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Шольц сообщил о решении Киева вынести на обсуждение проекты об особом статусе Донбасса

Ведомости

Украина намерена вынести на обсуждение проекты законов об особом статусе Донбасса, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

«Президент [Зеленский] заверил меня, что Украина вынесет на обсуждение законопроекты по особому статусу [Донбасса] и местных выборов», — сказал Шольц.

Необходимость наделения самопровозглашенных ДНР и ЛНР особым статусом закреплена в первых минских соглашениях, которые были подписаны в сентябре 2014 г. Их утвердила трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ при участии глав самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Среди прочего, речь в них идет о децентрализации власти на Украине путем принятия закона об особом статусе «отдельных районов Донецкой и Луганской областей», находящихся под контролем ДНР и ЛНР, и досрочных местных выборах на этих территориях.

В феврале 2015 г. на саммите в формате «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) были подписаны вторые минские соглашения. Одним из ключевых положений было обязательство Киева провести конституционную реформу, ключевым элементом которой должна была стать децентрализация власти и расширение полномочий органов местного самоуправления. Контроль над ДНР и ЛНР должен был перейти к Киеву после местных выборов. Предполагалось, что этот процесс завершится после всеобъемлющего политического урегулирования. Выборы так и не состоялись: президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что они возможны только при условии, если граница с Россией вернется под контроль киевских властей, что противоречит логике минских соглашений.

Ранее, 31 января, глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью агентству The Associated Press, что реализация соглашений приведет к уничтожению Украины. Он также предостерег западные страны от давления на Киев, чтобы принудить его к выполнению соглашений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных