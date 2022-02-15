«Рассчитывать на трезвую позицию Запада не приходится»Глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников – о том, зачем Госдума просила признать ДНР и ЛНР
На фоне обострившейся международной обстановки в январе депутаты Госдумы подготовили обращение к президенту о необходимости признать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Мало кто ожидал, что оно дойдет до адресата, тем более что автором выступили депутаты КПРФ. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, который отвечает в КПРФ за международные вопросы, убеждал корреспондента «Ведомостей», что другого выхода у нижней палаты парламента просто не было.
– Почему Госдума приняла обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР?
– Потому что как только президент Владимир Путин 2 месяца назад заявил о наших «красных линиях» [по безопасности в Европе], сформулировал их в письменные предложения Западу, поднял вопрос обеспечения тех самых принципов безопасности, так сразу же была разыграна украинская карта. И всем это достаточно понятно – всем, кто высказался сегодня за решение направить обращение президенту. Про Минские соглашения украинские власти говорят, что для них это неприемлемая ловушка, но при этом они выбрали хитрую тактику: сами ничего не выполняют, Запад от них ничего не требует, а страдают от этого Донбасс и Россия. Почему Россия? Потому что Запад заявил, что если Россия пересечет украинскую границу, а таковой сегодня является граница ДНР и ЛНР с Россией, мы будем подвергнуты санкциям и более того, начнется война. Тогда при признании независимости, по принципу Абхазии и Осетии, мы будем уже защищать территорию пусть не признанных другими, но признанных нами республик. Мне кажется, это выход из ловушки, потому что Минские соглашения превратились в ловушку не столько для Украины, сколько для ЛДНР и России, и Запад эту ловушку дальше будет активно использовать, если ее не закрыть.
Вы посмотрите, что творится: после Дебальцево [Петр] Порошенко сам уговаривал присоединиться к этому соглашению только что прошедшие через референдум республики, сам просил Россию, чтобы их уговорили по сути отказаться от референдума о независимости. Но что происходит дальше: Украина для себя получила мир, а для ЛДНР – войну. Все эти годы Украина уничтожает этих ребят, командиров, взрывает, стреляет, заодно зачистили и у себя разных писателей и прочих так называемых «сепаратистов», сожгли в Одессе людей. Украине это и сегодня сходит с рук, и вчера сходило с рук, они и дальше так будут действовать. Кто-то их осудил что ли? Так что пора переходить к определенным, может быть, и трудным решениям для России, но другого выхода нет. Запад будет потворствовать и дальше такому поведению, для того, чтобы оказывать давление на Россию и Китай. Вот собственно его цель.
– Случайно ли обращение принято в день визита канцлера Германии Олафа Шольца в Москву и накануне предполагаемого «вторжения» на Украину, о котором настойчиво писали западные СМИ?
– Мне кажется, были достаточно понятны мотивы всех выступающих в Госдуме, и вчерашнее поведение Шольца в Киеве дополнительно показало, что рассчитывать на трезвую позицию Запада не приходится: он ни разу не призвал Украину к выполнению Минских соглашений, при этом очень активно грозился приехать в Россию и что–то с кого–то спросить.
– Какую реакцию Владимира Путина можно ждать и как скоро?
– Признание независимости республик – это его исключительная компетенция, и он не ограничен решениями Госдумы. Избранные депутаты представляют всю страну, и принятое решение отражает мнение всей России. Поэтому хорошо, что оно все–таки было принято – потому что президент будет знать, что по этому поводу думает российское общество. Поэтому это решение важно, но ни в коем случае не оказывает на президента давления.
Это решение – еще и предостережение Украине от дальнейшей эскалации. Если она пойдет завтра войной и сделает провокацию против ЛДНР, республики немедленно обратятся к Путину с предложением о признании, а у президента уже есть по сути политическое легитимизирующее решение от Госдумы, которая представляет всю Россию. Мне кажется, складывается такая конфигурация: с одной стороны, это предостережение для Украины и Запада от дальнейшей эскалации, с другой стороны – это возможность, пусть даже и выйти из Минских соглашений, но выйти из ловушки неопределенности, и ловушки, которую нам Запад все время ставит, и развернуться дальше и защищать людей, которые там живут – миллионы людей, не только более 600 000 российских граждан, но и других.
– Не вызовет ли это большую международную напряженность?
Куда уже больше напряженности? И пусть приезжающие Шольц и другие представители знают, что у президента лежит на столе, в том числе, и мнение его парламента. Это не вызовет напряженности, это их остановит от того, что они творят 2 месяца – каждую неделю назначают нам новые сроки нашего наступления за нас.