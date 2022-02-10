Путин объяснил слова «терпи, моя красавица»

Затем Зеленский ответил, что Украина действительно красавица и проявляет терпение, что является признаком мудрости. Что до слова «моя», то это «небольшой перебор», продолжил Зеленский. Он выразил мнение, что Украина ведет себя очень достойно, так как не отвечает на «провокации» и защищает собственную территорию.