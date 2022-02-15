«Рассчитывать на трезвую позицию Запада не приходится»

– Потому что как только президент Владимир Путин 2 месяца назад заявил о наших «красных линиях» [по безопасности в Европе], сформулировал их в письменные предложения Западу, поднял вопрос обеспечения тех самых принципов безопасности, так сразу же была разыграна украинская карта. И всем это достаточно понятно – всем, кто высказался сегодня за решение направить обращение президенту. Про Минские соглашения украинские власти говорят, что для них это неприемлемая ловушка, но при этом они выбрали хитрую тактику: сами ничего не выполняют, Запад от них ничего не требует, а страдают от этого Донбасс и Россия. Почему Россия? Потому что Запад заявил, что если Россия пересечет украинскую границу, а таковой сегодня является граница ДНР и ЛНР с Россией, мы будем подвергнуты санкциям и более того, начнется война. Тогда при признании независимости, по принципу Абхазии и Осетии, мы будем уже защищать территорию пусть не признанных другими, но признанных нами республик. Мне кажется, это выход из ловушки, потому что Минские соглашения превратились в ловушку не столько для Украины, сколько для ЛДНР и России, и Запад эту ловушку дальше будет активно использовать, если ее не закрыть.