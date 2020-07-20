Как каталонцы не пустили в Барселону короля Испании Филиппа VI

Изучив право в Автономном университете Барселоны, Торра два десятка лет трудился адвокатом международной страховой группы Winterthur Group. Последние два года он работал в штаб-квартире группы в Швейцарии, а уволившись и вернувшись в 2008 г. на родину, использовал выходное пособие, чтобы изменить свою жизнь. Любитель литературы, публицистики и книг, он основал издательство A Contra Vent Editors, которое специализировалось на творчестве каталонских журналистов времен гражданской войны и диктатуры Франко. Публиковал он и собственные произведения. Например, биографию каталонского журналиста Евгения Ксаммары (1888–1983). В 2009 г. Торра получил премию им. Карлеса Раолы за написанное и изданное им эссе «Невольное путешествие в невероятную Каталонию» (Viatge Involuntari a la Catalunya Impossible) о каталонских журналистах, которым пришлось бежать из страны после гражданской войны.