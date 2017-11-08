Что читает подсудимый Алексей Улюкаев

Евгений Разумный / Ведомости

16 августа экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев впервые прибыл в Замоскворецкий суд Москвы на рассмотрение своего уголовного дела по существу. В суд Улюкаев пришел с электронной книжкой, а журналистам объяснил, что перечитывает Чехова, а сейчас остановился на рассказе «Убийство». На вопрос, почему именно Чехова, бывший министр ответил, что «это великий русский писатель», и добавил, что у него в последнее время было мало времени для чтения. Он уточнил, что вообще читает все рассказы подряд с 1882 г., затем планирует перейти к очеркам

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