начал в конце 1988 г., придя во ВЦИОМ, именно «Левада-центр» продолжает до сих пор. В прошлом году Гудков писал в «Ведомостях», что цель заключалпсь «в описании уходящей натуры». Из его нынешнего интервью ясно, что до уходящей натуры еще далеко: советское прошлое живо в умах людей и продолжает влиять на политическую реальность и развитие страны.

– Не так давно вышел нашумевший опрос, где Сталин оказался самым выдающимся человеком в истории России. Как это объяснить? Одно из предположений было такое: Сталин лидирует, поскольку на ваши вопросы отвечают словоохотливые люди старшего возраста.

– Если бы рост популярности Сталина можно было объяснять только этим. Мы задаем эти вопросы с февраля 1989 г. по нашей программе «Советский человек» – изучения разных сторон массового сознания, исторической памяти, изменения состава пантеона символических имен. Интересны не последние данные, а их динамика. Мы такой опрос проводим каждые пять лет. Из более чем 300 названных имен лишь около 20 набирают 15% и выше. За 27 лет ушли советские представления [о символических фигурах в истории], начиная с Ленина, который опустился с 72 до 32%. В середине 1990-х стали выдвигаться имперские символы, начал расти Петр I, к примеру. С приходом к власти Путина началась ресоветизация, и Сталин, которого в первом замере лишь 8% опрошенных назвали «самым выдающимся в истории всех времен и народов», к 2012 г. вышел на первое место в ряду самых великих людей – его имя тогда назвали 42%. Сейчас – 38%.

Молодежь, еще в середине 2000-х гг. равнодушная ко всему, что связано с событиями 1920–1950-х, поддалась навязчивому прославлению «эффективного менеджера» и победителя в войне с фашизмом. Доля молодых людей, с уважением относящихся к диктатору, в нынешнем поколении в сравнении с перестроечным выросла в 4–5 раз. И это не частное обстоятельство, а симптом более глубоких изменений.

– С чем это связано?