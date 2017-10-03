«Государство – это договоренность между людьми»

Карлес Пучдемон пришел к власти в Каталонии, обещая жителям одного из самых богатых регионов Испании независимость от Мадрида. Инициированный Пучдемоном референдум расколол Каталонию: «за» высказалось подавляющее большинство проголосовавших, но к урнам пришло меньше половины избирателей

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Карлес Пучдемон, президент женералитета Каталония Pau Barrena / Bloomberg

Карлес Пучдемон вторым своим днем рождения называет 25 января 1983 г., когда ему был уже 21 год. Тогда его Seat Marbella столкнулся с грузовиком. Пучдемон чудом остался жив. Если присмотреться, на левой стороне его лица можно заметить шрамы от той аварии, пишет газета Diari de Girona.

Испанский премьер-министр Мариано Рахой, похоже, предпочел бы, чтобы Пучдемон не рождался ни в первый, ни во второй раз. После того как в январе 2016 г. Пучдемон возглавил Каталонию, Рахой пригласил его в Мадрид. Держались стороны весьма любезно, вспоминает The New York Times. Рахой подарил каталонцу факсимиле части первого издания «Дон Кихота» – ту, где речь идет о поездке рыцаря в Барселону и его поединке с рыцарем Белой Луны. Неизвестно, был ли в этом намек, но в том поединке Дон Кихот терпит поражение и дает обязательство вернуться на год в свое имение и не выезжать оттуда. Самсон Карраско, скрывающийся под именем рыцаря Белой Луны, надеется, что Дон Кихот за это время успеет образумиться. В книге так и происходит. В жизни оказалось иначе: Пучдемон еще раз высказал Рахою в лицо: он сделает все, чтобы отделить Каталонию от остальной страны. Каталония, которая занимает чуть больше 6% площади Испании и в которой проживает 7,5 млн человек из 47 млн граждан Испании, последние 10 лет дает пятую часть ВВП страны.

Больше приглашений посетить Мадрид Пучдемон не получал. Свое поведение Рахой в сентябре объяснил парламенту так: он не может вести переговоры с тем, кто не соблюдает конституцию.

От космоса до политики

Карлес Пучдемон-и-Казамажо появился на свет 29 декабря 1962 г. в каталонском муниципалитете Амер. Живет в нем чуть более 2200 человек, и там сильны сепаратистские настроения. Назвали его в честь деда, Карлеса Казамажо, который в конце гражданской войны бежал во Францию и пропал без вести в 1943 г.

Он мог бы стать мелким бизнесменом – его родители владели булочной, основанной еще в 1928 г., пишет газета La Vanguardia. Но выпечка его не привлекала, к тому же претендентов и так хватало: Пучдемон был вторым из восьми братьев.

В детстве Пучдемон, как все мальчишки, мечтал стать космонавтом, пишет La Vanguardia. Когда ему было шесть лет, Армстронг и Олдрин высадились на Луну. Это так его поразило, что он целыми днями глядел в небо, надеясь увидеть космическую ракету. Затем с не меньшим пылом Пучдемон предался журналистике. В 16 лет он стал корреспондентом жиронской газеты Los Sitios (сейчас – Diari de Girona), больше всего любил писать о футболе. Сейчас Пучдемон дружит с бывшим президентом FC Barcelona Жоаном Лапортой, но болеет за FC Girona, который в сезоне 2016/17 впервые вышел в высший дивизион испанского футбола, пишет испанское онлайн-СМИ The Local.