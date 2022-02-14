Шольц сообщил о решении Киева вынести на обсуждение проекты об особом статусе Донбасса

В феврале 2015 г. на саммите в формате «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) были подписаны вторые минские соглашения. Одним из ключевых положений было обязательство Киева провести конституционную реформу, ключевым элементом которой должна была стать децентрализация власти и расширение полномочий органов местного самоуправления. Контроль над ДНР и ЛНР должен был перейти к Киеву после местных выборов. Предполагалось, что этот процесс завершится после всеобъемлющего политического урегулирования. Выборы так и не состоялись: президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что они возможны только при условии, если граница с Россией вернется под контроль киевских властей, что противоречит логике минских соглашений.