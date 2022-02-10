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Путин объяснил слова «терпи, моя красавица»

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что его выражение «нравится, не нравится – терпи, моя красавица» об Украине и минских договоренностях не имело «личного измерения». Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Это не имело никакого личного измерения, должен прямо сказать. Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности, и это не имело никакого личного измерения», — пояснил Путин (цитата по ТАСС).

В ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном 8 февраля Путин напомнил о заявлении президента Украины Владимира Зеленского, что тому не нравится ни один пункт минских соглашений. «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять», — сказал на это Путин.

Затем Зеленский ответил, что Украина действительно красавица и проявляет терпение, что является признаком мудрости. Что до слова «моя», то это «небольшой перебор», продолжил Зеленский. Он выразил мнение, что Украина ведет себя очень достойно, так как не отвечает на «провокации» и защищает собственную территорию.

Первые минские соглашения в сентябре 2014 г. подписала трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ). Они окончили активную часть боевых действий на юго-востоке Украины, шедших с апреля того же года. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. В декабре 2019 г. в Париже лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».

Ранее по теме: Зеленский ответил на фразу Путина «терпи, моя красавица»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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