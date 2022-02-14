Шольц сообщил о решении Киева вынести на обсуждение проекты об особом статусе Донбасса
Украина намерена вынести на обсуждение проекты законов об особом статусе Донбасса, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.
«Президент [Зеленский] заверил меня, что Украина вынесет на обсуждение законопроекты по особому статусу [Донбасса] и местных выборов», — сказал Шольц.
Необходимость наделения самопровозглашенных ДНР и ЛНР особым статусом закреплена в первых минских соглашениях, которые были подписаны в сентябре 2014 г. Их утвердила трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ при участии глав самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Среди прочего, речь в них идет о децентрализации власти на Украине путем принятия закона об особом статусе «отдельных районов Донецкой и Луганской областей», находящихся под контролем ДНР и ЛНР, и досрочных местных выборах на этих территориях.
В феврале 2015 г. на саммите в формате «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) были подписаны вторые минские соглашения. Одним из ключевых положений было обязательство Киева провести конституционную реформу, ключевым элементом которой должна была стать децентрализация власти и расширение полномочий органов местного самоуправления. Контроль над ДНР и ЛНР должен был перейти к Киеву после местных выборов. Предполагалось, что этот процесс завершится после всеобъемлющего политического урегулирования. Выборы так и не состоялись: президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что они возможны только при условии, если граница с Россией вернется под контроль киевских властей, что противоречит логике минских соглашений.
Ранее, 31 января, глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью агентству The Associated Press, что реализация соглашений приведет к уничтожению Украины. Он также предостерег западные страны от давления на Киев, чтобы принудить его к выполнению соглашений.