Что читает подсудимый Алексей Улюкаев
С какими книгами бывший министр экономического развития приходил в суд и что он цитировал
16 августа экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев впервые прибыл в Замоскворецкий суд Москвы на рассмотрение своего уголовного дела по существу. В суд Улюкаев пришел с электронной книжкой, а журналистам объяснил, что перечитывает Чехова, а сейчас остановился на рассказе «Убийство». На вопрос, почему именно Чехова, бывший министр ответил, что «это великий русский писатель», и добавил, что у него в последнее время было мало времени для чтения. Он уточнил, что вообще читает все рассказы подряд с 1882 г., затем планирует перейти к очеркам
1/7
7 сентября Улюкаев рассказал, что читает книгу Альбера Камю «Посторонний». Это дебютная повесть французского писателя, посвященная идеям экзистенциализма. Героя повести судят за убийство, которое он совершил по самой глупой из всех причин. Понятие абсолютной свободы – основной постулат повести
2/7
«Бойтесь данайцев дары приносящих. Бойтесь данайцев, приносящих колбайцев», – сказал 7 сентября Улюкаев на просьбу журналистов прокомментировать высказывание Сечина по уголовному делу, которое тот сделал прямо во время Восточного экономического форума. Это оригинальная и переделанная версия латинской фразы, которая впервые появилась в поэме Вергилия «Энеида», с этой поэмой Улюкаев на суд не приходил, он ее только цитировал. 5 сентября прокурор во время рассмотрения дела зачитал расшифровки двух разговоров между Улюкаевым и главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным, в которой Сечин предлагал бывшему министру взять корзину с колбасой
3/7
18 сентября экс-министр перед началом очередного заседания суда читал Льва Толстого, сообщило агентство городских новостей «Москва». В суд бывший чиновник в этот день снова пришел с электронной книжкой. Журналисты спросили его, что он читает, несмотря на то что ему запретили отвечать на вопросы прессы. В ответ Улюкаев показал монитор книги своему адвокату Виктории Бурковской, и та сказала журналистам, что это Лев Толстой, не уточнив названия произведения
4/7
5 октября Улюкаев сказал журналистам, что читает «Апологию Сократа» — произведение Платона, содержащее его версию речи, произнесенной Сократом в 399 году до н. э. в афинском суде в свою защиту против выдвинутых ему обвинений
5/7
12 октября экс-министр заявил, что теперь читает «Процесс» Кафки. Книга начинается словами «Кто-то, по-видимому, оклеветал Йозефа К., потому что, не сделав ничего дурного, он попал под арест»
6/7
8 ноября Замоскворецкий суд Москвы продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра экономического развития. На вопрос, что Улюкаев сейчас читает, экс-министр ответил корреспонденту «Ведомостей», что он сегодня пишет. «Сегодня чукча не читатель, а писатель», – пошутил Улюкаев, не уточнив, что именно он пишет
7/7
Самые популярные галереи