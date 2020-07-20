Как каталонцы не пустили в Барселону короля Испании Филиппа VI

Как каталонцы не пустили в Барселону короля Испании Филиппа VIИ что за иск готовит глава Каталонии Ким Торра к предыдущему королю Хуану Карлосу I
Ким Торра объявил, что подаст в суд частный иск по обвинению в коррупции против предыдущего короля Испании Хуана Карлоса I (1975–2014) и его бывшей любовницы. Это вполне в духе Торры: он не политик, а юрист, которого сначала занесло в мир культуры, а оттуда – в политику.
Даже у власти Торра находится потому, что нашел лазейку в законах. Вместо того чтобы искать компромисс с Мадридом, Торра не перестает его дразнить. Каталонское интернет-издание Vilaweb даже озаглавило статью о нем «Человек, которому незнакома осторожность». Вчера король Испании Филипп VI посетил Каталонию в ходе поездки по стране – и его визит чуть было не сорвался. На железной дороге в Барселону неизвестные подожгли шины на рельсах, остановив движение, а возле цели путешествия монарха – монастыря Поблет прошла демонстрация. Никто из представителей правительства Каталонии не приехал поприветствовать высоких гостей.
Как Торра стал культурным человеком
Ким Торра родился 28 декабря 1962 г. в Бланесе (провинция Жирона, Каталония). Кимом его назвали в честь отца, инженера, работавшего в текстильной компании SAFA, а в 1991 г. ставшего советником Санта-Колома-де-Фарнерс – муниципалитета в Жироне, где живет бо́льшая часть клана Торра.
Изучив право в Автономном университете Барселоны, Торра два десятка лет трудился адвокатом международной страховой группы Winterthur Group. Последние два года он работал в штаб-квартире группы в Швейцарии, а уволившись и вернувшись в 2008 г. на родину, использовал выходное пособие, чтобы изменить свою жизнь. Любитель литературы, публицистики и книг, он основал издательство A Contra Vent Editors, которое специализировалось на творчестве каталонских журналистов времен гражданской войны и диктатуры Франко. Публиковал он и собственные произведения. Например, биографию каталонского журналиста Евгения Ксаммары (1888–1983). В 2009 г. Торра получил премию им. Карлеса Раолы за написанное и изданное им эссе «Невольное путешествие в невероятную Каталонию» (Viatge Involuntari a la Catalunya Impossible) о каталонских журналистах, которым пришлось бежать из страны после гражданской войны.
Торра любит щегольнуть эрудицией. Когда его спрашивают, почему каталонцам так дорога независимость, он цитирует Антони Ровира-и-Вирхили (1882–1949, каталонский политик, председатель парламента Каталонии в изгнании с 1940 по 1949 г.), Жауме Висенса Вивеса (1910–1960, профессор всеобщей истории в Университете Барселоны), Жозепа Бенета (1940–2020, испанский драматург) Жозе Ферратер Мора (1912–1991, каталонский философ и писатель). Одним из главных впечатлений от работы президента он назвал знакомство с людьми культуры – например, каталонским скульптором Жауме Пленсой или местным музыкантом Жорди Савалем, с которыми иначе он вряд ли смог бы встретиться лично. На вопрос же о политических пристрастиях лаконично ответил американскому журналу CounterPunch: «Я считаю себя республиканцем в современном смысле этого слова – используемом, например, принстонским ученым Филиппом Петтитом» (В своей трактовке республиканизма Петтит определяет понятие свободы как свободы от доминирования или свободы как недоминирование).
Проведя большую часть жизни в сфере юриспруденции, Торра охотно окунулся в мир культуры и общественной деятельности. Помимо издательства он писал статьи об истории своей родины и проблеме независимости в различные СМИ и даже работал в штате журнала Revista de Catalunya. Иногда его сочинения были весьма провокационными, отмечало ВВС. Например, он назвал некоторых испаноязычных каталонцев «животными в облике человека, которые излучают ненависть».